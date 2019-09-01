Топ-5 самых эгоистичных знаков Зодиака

Нормальная самооценка и здоровый эгоцентризм – полезные качества, помогающие добиваться жизненных высот. Но представители 5 самых эгоистичных знаков Зодиака частенько не знают меры! Впрочем, самовлюблённость, граничащая с нарциссизмом, им ни капельки не мешает. Во всяком случае никто не спешит менять положение вещей. Эти люди скрыто или явно считают себя центром вселенной. Всё и вся должно крутиться вокруг них. Вы готовы выяснить, есть ли такие среди близких и друзей? А может, именно вам пора остановиться, одуматься, сделать что-нибудь приятное для окружающих? Астрологи оценили врождённую предрасположенность по десятибалльной шкале.

5 самых эгоистичных знаков Зодиака

Лев – эгоист 10 из 10

Вряд ли сейчас кто-нибудь удивлён! Да и сами огненные натуры знают о собственной слабине. Деятельные и эмоциональные Львы чуть ли не физически страдают, если оказываются вдруг на вторых ролях. Они любыми средствами отстаивают кровные интересы, выигрывают личные битвы. Фиксированы на внешности, за которой тщательно следят даже в почтенном возрасте. Подобно мифическому Нарциссу, они восхищаются и обожают себя любимых. И не удивительно, что ваш друг Лев всегда приходит на встречу последним: подбор наряда, причёска, макияж занимают уйму времени.

Рыбы - эгоист 9 из 10

Представителей водного знака считают щедрыми и хваткими, мудрыми и уравновешенными. Мало кто догадывается об эгоистичности Рыб. Астрологи поясняют: подопечные грозного Нептуна тайно страдают от нехватки внутренней уверенности. Чтобы справиться с комплексом, усердно следят за собой. Тренажёрный зал, здоровое питание и безупречная внешность – их жизненная мантра. Они без раздумий тратят время на заботу о себе, а если необходимо, то жертвуют чужими интересами.

Весы - эгоист 8 из 10

Живут исключительно ради себя, хотя всячески стараются демонстрировать заботу об окружающих. Охотно дают рациональные советы, только действовать во благо других не спешат. Их разносторонние на первый взгляд стремления имеют одну лишь цель – поддержание хрупкого равновесия. Последнее тесно связано с высоким материальным достатком. Весы со скрипом в сердце воспринимают критику и обвинения в свой адрес, но любят поговорить, а особенно похвастаться.

Скорпион - эгоист 7 из 10

Жизненная цель – завоевать мир для удовлетворения собственного эго. Не жалеют времени на самоанализ, освоение новых знаний. Умные, решительные и деятельные Скорпионы - на самом деле сердобольны и внимательны, с ними легко дружить и сотрудничать. Любые взаимоотношения с фаворитами Плутона развиваются превосходно, но только если не покушаться на святое – личные интересы. Обид Скорпионы не прощают, дожидаются оказии и беспощадно мстят. Хуже всего то, что огорчают их порой самые неожиданные мелочи: косой взгляд, неправильная интонация в разговоре.

Овен - эгоист 6 из 10

Огненная энергия упрямцев, подогреваемая воинственным Марсом, постоянно требует свершений – захвата власти, достижения новых высот, освоения незнакомых территорий. Эмоциональная сдержанность и элементарное чувство такта им чужды. К цели они шагают с максимальной скоростью, круша любые препятствия. Окружающие нередко страдают от эгоцентричности Овнов, но «их Величествам», мягко говоря, по барабану.

Оценка астрологов, пожалуй, утрированна. Но это – повод всем знакам Зодиака проанализировать своё поведение и отношения с близкими. Ведь люди-эгоисты приносят другим много боли, а в старости частенько остаются в одиночестве.