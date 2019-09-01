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Драники из капусты белокочанной - вкусный диетический рецепт с фото

Драники из капусты белокочанной по нашему диетическому рецепту с фото понравятся всем любителям капусты. Рецепт приготовления драников из капусты очень простой и ингредиенты всегда есть под рукой. Классические драники готовят из картошки, но из капусты они получаются не менее вкусными. Можно приготовить драники из капусты пополам с картошкой. Тоже будет вкусно.

 

Драники из капусты белокочанной

 

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Драники из капусты можно кушать как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу. Если Вы никогда не готовили драники из капусты, советую обязательно приготовить, получается действительно вкусно.

Ингредиенты для приготовления драников из капусты белокочанной

  • мелко нашинкованная капуста - 1 стакан
  • куриное яйцо -1 шт.
  • молоко - 1 стакан
  • мука пшеничная - 3-4 ст.л.
  • соль - щепотка
  • чёрный перец - на кончике ножа
  • укроп - несколько веточек
  • масло растительное - для жарки

Время приготовления: 30-40 минут.

 

Ингредиенты для приготовления драников из капусты белокочанной

Способ приготовления драников из капусты белокочанной

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления драников из капусты. Вам понадобится капуста, мука, яйцо куриное, укроп, соль, перец и растительное масло.

 

В миску положите мелко порезанную капусту, посолите её и помните руками, чтобы она стала мягкой. Добавьте куриное яйцо.

 

Измельчите капусту и добавьте яйцо фото 1

 

2) Молоко немного подогрейте и добавьте к капусте.

 

Добавьте молоко фото 2

 

3) Затем добавьте муку, но не всю сразу, а постепенно. Хорошо перемешайте, чтобы не было комочков. 

 

Тесто должно быть как на обычные оладушки.

 

Добавьте муку фото 3

 

4) Укроп мелко нарежьте и добавьте в тесто для драников. Добавьте чёрный перец. При желании можно добавить и измельчённый чеснок.

 

Добавьте укроп фото 4

 

5) Перемешайте. Тесто для капустных драников готово.

 

Перемешайте тесто фото 5

 

6) На разогретую сковородку налейте растительное масло и накладывайте ложкой немного теста.

 

Жарьте капустные драники с двух сторон по 5 минут на среднем огне. 

 

Драники должны хорошенько поджариться и приобрести красивый золотистый цвет.

 

Выкладываем тесто ложкой фото 6

 

7) Выкладывайте готовые драники на тарелочку.

 

Обжарить драники с двух сторон фото 7

 

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8) Подавайте капустные драники тёплыми со сметаной или майонезом.

 

драники из капусты белокочанной рецепт фото


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 07:59

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