Запеканка из вермишели с курицей и грибами, запечённая в духовке. Рецепт с фото
Запеканка из вермишели с курицей и грибами – великолепное решение вопроса: «что приготовить на ужин?» Блюдо совершенно простое и быстро готовится, а выглядит чрезвычайно аппетитно. К тому же, сочетание вермишели с обжаренными на сливочном масле куриным филе и шампиньонами делает запеканку очень сытной, а наш рецепт с фото ответит на все возможные вопросы, которые могут возникнуть во время приготовления.
Время приготовления: 40 минут. Количество порций: 4.
Необходимые продукты для приготовления запеканки из вермишели с курицей и грибами:
- вермишель – 250 г;
- шампиньоны – 400 г;
- филе куриное – 300 г;
- масло сливочное – 3 ст. л.;
- приправа для курицы – 1 ч. л.;
- соль – по вкусу.
Для соуса:
- сыр твёрдый – 150 г;
- мука пшеничная – 3 ст. л.;
- вода – 400 мл;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления запеканки из вермишели с курицей и грибами:
1. Сначала надо подготовить ингредиенты для запеканки. Вермишель сварите в подсоленной воде до готовности. Время варки смотрите на упаковке, но старайтесь не переварить.
2. Откиньте вермишель на дуршлаг и промойте холодной водой.
3. Грибы вымойте и нарежьте тонкими пластинками.
4. Куриное филе тщательно промойте холодной водой, обсушите и нарежьте соломкой.
5. В сковороде распустите (растопите) сливочное масло. Выложите на сковороду курицу и жарьте, пока мясо не побелеет.
6. Добавьте к филе шампиньоны и жарьте до готовности. Не забудьте посолить и посыпать приправой.
7. Далее необходимо заняться приготовлением соуса. Для этого сыр натрите на крупной тёрке.
8. Муку разведите в 50 мл воды.
9. Смесь разведите оставшейся водой. Добавьте 100 г сыра и посолите.
10. Поставьте на маленький огонь и варите, постоянно помешивая, пока сыр не расплавится (примерно 6-8 минут).
11. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите в неё половину вермишели. Полейте соусом.
12. Далее выложите половину курино-грибной массы и также полейте соусом.
13. Затем снова слой вермишели, а сверху – слой курицы с грибами. Все слои полейте соусом.
Оставшийся сыр равномерно выложите сверху.
14. Духовку разогрейте до 200° C. Отправьте форму в духовку и запекайте 20 минут. Если вы будете готовить запеканку в стеклянной (как в данном рецепте) или керамической форме, поставьте её в холодную духовку. В противном случае форма может лопнуть.
Вкуснейшая запеканка из вермишели с курицей и грибами готова. При подаче на стол посыпьте запеканку мелко нарезанным зелёным луком.
Приятного аппетита!
Размещение ссылок в комментариях запрещено!
|День Святого Валентина
|23 февраля
|8 марта
» Напитки
Популярные рецепты
Праздничные рецепты