5 знаков Зодиака, которые сыграют в 2020 году свадьбу

Впереди новый 2020 год – полный любви и романтики, который подарит массу знакомств и свиданий. И, если одни знаки Зодиака будут только наслаждаться романтическим периодом в своей жизни, то другим нужно готовиться к более серьёзному событию – они сыграют свадьбу. Кому же из зодиакальных знаков так повезёт? Вот знаки Зодиака, которые сыграют свадьбу в 2020 году.

5 счастливых знаков, которые сыграют в 2020 году свадьбу

Близнецы. Если у этого знака уже есть постоянный партнёр, с которым они прошли через множество испытаний судьбы, то можно не сомневаться, что в 2020 году Близнецы решатся на важный для себя шаг – заключат брак. И это правильное решение, ведь между Близнецами и их второй половинкой не только физическая, но и душевная близость. Так зачем тянуть? Те же, кто встретят новый 2020 год в статусе «не состою в отношениях», уже в январе смогут исправить его, так как их ждёт встреча с интересной особой, с которой Близнецы закрутят роман, а осенью, когда поймут, что идеально подходят друг другу, скрепят свои отношения узами брака. Лев. В 2019 году этот знак был поглощён работой и финансовым благополучием, поэтому времени подумать о любви у него не было. Но с приходом года Крысы его семейное положение изменится, притом в ночь с 31 декабря на 1 января. Именно новогодняя ночь станет решающей – Львы, которые уже состоят в отношениях, предложат своей второй половинке руку и сердце, после чего обретут не только друга и верного соратника, но и любовь всей своей жизни. Одиноким представителям этого знака новогодний праздник тоже подарит шанс найти вторую половинку. Львы будут блистать и сиять, привлекая противоположный пол, среди представителей которого и будет находиться их судьба, с которой этот знак и создаст прекрасную семью. Скорпион. Наконец-то этот знак будет готов к серьёзному шагу – создать семью с любовью всей своей жизни. Уже весной сдержанный в чувствах Скорпион признается своей второй половинке в любви и предложит зайти в ЗАГС. Бракосочетание может состояться в конце осени. Торжество будет настолько фееричным, что гости ещё долго не забудут его подробности. Те же, кто ещё не нашёл свою судьбу, смогут это сделать на свадьбе своих друзей, и буквально через пару месяцев после неё Скорпионы будут под возгласы «Горько!» целоваться с самым лучшим человеком на свете на собственном празднике любви. Стрелец. Год Крысы для этого знака станет временем любви, поэтому этот весёлый и непредсказуемый знак всех удивит, и в первую очередь свою вторую половинку, неожиданным предложением сыграть в этом году свадьбу. Оказывается, всё время Стрелец колебался и сомневался, но наконец-то понял, что рядом с ним тот человек, без которого этот знак не представляет свою жизнь. Одинокие Стрельцы тоже проявят оригинальность – они предложат руку и сердце тому, с кем их связывала многолетняя дружба, и в ответ получат согласие. Личная жизнь этого знака в 2020 году будет развиваться очень стремительно, только успевай за ней наблюдать и радоваться массе интересных событий. Рыбы. Судьба – непредсказуема и тем самым прекрасна, поэтому в 2020 году личная жизнь этого знака будет переменчива и полна приятных сюрпризов. И, если в начале года Рыбы даже не будут мечтать о свадьбе, то уже летом они задумаются о стабильных отношениях, которые закончатся браком. Одинокие Рыбки обретут настоящую любовь, а те, кто уже состоит в отношениях, ощутят второе дыхание. Но все эти перемены приведут к одному – к желанию, чтобы любимый человек всегда был рядом, притом на законных основаниях.

Если вы не нашли среди счастливчиков свой знак, не стоит расстраиваться. Ведь никто не запрещает поспорить с астрологами и создать счастливую семью, даже не находясь в этом списке. Тем более 2020 год будет благоприятствовать образованию крепких и долгосрочных союзов. Главное быть искренними в своих чувствах и верить в лучшее.