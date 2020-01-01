9 лучших продуктов для безупречной кожи

Еда для красоты? Да, такая бывает. 9 лучших продуктов для кожи работают не хуже аптечных бьюти-витаминов. Фрукты, овощи, дары моря улучшают цвет лица, защищают от мороза и ультрафиолетовых лучей, замедляют старение. Дополнительные приятные бонусы: минимум побочных эффектов, доступная цена и польза для здоровья. Предлагаем список, составленный по рекомендации американского дерматолога Валори Трелоар, с объяснением особенностей влияния на красоту. Ну, а подходящую диету составьте сами, ориентируясь по времени года и предпочтениям.

9 лучших продуктов для вашей кожи: список

1. Помидоры

Эта разновидность паслёновых полна ликопина. Пигмент отвечает не только за красный цвет плода, он полезен для здоровья. Ликопин замедляет проявление старения, блокируя негативное влияние свободных радикалов, защищает от вредного воздействия солнца. Правда, для получения эффекта необходимо ежедневно съедать больше 5 кг помидоров. Конечно, это нереально. Приемлемая альтернатива – пара ложек домашней томатной пасты. Перед употреблением состав слегка разогреть.

2. Манго, папайя и абрикосы

Перечисленные фрукты работают лучше дорогостоящего хайлайтера для лица. Они богаты каротиноидами. Первая выгода от регулярного употребления – здоровый оттенок и лёгкое сияние кожи (не путать с жирным блеском). Второй плюс – противовоспалительное действие, внутренняя защита от прыщей. Кроме этого, дерматологи обещают ещё и барьер от солнечных ожогов. Маленький нюанс: результаты ощутимы после 10 месяцев ежедневного включения фруктов в меню.

3. Какао порошок

Вкусный способ похорошеть – мечта тех, кто не осиливает диету. Эффективность обеспечивают флавонолы, сглаживающие неровности и улучшающие текстуру эпидермиса, повышающие уровень внутреннего SPF. Источники получения: порошок зёрен какао и тёмный шоколад. Дневная норма составляет 70-100 г. Этого количества хватает, чтобы обеспечить нужную концентрацию флавонолов, но не растолстеть.

4. Льняное семя

Результативность комплексного внутреннего и наружного применения сравнима с действием инъекций красоты. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в семенах льна, смягчают пигментацию, разглаживают морщинки, активно увлажняют и даже борются с подростковыми прыщами. Зёрна можно добавлять в блюда или, перемолов в порошок, заваривать отдельно, съедать утром по чайной ложке. Курс – 6 недель и более. За это время наладится функционирование кишечника, улучшится здоровье и вид кожи.

5. Батат

Хотите помолодеть внешне? Замените привычную картошку сладкой. Из батата можно приготовить не просто вкусные и сытные блюда, а пищу, тормозящую гиперпигментацию, нейтрализующую вред ультрафиолета, защищающую от рака кожи. В составе корнеплодов витамины С и Е, которые стимулируют выработку коллагена. По данным Американского журнала клинического питания, люди, употреблявшие ≈ половину небольшого батата ежедневно в течение трёх лет (4 мг витамина С), уменьшали появление морщин на 11%. Это точно не реклама, почему бы не попробовать?

6. Морепродукты

Креветки, мидии, крабы, рыба – источники белка, цинка, железа, фосфора и жирных кислот. Названные вещества предотвращают старение, незначительно, но уменьшают уже имеющиеся морщинки, придают коже здоровый цвет и вид. Ассортимент морепродуктов достаточно разнообразен, каждый может подобрать вкусный и доступный вариант. Ложка дёгтя в бочке положительных эффектов – аллергенность. Пробуйте, наблюдайте за реакцией организма. Если болезненные проявления отсутствуют, смело устраивайте рыбный день.

7. Шпинат

Профилактика рака кожи – повод №1 включить зелень в меню. Существуют и другие причины: улучшение цвета лица, противовозрастное воздействие, борьба с пигментацией, повышение эластичности эпидермиса. Кстати, фигуре тоже не навредит. Полезное влияние обеспечивают витамины, минеральные вещества, кислоты и всего 23 калории / 100 г. Самый простой способ употребления – добавлять свежие листья в салат, суп, вторые блюда, усилить эффект поможет наружное использование.

8. Консервированный тунец

Не рыба, а шкатулка, содержащая максимум необходимых элементов для красоты и здоровья. В составе тунца витамины групп А, В, Е, РР, D, комплекс из 18 микро- и макроэлементов, жирные и незаменимые аминокислоты. Норма употребления – 1 банка консервов в неделю. Этого количества достаточно для сохранения эластина, поддерживающего гладкость и подтянутость кожи.

9. Сафлоровое масло

Продукт полезен для использования при приготовлении пищи и наружного применения. В первую очередь пригодится тем, кто жалуется на сухость, зуд и воспаление кожи. Проблемы решатся за счёт нормализации жирового обмена и мощного увлажнения. Эффект обеспечивают линолевая, пальмитиновая и олеиновая кислоты. Витамин К активизирует восстановление сосудов, нормализует плотность капилляров. Токоферолы и токотриенолы противодействуют старению. Суточная норма употребления – 2 чайные ложки. Только не переусердствуйте в погоне за красотой, сафлоровое масло содержит 800 калорий / 100 г. Избыток его опасен появлением лишних килограммов.

Не забывайте, здоровый рацион требует разнообразия. Не ограничивайтесь только полезными для кожи продуктами, а добавляйте их в меню с нужным количеством жиров, углеводов, белков. Для закрепления эффекта пейте воду и зелёный чай.