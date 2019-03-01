Модные советы для каждого знака Зодиака

Вы привыкли покупать вещи пастельных тонов, потому что в них чувствуете себя комфортно и уютно? Не любите пользоваться косметикой? Скорее всего, на ваш выбор влияет зодиакальное созвездие, под которым вы родились. И, кстати, именно оно и подскажет, как выглядеть стильно и модно конкретно вам.

Модные советы по знакам Зодиака

1. Овен. Ваша огненная энергия влечёт вас в выборе вещей к смелым и ярким образам. Ваш стиль должен быть модным, завораживающим и активным. Поэтому вам подойдут красные кроссовки, которые вы с лёгкостью сможете надеть с сарафаном и экстравагантным аксессуаром – большой шляпой. Такой образ ещё больше укрепит вашу уверенность в себе. Что касается макияжа, то идеальный вариант – алые губы и густо накрашенные ресницы.

2. Телец. Вы – прославленные домоседки, выбирающие практичные и комфортные образы пастельных оттенков. Обычно свой стиль вы находите в молодом возрасте и придерживаетесь его всю жизнь – это классика, проверенная временем и никогда не подводящая. Безусловно, это хороший выбор, но позвольте себе хотя бы иногда разбавлять свой образ ярким шарфом или оригинальной брошью, добавьте изюминку. Также вам подойдёт пижамный стиль, лоферы. Идеальная причёска для вашего знака – это небрежно уложенный пучок волос, макияж лёгкий в спокойной гамме, позволяется выделить глаза, губы же лучше оставить без акцента.

3. Близнецы. Вы – экспериментаторы, поэтому и не удивительно, что часто выбираете причудливые наряды. И звёзды с вами согласны: астрологи рекомендуют экспрессивные и эклектичные образы, ткани – яркие. Ну и, конечно, оригинальные аксессуары. Касаемо причёски – асимметричные стрижки – ваше всё! Макияж глаз неброский, а вот для губ можно выбрать необычные оттенки. В таком образе вы будете чувствовать себя на все сто в любом месте – и на работе, и в ночном клубе, и просто выйдя за покупками в магазин.

4. Рак. Ваш знак - чувственный и эмоциональный, поэтому вам подойдут нежные оттенки в одежде, идеален – розовый. Иногда разбавляйте их красным, пусть это будут, например, сердечки. Ваш стиль – классика, ведь элегантность придаст вам уверенности в себе. В вашем гардеробе должны быть и гламурные вещички, но не стоит их носить постоянно, они вас расслабляют, вам же нужен напор и настойчивость. Добиться этого можно с помощью водостойкой туши и чётко очерченного контура губ.

5. Лев. Вы готовы разориться, но выглядеть так, как будто только что сошли с обложки журнала. Яркие и блестящие цвета - жёлтый, оранжевый, золотой, смелые принты помогут вам выделиться на фоне других, а платье с открытой спиной продемонстрирует вашу шикарную фигуру. Макияж, конечно же, должен быть дорогой и тщательно продуманный, ведь ваша цель не оттолкнуть, а оказаться в центре внимания, чтобы все любовались и восхищались.

6. Дева. В глубине души вы - перфекционист, предпочитающий классический стиль. Вам идеально подходят натуральные тона в одежде. Однако для вас важнее всего в выборе вещей – их практичность, чтобы они были уместны в любой обстановке. Вам нужно отказаться от шпилек в пользу обуви на плоской подошве, в ней вы будете себя чувствовать комфортно и уверенно. В макияже придерживайтесь естественности и держите руки в порядке – маникюр лучше доверить мастеру.

7. Весы. Для вас важен баланс во всём, в том числе и в одежде, поэтому выбирайте те вещи, которые подарят вам чувство гармонии и передадут ваше настроение. Вы - женственные и романтичные, поэтому отдайте предпочтение юбкам, туфлям на каблуках ярких оттенков. Рюши, ажур и лёгкие ткани добавят изюминку вашему образу, который рекомендуется завершить крупными локонами, вам стрижки не подходят. От макияжа можно и вовсе отказаться.

8. Скорпион. Вы - таинственный знак, поэтому вам идеально подойдут тёмные и дразнящие силуэты. Вы точно знаете, что часто в одежде, «чем меньше, тем лучше», поэтому выбирайте прозрачные ткани, вещи с небольшими вырезами или с одним открытым плечом. Ваш цвет – тёмно-красный, пурпурный – нотка драматичности впечатляет. Макияж лучше подбирать с резкими линиями – подводка, чётко очерченные контуры губ, пышные ресницы. Волосы должны быть ровные и с прямой чёлкой.

9. Стрелец. Яркая личность должна носить яркую одежду, поэтому вам надо выбирать что-то ультрамодное и суперстильное. Тем более вы готовы к экспериментам. Но оригинальные вещи – это ещё не всё, для полноты образа нужен броский макияж, можно выделить только глаза и ногти. Цвет волос желательно темный, стрижка либо очень короткая, либо очень длинные прямые волосы, что-то среднее не приветствуется.

10. Козерог. Вы консерватор, с удовольствием соблюдающий дресс-код вашей профессии, но при этом не обделены талантом гармонично сочетать различные стили. Добавьте немного винтажности своему гардеробу для придания оригинальности вашему образу. Макияж может быть лёгким и ненавязчивым, что касается причёски, то ваш идеальный вариант – короткая стрижка, возможно, асимметричная.

11. Водолей. Выбирать гардероб по каким-то правилам? Это не о вас. Вы – экспериментатор, имеющий свои взгляды на выбор одежды. Необычные цвета, интересный нейл-арт, оригинальность и эксклюзивность. Вы сами ориентир в мире моды, и модель, которая прекрасно выглядит как в абстрактном наряде, так и в простой футболке. А вот с причёской лучше не экспериментировать, можно лишь «поиграть» с цветом волос. В макияже главное - акцентировать глаза. Они у вас великолепны.

12. Рыбы. Ваш цвет – морской волны, в нём вы всегда будете выглядеть стильно и модно. Однако не стоит игнорировать и другие цветовые гаммы. Красный тоже может подчеркнуть вашу индивидуальность. Ткани выбирайте лёгкие и натуральные, они вас освежат. Что касается макияжа – яркие глаза и бледные губы сделают вас привлекательной и обаятельной. Причёска – локоны, напоминающие рыбий хвост, или же косу «рыбий хвост», чем больше беспорядка на голове – тем лучше.

Прислушайтесь, возможно, модные советы для знаков Зодиака помогут вам стать ярче, красивее, стильней и обаятельней. Появится уверенность в себе и своей привлекательности. И помните – вы лучшая!