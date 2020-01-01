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Яблоки, запечённые в духовке с орехами и крекерами под ромовой карамелью: рецепт с фото

Самый популярный осенне-зимний десерт, пожалуй, - запечённые яблоки. С мёдом и орехами, изюмом и творогом, корицей и курагой – они придутся по вкусу не только детишкам-сладкоежкам, но и вполне себе взрослым лакомкам. Сегодня для своих сластён я приготовила очередной вариант запечённых яблок – с изюмом, грецкими орехами и крекерами, под сахарной карамелью.  

Время подготовки: 20 минут. Время приготовления: 20 минут.

 

Яблоки, запеченные в духовке с орехами и крекерами под ромовой карамелью: рецепт с фото

 

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Ингредиенты для приготовления яблок, запечённых в духовке с орехами и крекерами под ромовой карамелью:

  • 3 крупных сочных яблока;
  • 2 ст. ложки светлого изюма;
  • 2-3 шт. французского крекера;
  • 2 ст. ложки грецких орехов;
  • 1-2 ст. ложки рома;
  • 0,5 ст. сахара;
  • 1 ст. ложка воды;
  • пара капель уксуса;
  • 1 ч. ложка сливочного масла. 

Приготовление яблок, запечённых в духовке с орехами и крекерами под ромовой карамелью:

1) Вырежьте плодоножку с сердцевиной у чисто вымытых и обсушенных яблок. Поместите их в небольшую форму, застеленную пергаментной бумагой.

 

Выложите яблоки в форму фото 1

 

2) Французский крекер порубите ножом или с помощью механического измельчителя.

 

Крекер измельчите фото 2

 

3) Изюм тщательно промойте от песка, обсушите и залейте ромом минут на 10. Разложите в яблоки, залейте оставшимся от замачивания ромом.

 

Добавьте изюм фото 3

 

4) Насыпьте в яблоки слой крекерной крошки, а затем обжаренные на сухой сковороде и измельчённые грецкие орехи. 

 

Добавьте крекеры и орехи фото 4

 

5) Приготовьте сахарную карамель. Насыпьте в сотейник или небольшую сковороду сахар, налейте воду, капните несколько капель уксуса. Доведите до кипения и томите сироп на слабом огне 10-12 минут. Не переставайте мешать, чтобы жидкость не пригорела. Добавьте в карамель сливочное масло, перемешайте и снимите с огня.

 

Приготовьте карамель фото 5

 

6) Полейте яблоки карамелью и поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов. 

 

Полейте яблоки карамелью фото 6

 

7) Запекайте блюдо минут 20 – яблоки должны поменять цвет, а кожица сохранить целостность. 

 

Запекать 20 минут фото 7

 

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После извлечения из духовки дайте десерту немного остыть, а затем подайте, сервировав чайными ложками. Приятного аппетита!   

 

яблоки запеченные в духовке с орехами и крекерами под ромовой карамелью рецепт фото


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Автор:
Сегодня, 08:00

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