5 самых терпеливых знаков Зодиака, рейтинг

Терпение – замечательная черта характера. Обладающий этим качеством умеет себя контролировать, сохранять выдержку и хладнокровие в любой, даже самой ужасной, жизненной ситуации. Как считают специалисты в области астрологии, терпимость напрямую зависит от зодиакального созвездия, под которым родился человек. Вот самые терпеливые знаки Зодиака, смотрите рейтинг.

Рейтинг самых терпеливых знаков Зодиака

1. Телец. Под этим знаком рождаются уравновешенные и сдержанные в эмоциях люди. Хотя многие считают их весёлыми, активными и открытыми личностями, Тельцы нередко являются душой компании, внутри они внимательны, наблюдательны, тщательно взвешивают каждое слово и каждое своё действие. Благодаря своему терпению эти люди многого добиваются в своей жизни – они упорно идут к намеченной цели, несмотря на препятствия, встречающиеся на их пути. Они довольно успешны и самодостаточны. Редко меняют работу, разве что несправедливое отношение руководства может вынудить их подумать о поиске нового рабочего места. В личной жизни они тоже терпят до последнего, потому что своего партнёра, прежде чем ему начать доверять, подвергают многим проверкам и тщательному изучению. Их практически невозможно вывести из терпения, так как они постепенно подстраивают вторую половинку под себя. Единственное, что они не смогут простить – это измену. Телец разорвёт даже длительные отношения навсегда, вернуть их расположение невозможно.

2. Девы. По своей натуре этот знак перфекционист, и терпение – одна из ступеней, чтобы стать лучше. Они осознают: чтобы чего-то добиться, надо в чём-то себе отказать, перетерпеть все испытания, но ни в коем случае не бросать начатое на полпути. Девы даже самую кропотливую работу делают с большим усердием. В личных отношениях они тоже проявляют ангельское терпение – прощают любимому человеку даже его измены. Узнав о них, они будут переживать их в душе, но никогда не покажут свою боль другим, семья для них – святое. Только уяснив, что все их старания были напрасны, они навсегда порвут с предателем. Кстати, многие часто злоупотребляют терпеливостью Дев, зная, что те никогда не будут разбираться с обидчиком, они просто ненавидят конфликты. Однако, если кто-то не оправдывает их доверие, то разбирательств не избежать.

3. Весы. Этот знак никогда не вступает в ссоры. Весы их слишком опасаются. К тому же, они сильно расстраиваются, если кого-то ставят в неловкое положение. Поэтому предпочитают перетерпеть и промолчать. Их порядочностью и бесконфликтностью часто пользуются окружающие в корыстных целях, однако Весов это не раздражает. Это, кстати, касается и любовных отношений. Партнёры нередко перекладывают свои беды на плечи представителей этого зодиакального созвездия, которые молча принимают груз ответственности, стараясь решить навалившиеся проблемы своими силами. Единственное, что не смогут простить Весы своей второй половинке – злоупотребление их доверием: они тихо уйдут от обидчика и замкнутся в своей раковине, из которой их потом будет тяжело вытянуть.

4. Скорпион. Они просчитывают каждый свой шаг, ставя перед собой задачи, требующие большого терпения. Но ради достижения цели они готовы ждать и довольно долго. Главное, чтобы ожидание привело к успеху. Именно эта черта характера и делает Скорпионов успешными в карьере и бизнесе. Но их терпение не безгранично. В отношениях со второй половинкой они довольно нетерпеливы: им нужно всё и сразу. Поэтому те, кто знает Скорпионов только с профессиональной стороны, считают их лучшими из лучших в своей области, проявляющими выдержку и огромное терпение. Близкие же знакомы с истинным характером этого знака – он вспыльчив, агрессивен и беспокоен.

5. Козерог. Они предпочитают не торопиться, чтобы ничего не испортить. У них нет проблем с ожиданием, ведь они знают, что оно принесёт свои плоды – Козероги очень аккуратно взбираются по служебной лестнице, избегая всех ошибок, но добиваются своего. Их упорству, сдержанности и терпеливости можно только позавидовать. Эти же качества они проявляют и в поисках своей любви, никогда не строят отношения с первой попавшейся кандидатурой, ища того, кто будет полностью соответствовать их требованиям. Они ценят постоянство и практичность. Они - прекрасные друзья. У них огромный круг знакомых и всё это благодаря их терпению – они всегда выслушают даже того, кто им не интересен. Единственное, что может вывести их из себя – это легкомыслие и назойливость, тогда они готовы сорваться на ор и оскорбления. Но после того как гнев пройдёт – они просто игнорируют такого человека.

Эти 5 самых терпеливых знаков Зодиака трудно вывести из равновесия, по крайней мере, внешне они этого не покажут. Однако стоит помнить, что всему приходит конец и даже такие терпеливые зодиакальные созвездия, как Телец, Дева, Весы, Скорпион и Козерог, могут сорваться и мало тогда не покажется. Так не лучше ли не провоцировать их, а просто поучиться у них сдержанности и выдержке?