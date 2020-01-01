Люди-батарейки – бомбы энтузиазма, у них всегда есть цель, к которой они решительно стремятся. Такие товарищи рождаются наполненными жизненной силой планеты-покровителя. Астрологи утверждают, что всё хорошее происходит вокруг благодаря неутомимой деятельности 6 самых энергичных знаков зодиака. Это не Водолеи, Раки или Весы, которые ждут музу, вдохновляющую на творческие подвиги. И не погрязшие в рутине Козероги, Девы, Овны. Вечные двигатели – они другие. Ниже список тех, кому, по мнению звездочётов, мы все должны сказать: «Спасибо!»

Самые энергичные знаки Зодиака, кто они?

Телец

Силы ему дают сама матушка-Земля и покровительница Венера. Первая вдохновляет на подвиги попроще, вторая руководит в амурных делах, подталкивает к достижению максимального жизненного комфорта. Если Телец чего-то удумал, его не остановить. Решительные и практичные, эмоциональные и компанейские, представители этого знака – надёжные партнёры в любом бизнесе. Великолепно реализуют внутреннюю энергию, созидая блага. Особенно успешны на поприще фермерства, торговли, ресторанных дел.

Близнецы

Их энергия витает в облаках и высвобождается через сверхъестественный образный дух, которого прежде всего привлекает творческая деятельность. Близнецы могут всё, если хотят, но не всегда аккуратны. Прут к цели, как танки. Копаясь в бумагах, они сохнут. Знак воздуха заряжается жизненной силой, когда дело доходит до организации и участия в вечеринках, грандиозных массовых мероприятиях или особых ситуациях, где требуется физическая активность и много душевных сил.

Лев

Внутреннюю батарейку подопечных Солнца подпитывает неукротимое желание всегда быть в центре внимания. Они не терпят второстепенных ролей, любыми средствами добьются лидерства. Львы – прекрасные ораторы, среди них много руководителей, политиков и людей искусства. Дабы поддерживать реноме, находят энергию, чтобы разрулить самые немыслимые ситуации. Особенно активны и неутомимы представители пятого знака зодиака, родившиеся во второй декаде августа. Складывается впечатление, что их выковали из огненной стали.

Стрелец

Горячие штучки. Поражает не столько их жизненная сила на рабочем месте и активность в свободное время, сколько любовная энергия! Знак, которым управляет Юпитер, перезаряжает внутренний аккумулятор в интенсивных и разнообразных близких отношениях. Получив нужное, Стрелец воодушевлён и оптимистичен, полон грандиозных идей и планов, которые всеми силами стремится воплотить.

Скорпион

Рутина и спокойствие? Нет, не слышали! В жилах бурлит энергия, душа требует адреналина, а пятая точка жаждет приключений! От скуки Скорпионы хандрят и злобно жалят кого ни попадя. Люди этого знака мистически привлекательны, особенно в случаях, когда необходимо завести новых друзей, связи с общественностью для них - обычное дело. Безупречно честные любимчики Плутона никогда не падают духом и не упускают шанс прыгнуть в драку, когда усталость одерживает верх над остальными участниками. Если не побеждают сразу, запомнят ошибки, упущенное наверстают в подходящее время.

Рыбы

У этого водного знака особенная энергия и своеобразный энтузиазм. С одной стороны, Рыб тревожат импульсы, побуждающие к активной деятельности и участию в рисковых мероприятиях. С другой - врождённое стремление к тишине и спокойствию. В итоге подопечные Нептуна чередуют дни неимоверной активности с неделями блаженной лени. Если их посещает светлая идея, тщательно обдумывают её и блестяще воплощают. Особенно успешны в торговле и финансовом бизнесе.

Если ваш знак не попал в список зодиакальных энерджайзеров, это не повод опускать руки и отнекиваться от дел. Астрологи дают лишь обобщающую характеристику, и никто не мешает самостоятельно развивать положительные личностные качества.