IQ по знаку Зодиака. Какой у тебя интеллект?

У каждого из нас свой уровень интеллекта, который зависит, по мнению астрологов, от знака Зодиака, под которым родился человек. Так, кого-то звёзды одарили умением красиво и убедительно говорить, а кого-то - логикой и рациональностью. Желающие узнать свой IQ по знаку Зодиака, могут об этом прочитать ниже.

Рейтинг IQ по знаку Зодиака

Овен. Под этим знаком рождаются очень упрямые личности, уверенные в себе и своих силах, поэтому они готовы на всё, чтобы достичь поставленной цели. Однако они не обладают терпением – всегда идут напролом. Не терпят компромиссов – с ними тяжело найти общий язык. Их интеллект проявляется в командовании и координации, так как они привыкли всё держать под контролем.

Совет. Прежде чем действовать – думайте!

Телец. Этим знаком управляет Венера, отвечающая за искусство, поэтому интеллект Тельцов выражается в области культуры, еды и прекрасного. Однако Тельцы очень упрямые личности – если они что-то вобьют себе в голову, то никогда не свернут с намеченного пути, что негативно отражается на общении с человеком, имеющим противоположную точку зрения. Но именно это упрямство и помогает им достичь желаемого, в эти моменты они просто блещут своими знаниями и интеллектом.

Совет. Перед беседой постарайтесь успокоиться.

Близнецы. Очень умный знак Зодиака, свои знания он особенно проявляет в области журналистики, коммуникации и социальных сетей. Трудно встретить Близнеца, который бы не говорил быстро и убедительно. Этому знаку легко даются иностранные языки. Также у него хорошо развиты математические способности – легко решает даже сложные уравнения.

Совет. Постарайтесь не навязывать своё мнение другим!

Рак. Многие художники и поэты родились под этим знаком, так как Раки обладают очень высоким уровнем IQ, они много знают о прошлом. У них прекрасная память. Их интеллект базируется на эмоциях, если Раку не интересны знания на интеллектуальном уровне, то он и физически не сможет их воспринять. Представители этого знака хорошо разбираются в истории, литературе и педагогике.

Совет. Не поддавайтесь эмоциям. Смотрите на вещи чётко и объективно.

Лев. Его мышление не традиционное – часто он использует вместо логики инстинкты. Этот знак хорошо разбирается в торговле, социальных отношениях, ему с лёгкостью даются иностранные языки, а также ему подойдут профессии, связанные с контактами с общественностью. Он убедителен и конкретен. Единственное, что мешает ему – это излишняя импульсивность.

Совет. Прежде чем браться за новое дело – стоит подумать.

Дева. Рационалистический интеллект – никогда не принимает решения на скорую руку. Все размышления этого знака основываются на логике и расчёте. Им хорошо даются такие науки, как медицина и математика, а также журналистика и писательство. Однако у Дев не получается всё и сразу: те, кто разбирается в точных науках, не всегда умеют красиво говорить, и наоборот.

Совет. Будьте решительны и побольше уверенности в себе.

Весы. Спокойные и уравновешенные Весы никогда не рубят с плеча, взвешивая все за и против. Они рациональны, умеют прекрасно ладить с окружающими, поэтому им подойдут такие профессии, как судьи, политические деятели, искусствоведы, дипломаты и миротворцы. Они всегда найдут компромисс в спорных ситуациях, так как обладают аналитическим мышлением.

Совет. Принимайте чёткие решения, не страшась сделать что-то не так.

Скорпион. Яркий и глубокий ум, прирождённые психологи, умело анализируют чувства других. Скорпионы с лёгкостью решают даже самые сложные задачи. Из них получаются хорошие продавцы, использующие в своей работе знания о человеческих душах.

Совет. Перестаньте манипулировать окружающими, ведь кто-то может ответить тем же.

Стрелец. Его интеллект хорошо выражается в разных областях, где нужно постоянно чему-то учиться. Он предпочитает быть специалистом в нескольких сферах, но обычно его знания поверхностны. Лучше всего проявить свой ум у него получается в философии, религии, путешествиях и педагогике.

Совет. Ваша наивность, что вы во всём сможете разобраться, может сильно мешать в получении желаемого.

Козерог. Спокойный и рациональный, а также мудрый и консервативный. Постоянно совершенствует свой запас знаний. Превосходный учитель, особенно для младшего поколения. У него прекрасная память. Свой интеллект он сможет применить в такой области, как предпринимательство и медицина.

Совет. Ваше честолюбие может привести к неприятным последствиям. Дайте возможность реализации и другим.

Водолей. Свободный и независимый знак, интеллект которого варьируется в разных областях, так как он гибок и мобилен. Свой высокий IQ сможет проявить в гуманитарных науках, а также в политике – он умело разрешает все споры и разногласия.

Совет. Не грешите лицемерием, «переобуваясь» в зависимости от обстоятельств.

Рыбы. Способны воспринимать реальность через интуицию, именно она и позволяет немедленно решать жизненные проблемы. Однако сила интеллекта Рыб в том, что они не импульсивны. Проницательность помогает достичь поставленных целей.

Совет. Не только мечтайте, но и действуйте.

Интеллект можно рассматривать в двух категориях – аналитической и синтетической. И именно они определяют уровень IQ по знаку Зодиака. Поэтому одни представители зодиакальных созвездий, организовывая свою жизнь, думают и анализируют, а другие действуют интуитивно.