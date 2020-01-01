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Драники из картофеля с греческим соусом дзадзики - рецепт вкусного дуэта с фото

Драники из картошки готовят многие, но у каждой хозяйки свой рецепт приготовления этого простого и вкусного блюда. Драники считаются национальным блюдом в Беларуси. Готовить драники очень просто, нужно всего лишь натереть картошку, добавить яйца, чуточку муки, поперчить и посолить по вкусу, и уже можно жарить вкусные оладушки.

 

Драники из картофеля с греческим соусом дзадзики

 

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Подают драники тёплыми, так они намного вкусней. Кушать их лучше всего со сметаной или каким-нибудь соусом. Сегодня мы приготовим к ним соус дзадзики, и после этого драники из картофеля с греческим соусом дзадзики по нашему рецепту станут вашим коронным блюдом. Аппетитное фото тому подтверждение.

 

Дзадзики — это традиционный греческий соус. Но, несмотря на то, что соус греческий, он будет отлично сочетаться с нашими драниками. 

 

Рецепт соуса очень прост, в него входят следующие ингредиенты: огурцы, чеснок, петрушка, греческий йогурт. Несмотря на простые ингредиенты, соус получается отменный. В Греции его подают к картофелю фри и рыбе.

Ингредиенты для приготовления драников из картофеля с греческим соусом дзадзики

Для драников:

  • картошка - 6-8 шт.
  • яйца - 2 шт.
  • мука - 2 ст.л.
  • соль - по вкусу
  • растительное масло для жарки драников

Для соуса дзадзики:

  • огурцы - 1-2 шт.
  • чеснок - 2 зубочка 
  • петрушка - половина пучка
  • кефир - 150 мл
  • соль - по вкусу 

Ингредиенты для приготовления драников из картофеля с греческим соусом дзадзики

Способ приготовления драников из картофеля с греческим соусом дзадзики

1) Подготавливаем все ингредиенты для нашего блюда.

 

Картофель чистим, моем и натираем на мелкой тёрке.

 

Натереть картофель фото 1

 

2) В натёртый картофель добавить яйца и муку. Посолить и перемешать.

 

Добавить яйца и муку фото 2

 

3) Хорошо разогреть сковороду, налить растительное масло и ложкой выкладывать тесто. Обжарить с одной стороны до золотистой корочки.

 

Выложить ложкой тесто фото 3

 

4) Перевернуть на другую сторону и жарить до готовности на среднем огне. Таким образом жарим все драники.

 

Перевернуть на другую сторону фото 4

 

5) Готовим соус дзадзики. Огурец очищаем от кожуры и натираем на мелкой тёрке. Отжать, чтобы не было лишней жидкости.

 

Натереть огурце фото 5

 

6) Чеснок почистить и натереть на тёрке. Добавить к огурцам.

 

Натереть чеснок фото 6

 

7) В блендере измельчить петрушку. Добавить кефир и хорошо перемешать. Вместо кефира можно взять нежирную сметану, но лучше всего использовать греческий йогурт.

 

Измельчить петрушку, влить йогурт фото 7

 

8) Соединить вместе натёртые огурцы и кефир с петрушкой. Хорошо размешать. Посолить по вкусу. 

 

Смешать соус фото 8

 

9) Соус дзадзики готов! 

 

Соус дзадзики фото 9

 

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Подавать драники следует, полив их соусом дзадзики. Получается очень вкусно!

 

драники из картофеля с греческим соусом дзадзики рецепт фото


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Автор:
Сегодня, 08:10

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