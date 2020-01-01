По мнению астрологов, знак Зодиака влияет не только на характер, темперамент и привычки человека, но и на его стиль в одежде. Но не все об этом знают и не все стремятся его придерживаться, опираясь на своё зодиакальное созвездие, и очень даже зря. Как найти свой неповторимый стиль в одежде, расскажет ваш знак Зодиака.

Как создать свой неповторимый стиль в одежде по знаку Зодиака

Овен. Этот знак очень любит эксперименты в одежде, так как ему просто скучно носить одно и то же, поэтому он просто обязан позволить себе смешение нескольких стилей. Таким образом Овны создадут неординарный образ и привлекут желанное внимание окружающих к себе. Им рекомендуется носить вещи красных оттенков, роскошные драгоценности и костюмы в винтажном стиле. Можно «поиграть» с макияжем и причёской (идеальный вариант – короткие и креативные стрижки).

Телец. В этом знаке сожительствуют прекрасный вкус и стремление к комфорту, поэтому Тельцам нужно постараться найти в своей одежде желаемое сочетание. Поможет им в этом удобная обувь на высокой платформе, крупный стильный аксессуар и идеально сидящий брючный костюм или строгое платье с интригующим декольте, которое подчеркнёт красивый драгоценный камень. Дополнит образ стильная и модная короткая стрижка и дымчатый макияж глаз.

Близнецы. Они постоянно находятся в движении в поисках новых впечатлений, поэтому Близнецам подойдёт сочетание различных стилей мира – этнические украшения, платки и вышитые блузы тёплых оттенков (красные, оранжевые и жёлтые, соединённые воедино в экзотическом рисунке). Для официальных встреч можно к деловому костюму подобрать мелкие украшения или детали, привлекающие внимание – бант-бабочка, яркий шарф или же ожерелье, переливающееся на солнце. Обувь на низком каблуке – мягкие ботинки или сандалии. Макияж неброский, волосы – средней длины.

Рак. Этот знак – приверженец традиций, поэтому в причудливых нарядах он не будет себя чувствовать комфортно, предпочитая классику. Идеальный вариант – маленькое чёрное платье со сложными аксессуарами. Для повседневных дней обувь на низком каблуке в стиле Одри Хепберн, для торжества – небольшой каблук. Можно поиграть с макияжем, подчеркнув либо глаза, либо губы. Обязательно распущенные волосы. Тем же Ракам, кто предпочитает стрижки, больше всего подойдёт стрижка боб.

Лев. Всегда в центре внимания, поэтому и одежда должна быть подобрана так, чтобы привлекать к себе восхищённые взгляды, но при этом стоит избегать излишеств в подборе аксессуаров – драгоценности, но в минимальном количестве – серёжки и ожерелье или ожерелье и браслет, сверкающие на солнце. Цветовая гамма – белая или нежно-синяя. Для выхода в свет можно надеть платье асимметричного покроя с туфлями на шпильке. Стрижка средней длины и чтобы были открыты уши.

Дева. Консерватору по своей природе будет комфортно в вещах, которые не заставят её чувствовать себя слишком «открыто», но в то же время подчеркнут фигуру. Это могут быть драпированные платья, асимметричные разрезы, умело скрывающие недостатки фигуры и показывающие её прелести. Аксессуары – серьги или клипсы, цепочка с бриллиантом в ложбинке груди. Макияж – металлические тени и блеск для губ. Стрижка – классическая на длинные или средней длины волосы.

Весы. Гармония во всём, в том числе и в одежде, - вот главный принцип Весов, поэтому им нужно избегать слишком эксцентричных нарядов. Лучше сосредоточиться на вещах одного и того же стиля и цвета, но разных оттенков. Но иногда всё же стоит выходить за рамки равновесия и надевать что-то оригинальное – ремень, булавку или же яркий платок. Стрижка должна быть классическая и никаких ярких оттенков волос – натуральность во всём.

Скорпион. Быть модным и стильным – это образ жизни Скорпионов. У них прекрасный вкус – элегантный и тщательно продуманный. И, если в повседневной жизни им рекомендуется придерживаться классики и обуви на невысоком каблуке, то на празднике можно позволить себе совмещение нескольких стилей с яркими аксессуарами и необычными формами, а также высоченные шпильки или платформу. Макияж должен быть яркий, подчёркивающий глаза, поэтому можно воспользоваться подводкой для глаз и удлиняющей тушью. Стрижка – короткая. Отлично будет смотреться бритый затылок или же одна стороны головы.

Стрелец. Это яркие люди, которые предпочитают броскую одежду цвета лета. Однако не стоит перебарщивать в одном образе с разными цветами, иначе может получиться эффект клоуна, и избегать слишком растянутой одежды, скрывающей фигуру Стрельцов. Причёска – классическая с использованием аксессуаров – заколок, лент или бантов, которые помогут сохранить волосы в порядке в течение дня. Макияж сдержанный – немного теней и блеск для губ помогут завершить образ, подчёркивающий индивидуальность Стрельца.

Козерог. Они не любят быть на виду, поэтому предпочитают классику. Но звёзды все же Козерогам рекомендуют немного открыться – яркие и короткие юбки, броские аксессуары – серёжки-кольца, ожерелья и браслеты. Такой образ можно позволить себе в праздничные дни, а в повседневной жизни – сдержанность и комфортность. Это могут быть джинсы и блуза, подчёркивающая фигуру, сумка из эко-кожи спортивного кроя с гламурными деталями. В макияже следует отдавать предпочтение светлым тонам, помаде натуральных цветов.

Водолей. Оригинальность и экстравагантность – вот, что должно присутствовать в одежде этого знака. Их вещи не должны быть тривиальными. Они сами должны создавать свой стиль, сочетая несочетаемое, но при этом создавая прекрасный образ. Цвет одежды кричащий, блестящие ткани и оригинальная обувь. Множество аксессуаров – браслеты, кулоны, кольца. Макияж яркий, сильно подчёркивающий глаза, губы – натуральных оттенков. Волосы, ниспадающие до лопаток. Никаких экспериментов с цветом.

Рыбы. Они слишком эксцентричны, поэтому часто используют в своём образе одновременно несколько стилей, что недопустимо для этого знака. Им нужно подбирать вещи в одной цветовой гамме, играя только с оттенками и тканями, а также с аксессуарами. Они могут быть винтажными. Стрижки разной длины и окрашенные яркими цветами или мелирование. Макияж – лёгкие тени и объёмная тушь.