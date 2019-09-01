Как готовить драники из кабачков? Лёгкий рецепт с фото

Как готовить драники из кабачков? Легко и просто, и в этой статье мы расскажем всё подробно, а рецепт и фото подскажут, что и как должно получиться. Мы такие драники готовим постоянно, ведь это очень легко и быстро. Их можно приготовить на завтрак или к обеду. Также мы иногда готовим драники из кабачков на потом, ведь в холодном виде они тоже очень вкусные.

Подавать драники можно со сметанкой, майонезом или приготовить вкусный сметанный соус с зеленью и чесноком. Нежные драники из кабачков понравятся и детям и взрослым.

Ингредиенты для приготовления драников из кабачков

Для драников:

кабачки - 1 кг

куриные яйца - 2 шт.

мука пшеничная - 100 г

соль - щепотка

масло растительное - для жарки

Для соуса:

сметана - 100 мл

чеснок - 2 зубочка

укроп - 0,5 пучка

соль - на кончике ножа

Время приготовления: 20-30 минут.

Способ приготовления драников из кабачков

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления драников из кабачков. Вам понадобятся кабачки, куриные яйца, мука, соль и растительное масло.

Я использовала старые кабачки, поэтому их почистила, убрала семечки и хорошо вымыла. Молоденькие кабачки можно не чистить.

2) Натрите очищенные кабачки на мелкой тёрке. Посолите и дайте постоять 5 минут.

3) Переложите в дуршлаг и отожмите лишнюю жидкость из кабачков.

4) Переложите натёртые кабачки в миску, добавьте куриные яйца и пшеничную муку.

5) Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Тесто для драников из кабачков готово.

6) Сковородку разогрейте и налейте растительное масло. Ложкой накладывайте немного теста и жарьте драники с двух сторон по 3-5 минут.

7) Получилась вот такая тарелка драников из кабачков. Кушать их лучше всего в тёплом виде, но и холодные они тоже вкусные.

К драникам из кабачков можно приготовить очень простой соус из сметаны, чеснока и зелени.

В небольшой тарелочке соедините сметану, соль, порезанный мелко укроп и пропущенный через пресс чеснок. Можно измельчить блендером или просто перемешать ложкой.

Кушайте кабачковые драники с пикантным сметанным соусом. Приятного аппетита!