Как готовить драники из кабачков? Лёгкий рецепт с фото
Как готовить драники из кабачков? Легко и просто, и в этой статье мы расскажем всё подробно, а рецепт и фото подскажут, что и как должно получиться. Мы такие драники готовим постоянно, ведь это очень легко и быстро. Их можно приготовить на завтрак или к обеду. Также мы иногда готовим драники из кабачков на потом, ведь в холодном виде они тоже очень вкусные.
Подавать драники можно со сметанкой, майонезом или приготовить вкусный сметанный соус с зеленью и чесноком. Нежные драники из кабачков понравятся и детям и взрослым.
Ингредиенты для приготовления драников из кабачков
Для драников:
- кабачки - 1 кг
- куриные яйца - 2 шт.
- мука пшеничная - 100 г
- соль - щепотка
- масло растительное - для жарки
Для соуса:
- сметана - 100 мл
- чеснок - 2 зубочка
- укроп - 0,5 пучка
- соль - на кончике ножа
Время приготовления: 20-30 минут.
Способ приготовления драников из кабачков
1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления драников из кабачков. Вам понадобятся кабачки, куриные яйца, мука, соль и растительное масло.
Я использовала старые кабачки, поэтому их почистила, убрала семечки и хорошо вымыла. Молоденькие кабачки можно не чистить.
2) Натрите очищенные кабачки на мелкой тёрке. Посолите и дайте постоять 5 минут.
3) Переложите в дуршлаг и отожмите лишнюю жидкость из кабачков.
4) Переложите натёртые кабачки в миску, добавьте куриные яйца и пшеничную муку.
5) Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. Тесто для драников из кабачков готово.
6) Сковородку разогрейте и налейте растительное масло. Ложкой накладывайте немного теста и жарьте драники с двух сторон по 3-5 минут.
7) Получилась вот такая тарелка драников из кабачков. Кушать их лучше всего в тёплом виде, но и холодные они тоже вкусные.
К драникам из кабачков можно приготовить очень простой соус из сметаны, чеснока и зелени.
В небольшой тарелочке соедините сметану, соль, порезанный мелко укроп и пропущенный через пресс чеснок. Можно измельчить блендером или просто перемешать ложкой.
Кушайте кабачковые драники с пикантным сметанным соусом. Приятного аппетита!
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