Терпеливость часто игнорируют в наборе важных личностных качеств, отдавая предпочтение напористости и действенности. Совершенно зря. Отдельные жизненные моменты лучше переждать. Пока некоторые бьются головой о несокрушимые преграды, 6 самых великодушных знаков Зодиака проявляют чудеса выдержки и самообладания. Умение поймать дзен – талант, подаренный звёздами. Предлагаем список счастливчиков, которым повезло с рождения.

Топ-6 самых великодушных знаков Зодиака

1 место - Телец

Две щедрые покровительницы – Земля и Венера, одарили подопечных невероятно полезным для достижения высокого жизненного уровня набором качеств: ангельской терпеливостью, острой интуицией и трудолюбием. Без спешки, обдумывая каждый шаг, Телец достигает намеченной цели. Его не смущает форс-мажор, он просто подождёт, пока ситуация стабилизируется. К представителям этого знака можно обратиться с любой проблемой, даже если ничего дельного не посоветуют, по крайней мере выслушают и искренне посочувствуют. Часто именно этого и не хватает. Итак, в активе умение ждать, желание делать и слушать. В пассиве – неуёмная ревность. Только это гадкое чувство может вывести Тельца из равновесия.

2 место - Близнецы

Неожиданный показатель для знака Зодиака, которого звёзды откровенно обделили выдержкой и прилежанием. Вопрос, почему он в списке? Мудрые астрологи акцентируют внимание на том, что форма терпения Близнецов неимоверно выигрышна для обыденной жизни. Резкие и непостоянные любимчики Меркурия – ходячее стихийное бедствие, но они смиренно и с самоиронией принимают испытания судьбы, любыми способами ищут решения сложных жизненных задач. Когда другие падают духом, Близнецы трудятся или ловко находят идеальных исполнителей задуманного плана.

3 место – Весы

Их врождённую дипломатичность и стремление к гармонии почему-то путают с бесхребетностью. Это – ошибка! Весы просто ленятся напрягаться, но стремятся ко вселенскому балансу. Звёзды наградили представителей седьмого знака Зодиака бесконфликтностью, стратегическим умом, тактичностью и поразительной устойчивостью в стрессовых ситуациях. Из них получаются высококлассные кризис-менеджеры. Когда дела идут жёстко, Весы не сдаются. Они беспристрастно анализируют диспозицию, терпеливо ждут подходящего момента и… наносят решительный удар, резко и положительно меняющий обстановку. Браво, победа!

4 место – Водолей

Сильная сторона подопечных Урана и Сатурна - терпение в отношениях, как в любви, так и в дружбе. Дополнительный бонус от покровительствующих планет – необъятный внутренний мир и стремление к знаниям. В напряжённых ситуациях, когда у остальных знаков Зодиака зашкаливают эмоции, Водолей сохраняет полное спокойствие и невозмутимость. Земные трудности мало беспокоят стихийных гениев, они всегда знают, как выйти из положения. Часто пассивны из-за сомнений выбора: душа требует эпатажа, а разум убеждает в необходимости использования стандартных решений.

5 место – Рыбы

Характер подопечных Нептуна подобен спокойной морской глади, в которой периодически случаются разной силы водовороты. Рыбы обладают своеобразной терпеливостью, которая выражается в дотошности выполнения задания. Если чего-то надумали, для них не имеет значения, сколько времени и средств придётся потратить для достижения желаемого результата. Работают старательно и с полной самоотдачей. Одно плохо – всплески активности душит бесхарактерность, усугублённая склонностью перекладывать ответственность на других. Представители знака, которые сумели побороть врождённые слабости, добиваются солидного общественного положения.

6 место – Дева

Фавориты Меркурия могли бы конкурировать с Тельцами, но мешают перфекционизм и самовлюблённость. Мысленно они ставят себя на ступеньку выше остальных. Девы основательно и не спеша выполняют любую работу, много внимания уделяют деталям. Прекрасно! Но не хватает капельки изящества, превращающей хороший результат в идеальный. Представители этого знака всю жизнь усердно совершенствуются, обладают невероятной выдержкой и тягой к знаниям. Их терпеливость граничит с занудством, что очень мешает в бизнесе и в личных отношениях.

Как видите, звёзды и планеты наделяют нас и достоинствами, и недостатками. Каждый из 6 самых великодушных знаков Зодиака может стать лучше, если поработает над собой. Те, кто не попал в Топ-6, наверняка знают, что такое выдержка и самообладание, просто качества эти у них приобретённые, а не врождённые.