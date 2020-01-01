Рецепты блюд » Выпечка и десерты » Запеканка из вермишели с курицей и грибами, запечённая в духовке. Рецепт с фото

Запеканка из вермишели с курицей и грибами, запечённая в духовке. Рецепт с фото

Запеканка из вермишели с курицей и грибами – великолепное решение вопроса: «что приготовить на ужин?» Блюдо совершенно простое и быстро готовится, а выглядит чрезвычайно аппетитно. К тому же, сочетание вермишели с обжаренными на сливочном масле куриным филе и шампиньонами делает запеканку очень сытной, а наш рецепт с фото ответит на все возможные вопросы, которые могут возникнуть во время приготовления.

 

Запеканка из вермишели с курицей и грибами, запеченная в духовке. Рецепт с фото

 

Время приготовления: 40 минут. Количество порций: 4.

 

Смотрите также: Картофельная запеканка со сливками и французской горчицей, простой рецепт.

Необходимые продукты для приготовления запеканки из вермишели с курицей и грибами:

  • вермишель – 250 г;
  • шампиньоны – 400 г;
  • филе куриное – 300 г;
  • масло сливочное – 3 ст. л.;
  • приправа для курицы – 1 ч. л.;
  • соль – по вкусу.

Для соуса:

  • сыр твёрдый – 150 г;
  • мука пшеничная – 3 ст. л.;
  • вода – 400 мл;
  • соль – по вкусу.

Необходимые продукты для приготовления запеканки из вермишели с курицей и грибами

Способ приготовления запеканки из вермишели с курицей и грибами:

1. Сначала надо подготовить ингредиенты для запеканки. Вермишель сварите в подсоленной воде до готовности. Время варки смотрите на упаковке, но старайтесь не переварить.

 

Отварите макароны фото 1

 

2. Откиньте вермишель на дуршлаг и промойте холодной водой.

 

Откиньте вермишель на дуршлаг фото 2

 

3. Грибы вымойте и нарежьте тонкими пластинками.

 

Нарезать грибы фото 3

 

4. Куриное филе тщательно промойте холодной водой, обсушите и нарежьте соломкой.

 

Куриное филе нарезать фото 4

 

5. В сковороде распустите (растопите) сливочное масло. Выложите на сковороду курицу и жарьте, пока мясо не побелеет.

 

Обжарить филе фото 5

 

6. Добавьте к филе шампиньоны и жарьте до готовности. Не забудьте посолить и посыпать приправой.

 

Добавьте грибы фото 6

 

7. Далее необходимо заняться приготовлением соуса. Для этого сыр натрите на крупной тёрке.

 

Сыр натереть фото 7

 

8. Муку разведите в 50 мл воды.

 

Смешать муку и воду фото 8

 

9. Смесь разведите оставшейся водой. Добавьте 100 г сыра и посолите.

 

Добавьте сыр фото 9

 

10. Поставьте на маленький огонь и варите, постоянно помешивая, пока сыр не расплавится (примерно 6-8 минут).

 

Варить 6 минут фото 10

 

11. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите в неё половину вермишели. Полейте соусом.

 

Выложите вермишель в форму фото 11

 

12. Далее выложите половину курино-грибной массы и также полейте соусом.

 

Выложите половину курино-грибной массы фото 12

 

13. Затем снова слой вермишели, а сверху – слой курицы с грибами. Все слои полейте соусом.

Оставшийся сыр равномерно выложите сверху.

 

Выложить начинку, вермишель и сыр фото 13

 

14. Духовку разогрейте до 200° C. Отправьте форму в духовку и запекайте 20 минут. Если вы будете готовить запеканку в стеклянной (как в данном рецепте) или керамической форме, поставьте её в холодную духовку. В противном случае форма может лопнуть.

 

Выпекаем 20 минут фото 14

 

Смотрите также: Картофельная запеканка с грибами в духовке: рецепт с фото.

 

Вкуснейшая запеканка из вермишели с курицей и грибами готова. При подаче на стол посыпьте запеканку мелко нарезанным зелёным луком.

 

Приятного аппетита! 

 

запеканка из вермишели с курицей и грибами рецепт с фото


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 07:38

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

День Святого Валентина День Святого Валентина
23 февраля 23 февраля
8 марта 8 марта

Рецепты блюд:

» Первые блюда

» Вторые блюда

» Салаты и закуски

» Выпечка и десерты

» Напитки

 

Популярные рецепты

» Рецепты из кабачков

» Рецепты из баклажанов

» Рецепты из печени

» Рецепты с творогом

» Постные рецепты

 

Праздничные рецепты

» День Святого Валентина

» Рецепты на Масленицу

» Рецепты на Пасху

Канал Синьорины в Дзене