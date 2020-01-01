Запеканка из вермишели с курицей и грибами, запечённая в духовке. Рецепт с фото

Запеканка из вермишели с курицей и грибами – великолепное решение вопроса: «что приготовить на ужин?» Блюдо совершенно простое и быстро готовится, а выглядит чрезвычайно аппетитно. К тому же, сочетание вермишели с обжаренными на сливочном масле куриным филе и шампиньонами делает запеканку очень сытной, а наш рецепт с фото ответит на все возможные вопросы, которые могут возникнуть во время приготовления.

Время приготовления: 40 минут. Количество порций: 4.

Необходимые продукты для приготовления запеканки из вермишели с курицей и грибами:

вермишель – 250 г;

шампиньоны – 400 г;

филе куриное – 300 г;

масло сливочное – 3 ст. л.;

приправа для курицы – 1 ч. л.;

соль – по вкусу.

Для соуса:

сыр твёрдый – 150 г;

мука пшеничная – 3 ст. л.;

вода – 400 мл;

соль – по вкусу.

Способ приготовления запеканки из вермишели с курицей и грибами:

1. Сначала надо подготовить ингредиенты для запеканки. Вермишель сварите в подсоленной воде до готовности. Время варки смотрите на упаковке, но старайтесь не переварить.

2. Откиньте вермишель на дуршлаг и промойте холодной водой.

3. Грибы вымойте и нарежьте тонкими пластинками.

4. Куриное филе тщательно промойте холодной водой, обсушите и нарежьте соломкой.

5. В сковороде распустите (растопите) сливочное масло. Выложите на сковороду курицу и жарьте, пока мясо не побелеет.

6. Добавьте к филе шампиньоны и жарьте до готовности. Не забудьте посолить и посыпать приправой.

7. Далее необходимо заняться приготовлением соуса. Для этого сыр натрите на крупной тёрке.

8. Муку разведите в 50 мл воды.

9. Смесь разведите оставшейся водой. Добавьте 100 г сыра и посолите.

10. Поставьте на маленький огонь и варите, постоянно помешивая, пока сыр не расплавится (примерно 6-8 минут).

11. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите в неё половину вермишели. Полейте соусом.

12. Далее выложите половину курино-грибной массы и также полейте соусом.

13. Затем снова слой вермишели, а сверху – слой курицы с грибами. Все слои полейте соусом.

Оставшийся сыр равномерно выложите сверху.

14. Духовку разогрейте до 200° C. Отправьте форму в духовку и запекайте 20 минут. Если вы будете готовить запеканку в стеклянной (как в данном рецепте) или керамической форме, поставьте её в холодную духовку. В противном случае форма может лопнуть.

Вкуснейшая запеканка из вермишели с курицей и грибами готова. При подаче на стол посыпьте запеканку мелко нарезанным зелёным луком.

Приятного аппетита!