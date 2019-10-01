Королевы драмы! 5 самых драматичных знаков Зодиака

Наверняка, у каждого есть знакомая, которая из всего делает проблему и очень сильно переживает по этому поводу. Даже обычная поездка за город на выходные для неё – огромное событие, к которому нужно заранее подготовиться: ведь в пути может произойти масса неожиданных обстоятельств. Часто такие женщины феноменально застревают в драматизации всех происходящих или надуманных ими событий, а «виноват» в этом знак Зодиака, под которым они родились.

Пять самых драматичных знаков Зодиака

Рак. Эти женщины обычно держат свои эмоции под контролем, даже оказавшись в довольно сложных ситуациях, но иногда у них не получается с этим справиться. Превратить их в капризную даму может любая мелочь – сломанный ноготь, неудачно сказанный комплимент, романтический фильм или же неудавшийся обед. Уровень разочарования напрямую зависит от многих факторов – погодных условий, физического состояния и другого, даже сама женщина Рак не может предугадать, что её заставит нервничать и драматизировать. Но плюс представительниц этого знака в том, что они быстро переключаются с негативных эмоций на позитивные, становясь снова «нормальными». Лев. Этому знаку можно дать корону первенства в драме. Если вдруг Львица окажется за пределами всеобщего внимания, то она готова на многое - превращается в эгоистичную особу, держащуюся сухо, гордо и высокомерно, притом со всеми – даже с близкими, родными и любящими людьми, не говоря уже о других. Предугадать действия драматизирующей Львицы невозможно, но лучше с ней не спорить, переубедить её в обратном всё равно не получится, а вот попасть под горячую руку – легко. Достигнув своей цели, она быстро успокаивается и тут же меняет тактику, чтобы получить власть над окружающими. Скорпион. «Драма» - это второе имя представительниц этого знака, особенно, если девушка обижена. В такие моменты она становится очень эмоциональной и даже агрессивной. Поэтому обидчику лучше не спорить со Скорпионом, переубеждая её в бессмысленности ситуации, а бежать, куда глаза глядят, иначе можно получить и пощёчину или же удар тяжёлым предметом. Потом ей будет ужасно стыдно за своё поведение, она даже может покаяться, но это будет после. Пока же она находится в образе, её лучше не трогать. Стрелец. Это тихий и спокойный знак, оптимистичный, всегда готовый к новым приключениям, поэтому кажется, что Стрельцы никогда не впадают в уныние, даже при самых неприятных обстоятельствах. Но в самые острые моменты они обычно драматизируют – могут быть довольно грубыми и бить по самому больному. Заставляют чувствовать всех виноватыми в своих бедах, часто преувеличивая, чтобы пробудить сочувствие у окружающих. Они становятся настоящими актёрами драмы – кричат и бьются в истерике. Всё это они делают для быстрого достижения своей цели. Водолей. Спокойные женщины, которые только делают вид, что у них всё хорошо, часто используют в жизни тактику – бежать от проблем и негативных переживаний. И это их большая проблема, так как когда им больно, они не откровенничают, а ведут себя как обычно. Они просто не хотят привлекать к себе внимание, но при этом в такие минуты волнения и переживания кислое выражение лица Водолеев тут же выдаёт их искренние чувства. Ситуация превращается в мелодраму, во время которой Водолею задают вопросы, что с ним случилось, но в ответ получают только лишь молчание или же фразу «всё нормально». Придётся проявить терпение, чтобы выудить информацию, а потом потратить кучу времени для выслушивания бед, навалившихся на девушку.

Может показаться, что драматизм – это некий недостаток, но именно благодаря этому качеству люди могут раскрыть свои эмоции и выплеснуть весь накопившийся негатив, чтобы потом жить спокойной жизнью. Поэтому, если вы и есть королева драмы, то можете только порадоваться – вы острее чувствуете происходящее и более ярко переживаете прозаичные моменты, а значит и более чувственно, чем другие знаки Зодиака.