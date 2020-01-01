Яблоки, запечённые в духовке с орехами и крекерами под ромовой карамелью: рецепт с фото
Самый популярный осенне-зимний десерт, пожалуй, - запечённые яблоки. С мёдом и орехами, изюмом и творогом, корицей и курагой – они придутся по вкусу не только детишкам-сладкоежкам, но и вполне себе взрослым лакомкам. Сегодня для своих сластён я приготовила очередной вариант запечённых яблок – с изюмом, грецкими орехами и крекерами, под сахарной карамелью.
Время подготовки: 20 минут. Время приготовления: 20 минут.
Ингредиенты для приготовления яблок, запечённых в духовке с орехами и крекерами под ромовой карамелью:
- 3 крупных сочных яблока;
- 2 ст. ложки светлого изюма;
- 2-3 шт. французского крекера;
- 2 ст. ложки грецких орехов;
- 1-2 ст. ложки рома;
- 0,5 ст. сахара;
- 1 ст. ложка воды;
- пара капель уксуса;
- 1 ч. ложка сливочного масла.
Приготовление яблок, запечённых в духовке с орехами и крекерами под ромовой карамелью:
1) Вырежьте плодоножку с сердцевиной у чисто вымытых и обсушенных яблок. Поместите их в небольшую форму, застеленную пергаментной бумагой.
2) Французский крекер порубите ножом или с помощью механического измельчителя.
3) Изюм тщательно промойте от песка, обсушите и залейте ромом минут на 10. Разложите в яблоки, залейте оставшимся от замачивания ромом.
4) Насыпьте в яблоки слой крекерной крошки, а затем обжаренные на сухой сковороде и измельчённые грецкие орехи.
5) Приготовьте сахарную карамель. Насыпьте в сотейник или небольшую сковороду сахар, налейте воду, капните несколько капель уксуса. Доведите до кипения и томите сироп на слабом огне 10-12 минут. Не переставайте мешать, чтобы жидкость не пригорела. Добавьте в карамель сливочное масло, перемешайте и снимите с огня.
6) Полейте яблоки карамелью и поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов.
7) Запекайте блюдо минут 20 – яблоки должны поменять цвет, а кожица сохранить целостность.
После извлечения из духовки дайте десерту немного остыть, а затем подайте, сервировав чайными ложками. Приятного аппетита!
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