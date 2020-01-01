5 способов похудеть за 5 минут

Потеря веса – очень сложная задача для многих людей. Поэтому их главная мечта – найти волшебное средство, которое могло бы убрать ненавистные кило без лишних хлопот и забот за короткий срок. Оказывается, такое средство существует. Есть недорогие и простые в применении приемы по снижению веса, на которые не нужно тратить много времени и минимум сил.

Как похудеть, затратив 5 минут

1. Выпейте стакан воды перед едой. Польза от этой привычке немалая. Питье 200 мл воды перед приемом пищи увеличит чувство сытости, тем самым уменьшит объем съедаемой после порции еды. Кроме этого, питьевая вода поможет активизировать обмен веществ и, соответственно, значительно снизить вес.



2. Питье зеленого чая. Это самый популярный напиток в мире. Он главный источник флавоноидов и катехинов, которые активно борются с наличием свободных радикалов в организме. Кроме того, зеленый чай обладает термогенным эффектом, то есть способствует удалению жира за счет расхода энергии, что способствует скорейшему сбросу веса.



3. Правильный завтрак. Это самый главный прием пищи, потому что именно он дает энергию и бодрость на весь день. К тому же помогает продержаться до полудня, не перекусывая вредными продуктами – фастфудами и сладостями. Также немаловажно запомнить, что завтракать нужно в течение часа после пробуждения и желательно калорийной пищей, на этот прием пищи должно приходиться не менее 25% от суточной калорийности. Оптимальный набор продуктов – это сочетание масла и крахмалистых легких белков, можно дополнить фруктами.

20 секунд приседания.

10 секунд каждого из следующих упражнений:

В последнее десятилетие появилось множество спортивных программ, способствующих быстрой потере веса. Табата – одна из них. Одно четырёхминутное занятие дает больший эффект, чем часовая аэробика, сжигая за очень короткое время большое количество калорий. Табата проста в применении.

Нужно лечь на твердую и плоскую поверхность. Согнуть ноги под углом 90 градусов и осторожно поднять голову, стараясь максимально приблизить подбородок к груди.

Стоя раздвинуть немного ноги и начать бежать на месте, максимально поднимая колени.

Раздвинуть ноги на ширине плеч и держать спину ровной, а руки опустить вдоль тела. Переместить левую ногу вперед, согнуть ее в колене и опуститься. Когда колено начнет касаться пола, сделать шаг назад, встать на пятку и вернуться в исходное положение. То же самое сделать и правой ногой.

И так в течение четырех минут.



5. Употреблять фрукты и овощи. Желательно не менее пяти порций в день. Помогает сбросить вес клетчатка, фруктовые кислоты и витамины, содержащиеся в этих продуктах. Поэтому чем больше их будет съедено, тем точеней будет фигура.

Эти 5 способов похудеть за пять минут доступны каждому. Главное – это следовать данным правилам каждый день, и тогда очень скоро в зеркале можно будет увидеть шикарную фигуру без лишнего грамма жира.