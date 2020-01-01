10 ключевых правил правильного питания, которые преобразят вашу жизнь

Избалованное фастфудом, снеками и субпродуктами человечество стремительно толстеет. Диеты превратились в модный тренд, их существуют сотни вариаций: для похудения, для улучшения самочувствия, внешности и даже для повышения самооценки. Только, следуя порой причудливым советам, люди забывают о главном – правилах правильного питания. А ведь это – фундамент, без которого добиться желаемого результата невозможно. У тех, кто стремится к стройности, есть минимум 3 причины проявлять выдержку и неукоснительно соблюдать приведённые ниже постулаты:

нормализация веса;

улучшение физического и психологического здоровья;

увеличение продолжительности жизни.

Вдохновляющая мотивация, не правда ли?

10 правил правильного питания

1. Соблюдайте режим

Не пропускайте основные приёмы пищи! Составьте для себя удобное расписание и придерживайтесь его. Если завтрака, обеда и ужина мало, перекусывайте в промежутках фруктами или молочными продуктами. Так вы обезопасите себя от голодных пиков, во время которых не срабатывает психологический тормоз, и съедается всё съедобное, что хранится в холодильнике.

2. Адекватно относитесь к диетам

Просидев неделю на одной лишь гречке или, например, кефире, вы наверняка потеряете несколько килограммов. Только врачи категорически против моно- и чересчур строгих диет. Первая проблема – вес вскорости возвращается, второй нюанс – ограничение поступления важных нутриентов отрицательно сказывается на состоянии кожи, ногтей, волос, вызывает дисфункции пищеварения. В то же время полноценное правильное питание + физические нагрузки постепенно нормализуют вес. Результат заметен не быстро, но он положительно прогрессирует.

3. Не голодайте

Если очень хочется попробовать, попробуйте один день пить только фильтрованную воду. Но не дольше. Продолжительные голодовки заканчиваются срывами, провоцируют расстройства пищевого поведения и интоксикацию кетонами. В итоге: килограммы на месте, здоровье подпорчено. Спрашивается, зачем мучиться?

4. Регулируйте размер и состав порции

2200-2500 калорий – суточная норма для здорового взрослого человека при умеренной физической активности. При этом человеку необходимы белки, жиры, углеводы, а ещё клетчатка, витамины и минеральные вещества. Первые быстрее усваиваются, если их употреблять в обед и за ужином, вторые важно равномерно распределить на все приёмы пищи, время третьих – завтрак. И не ленитесь считать, нынче это не трудно сделать с помощью специализированных онлайн-калькуляторов и мобильных приложений.

5. Если нельзя, но хочется, значит можно

Плохо, когда желание полакомиться тортиком или конфеткой превращается в навязчивую идею. Захотелось сладенького, съешьте кусочек. Лишние калории потратьте в тот же день на физические упражнения: приседания, бег, прыжки на скакалке. Лучше так, чем, сорвавшись, слопать целый торт и залить горе шампанским.

6. Не ленитесь готовить

Кулинария в супермаркетах и доставка блюд из ресторанов экономят массу времени. Это действительно так. Но и первые, и вторые грешат использованием несвежих продуктов и некачественных искусственных приправ. Поберегите здоровье. Не пожалейте 10 минут на самостоятельную нарезку салата. А пресловутую курицу гриль полезнее заменить вареной домашней птицей.

7. Пробуйте новые продукты

Любопытство в гастрономии - не порок, а многочисленные специализированные магазины – отличные в этом деле помощники. Не бойтесь экспериментировать с непривычными вкусами и рецептами. Пробуйте новые продукты, осваивайте кухни народов мира! Наслаждайтесь экзотическими ароматами и необычной текстурой. Так вы едите медленнее, даёте желудку время отправлять мозгу правильные сигналы сытости.

8. Больше воды, фруктов и овощей

Контрольные показатели: 1,5 литра и 5 видов. Первая цифра означает рекомендуемую медиками суточную норму потребления воды. Именно столько нужно пить для нормальной работы кишечника. Второй показатель касается овощей, фруктов, ягод. Съедая 5 видов ежедневно, вы обеспечите достаточное поступление пищевых волокон и витаминов. Всё вместе здорово способствует нормализации веса.

9. Превратите еду в удовольствие

Правильное питание – не повод отказаться от весёлых пикников и дружеских встреч. Наоборот, еда становится лучше и вкуснее, если наслаждаться ею в компании. На природе здорово есть фрукты, овощи, мясо. В кафешке можно выпить сок вместо алкоголя. Насильно в вас никто ничего не запихивает и не заливает. А дома не ленитесь красиво сервировать стол, чтобы каждый приём пищи превратился в эстетическое удовольствие.

10. Двигайтесь интенсивнее

Как бы вы ни старались, привести тело в порядок, корректируя лишь питание, не получится. Подтягивать мышцы придётся с помощью физических упражнений. Если фитнес совсем уж не вдохновляет, подберите занятие по сердцу – велопрогулки, бассейн, йога, что нравится. Больше времени проводите на свежем воздухе. Такой образ жизни полезен для фигуры и настроения.

10 правил правильного питания просты, но действенны. Для достижения долгосрочных результатов в нормализации веса необходимо совсем немного ежедневных усилий.