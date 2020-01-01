Яблоки, запечённые в духовке с орехами и крекерами под ромовой карамелью: рецепт с фото

Самый популярный осенне-зимний десерт, пожалуй, - запечённые яблоки. С мёдом и орехами, изюмом и творогом, корицей и курагой – они придутся по вкусу не только детишкам-сладкоежкам, но и вполне себе взрослым лакомкам. Сегодня для своих сластён я приготовила очередной вариант запечённых яблок – с изюмом, грецкими орехами и крекерами, под сахарной карамелью.

Время подготовки: 20 минут. Время приготовления: 20 минут.

Ингредиенты для приготовления яблок, запечённых в духовке с орехами и крекерами под ромовой карамелью:

3 крупных сочных яблока;

2 ст. ложки светлого изюма;

2-3 шт. французского крекера;

2 ст. ложки грецких орехов;

1-2 ст. ложки рома;

0,5 ст. сахара;

1 ст. ложка воды;

пара капель уксуса;

1 ч. ложка сливочного масла.

Приготовление яблок, запечённых в духовке с орехами и крекерами под ромовой карамелью:

1) Вырежьте плодоножку с сердцевиной у чисто вымытых и обсушенных яблок. Поместите их в небольшую форму, застеленную пергаментной бумагой.

2) Французский крекер порубите ножом или с помощью механического измельчителя.

3) Изюм тщательно промойте от песка, обсушите и залейте ромом минут на 10. Разложите в яблоки, залейте оставшимся от замачивания ромом.

4) Насыпьте в яблоки слой крекерной крошки, а затем обжаренные на сухой сковороде и измельчённые грецкие орехи.

5) Приготовьте сахарную карамель. Насыпьте в сотейник или небольшую сковороду сахар, налейте воду, капните несколько капель уксуса. Доведите до кипения и томите сироп на слабом огне 10-12 минут. Не переставайте мешать, чтобы жидкость не пригорела. Добавьте в карамель сливочное масло, перемешайте и снимите с огня.

6) Полейте яблоки карамелью и поставьте форму в духовку, разогретую до 180 градусов.

7) Запекайте блюдо минут 20 – яблоки должны поменять цвет, а кожица сохранить целостность.

После извлечения из духовки дайте десерту немного остыть, а затем подайте, сервировав чайными ложками. Приятного аппетита!