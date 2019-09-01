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Как готовить драники из кабачков? Лёгкий рецепт с фото

Как готовить драники из кабачков? Легко и просто, и в этой статье мы расскажем всё подробно, а рецепт и фото подскажут, что и как должно получиться. Мы такие драники готовим постоянно, ведь это очень легко и быстро. Их можно приготовить на завтрак или к обеду. Также мы иногда готовим драники из кабачков на потом, ведь в холодном виде они тоже очень вкусные.

 

Как готовить драники из кабачков

 

Подавать драники можно со сметанкой, майонезом или приготовить вкусный сметанный соус с зеленью и чесноком. Нежные драники из кабачков понравятся и детям и взрослым.

 

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Ингредиенты для приготовления драников из кабачков

Для драников:

  • кабачки - 1 кг
  • куриные яйца - 2 шт.
  • мука пшеничная - 100 г
  • соль - щепотка
  • масло растительное - для жарки

Для соуса:

  • сметана - 100 мл
  • чеснок - 2 зубочка
  • укроп - 0,5 пучка
  • соль - на кончике ножа

Время приготовления: 20-30 минут.

 

Ингредиенты для приготовления дранников из кабачков

Способ приготовления драников из кабачков

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления драников из кабачков. Вам понадобятся кабачки, куриные яйца, мука, соль и растительное масло.

 

Я использовала старые кабачки, поэтому их почистила, убрала семечки и хорошо вымыла. Молоденькие кабачки можно не чистить.

 

Подготовить кабачки фото 1

 

2) Натрите очищенные кабачки на мелкой тёрке. Посолите и дайте постоять 5 минут. 

 

Натрите кабачки фото 2

 

3) Переложите в дуршлаг и отожмите лишнюю жидкость из кабачков. 

 

Отожмете жидкость фото 3

 

4) Переложите натёртые кабачки в миску, добавьте куриные яйца и пшеничную муку.

 

Добавить яйцо и муку фото 4

 

5) Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Тесто для драников из кабачков готово.

 

Перемешайте тесто фото 5

 

6) Сковородку разогрейте и налейте растительное масло. Ложкой накладывайте немного теста и жарьте драники с двух сторон по 3-5 минут.

 

Выложить тесто на сковороду фото 6

 

7) Получилась вот такая тарелка драников из кабачков. Кушать их лучше всего в тёплом виде, но и холодные они тоже вкусные.

 

Обжарить драники из кабачков до готовности фото 7

 

К драникам из кабачков можно приготовить очень простой соус из сметаны, чеснока и зелени. 

 

В небольшой тарелочке соедините сметану, соль, порезанный мелко укроп и пропущенный через пресс чеснок. Можно измельчить блендером или просто перемешать ложкой. 

 

как готовить драники из кабачков рецепт фото

 

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Кушайте кабачковые драники с пикантным сметанным соусом. Приятного аппетита!  

 

Приготовление драников из кабачков рецепт фото


 (голосов: 1)
Автор:
Сегодня, 08:28

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