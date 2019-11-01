Ваша жизнь изменится на 180 градусов! 5 знаков Зодиака, которых ждут перемены в 2020 году

Все ждут, что Новый год принесёт перемены к лучшему, но нередко он вносит не самые приятные коррективы в жизнь – любовные разочарования, денежные потери, проблемы в отношениях с коллегами или родными, а также другие неприятности, как мелкие, так и довольно крупные. Однако не стоит пугаться перемен, даже не самых приятных, так как не зря же говорят, что если предупреждён, то значит вооружён. Поэтому астрологи и решили заранее рассказать о том, что не всем стоит готовиться к серьёзным жизненным переменам, они коснутся только 5 зодиакальных созвездий. Вот какие знаки Зодиака ждут перемены в 2020 году.

Знаки Зодиака, которых ждут кардинальные перемены в жизни в 2020 году

Телец. Этот знак очень боится перемен, но в 2020 году они будут только к лучшему. Нужно попрощаться с рутиной в жизни. Тельцы будут увереннее в себе и смелее, особенно когда речь идёт о любовных отношениях. Представители этого созвездия не будут сдержанны в своих чувствах, что для них, кстати, не свойственно, и будут рассказывать о своей любви всем и каждому. Они могут начать петь серенады под окном любимого человека, одаривать его подарками и прыгать с парашютом ради любви. Но при всём при этом Тельцы не забудут и о своих служебных обязательствах, так как стабильное финансовое положение превыше любых чувств. Лев. Этот год для Львов будет годом понимания и реализации. Наконец-то он предпримет шаги для осуществления своей мечты. Хотя для этого придётся приложить немалые усилия, но это будет того стоить – результат превзойдёт ожидания. Перемены ожидаются и в карьере – судьба может преподнести неприятный сюрприз, который и заставит Львов задуматься о получении новой профессии, а также об открытии собственного дела. Оно, кстати, будет довольно успешным, так что этот знак не раз потом поблагодарит судьбу за удар по голове. Дева. Этот знак по своей природе довольно стеснителен, но в 2020 году он всё-таки выйдет из своей скорлупы и отпустит собственные страхи и беспокойства, тем самым взяв свою жизнь под контроль. Сейчас не время юлить и изворачиваться, нужно идти только по выбранной дороге, только она приведёт к желаемой цели. Звёзды советуют Девам задуматься о новой работе или о разрыве с партнёром, чувства к которому давно угасли. Сделав этот решительный шаг, Дева поймёт, что будущее только за ней. Козерог. 2020 год подарит этому знаку уверенность в том, что он непобедим, притом во всём – в любви, работе и самое главное в отношениях с окружающими. Козерог перестанет бояться открывать своё сердце тем, кто его ценит и любит, и это даст ему возможность изменить свою жизнь к лучшему. Его ждёт карьерный рост, большая любовь и прекрасные дружеские и родственные взаимоотношения, о которых он мог только мечтать. Рыбы. Наступает период позитивных перемен, которые коснутся всех жизненных областей. Судьба будет щедра на шансы в карьере и в любовных отношениях. Есть вероятность того, что те, кто состоят в браке, по-другому посмотрят на своего партнёра и постараются возобновить прежнюю страсть, которая пылала между ними в начале романа. Одинокие представители этого знака встретят любовь всей своей жизни. Кардинальные перемены ожидают и бизнесменов, год будет богат на деловые предложения, главное не прогадать при их выборе.

И, хотя по астрологическим прогнозам кардинальные перемены ожидают только некоторые знаки Зодиака, представителям других зодиакальных созвездий не стоит расслабляться: просто плыть по течению в 2020 году не получится, так как хозяйка года ценит и одаривает подарками судьбы только целеустремлённых личностей.