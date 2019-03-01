6 знаков Зодиака с самой сильной интуицией, которые видят любую ложь

В большей или меньшей степени всем нам при рождении дано то самое шестое чувство, предупреждающее об опасности, отвечающее за выбор, мотивирующее развиваться.

Но только 6 знаков Зодиака отличаются необыкновенно сильной интуицией, благодаря которой они видят любую ложь. Астрологи чётко определили любимчиков звёзд, одарённых особым даром – видеть подоплёку какой угодно ситуации. Вот знаки Зодиака с самой сильной интуицией. Посмотрите, есть ли вы в списке?

Знаки Зодиака с самой сильной интуицией, кто они?

1. Раки.

Под крепким панцирем они прячут ранимую душу и доброе сердце. Чрезмерная эмоциональность – одновременно и слабая, и сильная сторона Раков. Сами они привыкли скрывать бури страстей, бушующие глубоко внутри, из-за чего нередко болеют. Но, будучи мощными эмпатами, любимчики Луны тонко чувствуют и понимают настроение других людей. Мгновенно различают грани между ложью и враньем. Правда, пользоваться такими внутренними способностями умеют лишь единицы.

2. Рыбы.

Звёзды подарили им необыкновенную рассудительность, умение вникать в истинный смысл происходящих событий. Рыбы сердцем чуют, когда должно произойти что-то важное, умеют заранее чётко распланировать поведение. Если это неприятность, они наверняка выскользнут из неё «сухими». Слабое место – склонность к попаданию под влияние умелых манипуляторов. Но и в таких случаях Рыбы своевременно одумываются, оборачивают ситуацию в выгодную для себя сторону.

3. Скорпионы.

Люди, рождённые в октябре-ноябре, мудры, необыкновенно проницательны, образованны, но немного замкнуты. Интуитивно чувствуют любую ложь. Даже если вам кажется, что получилось обмануть Скорпиона, на деле это не так. Скорее всего, «жертве» просто лень признаваться в собственной осведомлённости, и она делает вид, что заглотнула «наживку». И, учтите, в недалёком будущем прилетит бумеранг. Подопечные Марса и Плутона не прощают, обязательно накажут за враньё.

4. Девы.

Их жизненный девиз: «Порядок и справедливость во всём!» Девы реально делают этот мир лучше. Благодаря шестому чувству и развитой наблюдательности они моментально распознают ложь, видят каждый изъян или недоработку. Одного лишь понимания мало, представители этого знака стремятся незамедлительно откорректировать недостатки. И всё бы ничего, но уж больно скучны и правильны их действия.

5. Весы.

Умники, но неимоверные зануды. Нельзя сказать, что интуиция Весов развита сильнее, чем, например, у Рыб. Только они от этого не страдают абсолютно. Там, где не срабатывает шестое чувство, они включают логику и врождённую изворотливость. В сложных ситуациях непременно обернут события с выгодой для себя.

6. Близнецы.

Развитое природное чутьё плюс неиссякаемый поток внутренней энергии обеспечивают представителям этого знака успех в делах. Близнецы всегда знают, чего хотят и как использовать интуицию для получения нужных результатов. Охотно сочувствуют друзьям и знакомым, выслушивают их проблемы. Полученную информацию фильтруют, а потом, при случае, без зазрения совести ею оперируют. Если расчувствуются, могут и помочь.

Не огорчайтесь, если не нашли себя в списке шести знаков Зодиака с самой сильной интуицией. Это лишь подсказки звёзд. Но, возможно, вам необходимо быть менее доверчивыми? Поработайте над развитием шестого чувства.