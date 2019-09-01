Драники из капусты белокочанной - вкусный диетический рецепт с фото

Драники из капусты белокочанной по нашему диетическому рецепту с фото понравятся всем любителям капусты. Рецепт приготовления драников из капусты очень простой и ингредиенты всегда есть под рукой. Классические драники готовят из картошки, но из капусты они получаются не менее вкусными. Можно приготовить драники из капусты пополам с картошкой. Тоже будет вкусно.

Драники из капусты можно кушать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу. Если Вы никогда не готовили драники из капусты, советую обязательно приготовить, получается действительно вкусно.

Ингредиенты для приготовления драников из капусты белокочанной

мелко нашинкованная капуста - 1 стакан

куриное яйцо -1 шт.

молоко - 1 стакан

мука пшеничная - 3-4 ст.л.

соль - щепотка

чёрный перец - на кончике ножа

укроп - несколько веточек

масло растительное - для жарки

Время приготовления: 30-40 минут.

Способ приготовления драников из капусты белокочанной

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления драников из капусты. Вам понадобится капуста, мука, яйцо куриное, укроп, соль, перец и растительное масло.

В миску положите мелко порезанную капусту, посолите её и помните руками, чтобы она стала мягкой. Добавьте куриное яйцо.

2) Молоко немного подогрейте и добавьте к капусте.

3) Затем добавьте муку, но не всю сразу, а постепенно. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.

Тесто должно быть как на обычные оладушки.

4) Укроп мелко нарежьте и добавьте в тесто для драников. Добавьте чёрный перец. При желании можно добавить и измельчённый чеснок.

5) Перемешайте. Тесто для капустных драников готово.

6) На разогретую сковородку налейте растительное масло и накладывайте ложкой немного теста.

Жарьте капустные драники с двух сторон по 5 минут на среднем огне.

Драники должны хорошенько поджариться и приобрести красивый золотистый цвет.

7) Выкладывайте готовые драники на тарелочку.

8) Подавайте капустные драники тёплыми со сметаной или майонезом.