Драники из капусты белокочанной - вкусный диетический рецепт с фото
Драники из капусты белокочанной по нашему диетическому рецепту с фото понравятся всем любителям капусты. Рецепт приготовления драников из капусты очень простой и ингредиенты всегда есть под рукой. Классические драники готовят из картошки, но из капусты они получаются не менее вкусными. Можно приготовить драники из капусты пополам с картошкой. Тоже будет вкусно.
Драники из капусты можно кушать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу. Если Вы никогда не готовили драники из капусты, советую обязательно приготовить, получается действительно вкусно.
Ингредиенты для приготовления драников из капусты белокочанной
- мелко нашинкованная капуста - 1 стакан
- куриное яйцо -1 шт.
- молоко - 1 стакан
- мука пшеничная - 3-4 ст.л.
- соль - щепотка
- чёрный перец - на кончике ножа
- укроп - несколько веточек
- масло растительное - для жарки
Время приготовления: 30-40 минут.
Способ приготовления драников из капусты белокочанной
1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления драников из капусты. Вам понадобится капуста, мука, яйцо куриное, укроп, соль, перец и растительное масло.
В миску положите мелко порезанную капусту, посолите её и помните руками, чтобы она стала мягкой. Добавьте куриное яйцо.
2) Молоко немного подогрейте и добавьте к капусте.
3) Затем добавьте муку, но не всю сразу, а постепенно. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков.
Тесто должно быть как на обычные оладушки.
4) Укроп мелко нарежьте и добавьте в тесто для драников. Добавьте чёрный перец. При желании можно добавить и измельчённый чеснок.
5) Перемешайте. Тесто для капустных драников готово.
6) На разогретую сковородку налейте растительное масло и накладывайте ложкой немного теста.
Жарьте капустные драники с двух сторон по 5 минут на среднем огне.
Драники должны хорошенько поджариться и приобрести красивый золотистый цвет.
7) Выкладывайте готовые драники на тарелочку.
8) Подавайте капустные драники тёплыми со сметаной или майонезом.
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