Драники из картофеля с греческим соусом дзадзики - рецепт вкусного дуэта с фото

Драники из картошки готовят многие, но у каждой хозяйки свой рецепт приготовления этого простого и вкусного блюда. Драники считаются национальным блюдом в Беларуси. Готовить драники очень просто, нужно всего лишь натереть картошку, добавить яйца, чуточку муки, поперчить и посолить по вкусу, и уже можно жарить вкусные оладушки.

Подают драники тёплыми, так они намного вкусней. Кушать их лучше всего со сметаной или каким-нибудь соусом. Сегодня мы приготовим к ним соус дзадзики, и после этого драники из картофеля с греческим соусом дзадзики по нашему рецепту станут вашим коронным блюдом. Аппетитное фото тому подтверждение.

Дзадзики — это традиционный греческий соус. Но, несмотря на то, что соус греческий, он будет отлично сочетаться с нашими драниками.

Рецепт соуса очень прост, в него входят следующие ингредиенты: огурцы, чеснок, петрушка, греческий йогурт. Несмотря на простые ингредиенты, соус получается отменный. В Греции его подают к картофелю фри и рыбе.

Ингредиенты для приготовления драников из картофеля с греческим соусом дзадзики

Для драников:

картошка - 6-8 шт.

яйца - 2 шт.

мука - 2 ст.л.

соль - по вкусу

растительное масло для жарки драников

Для соуса дзадзики:

огурцы - 1-2 шт.

чеснок - 2 зубочка

петрушка - половина пучка

кефир - 150 мл

соль - по вкусу

Способ приготовления драников из картофеля с греческим соусом дзадзики

1) Подготавливаем все ингредиенты для нашего блюда.

Картофель чистим, моем и натираем на мелкой тёрке.

2) В натёртый картофель добавить яйца и муку. Посолить и перемешать.

3) Хорошо разогреть сковороду, налить растительное масло и ложкой выкладывать тесто. Обжарить с одной стороны до золотистой корочки.

4) Перевернуть на другую сторону и жарить до готовности на среднем огне. Таким образом жарим все драники.

5) Готовим соус дзадзики. Огурец очищаем от кожуры и натираем на мелкой тёрке. Отжать, чтобы не было лишней жидкости.

6) Чеснок почистить и натереть на тёрке. Добавить к огурцам.

7) В блендере измельчить петрушку. Добавить кефир и хорошо перемешать. Вместо кефира можно взять нежирную сметану, но лучше всего использовать греческий йогурт.

8) Соединить вместе натёртые огурцы и кефир с петрушкой. Хорошо размешать. Посолить по вкусу.

9) Соус дзадзики готов!

Подавать драники следует, полив их соусом дзадзики. Получается очень вкусно!