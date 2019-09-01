Десерт из кукурузных палочек и сгущёнки с бананом без выпечки, рецепт с фото

Очень просто и очень вкусно. Дети в восторге от десерта из кукурузных палочек и бананов. Палочки, на удивление, остаются хрустящими. Вдобавок они приобретают нежный вкус крема. А бананы – они всегда превосходны в качестве начинки. Попробуйте приготовить десерт из кукурузных палочек и сгущёнки с бананом без выпечки, детям понравится.

Ингредиенты для приготовления десерта из кукурузных палочек и сгущёнки с бананом без выпечки:

Кукурузные палочки – 1 упаковка

Банан – 2-3 шт.

Варёное сгущёное молоко – 1 банка

Сливочное масло – 60 гр.

Способ приготовления десерта из кукурузных палочек и сгущёнки с бананом без выпечки:

1) Десерт из кукурузных палочек и бананов начинается с крема. Он получается нежный, ароматный и вкусный. Ему под силу соединить все ингредиенты блюда в единое гармоничное целое. Итак, кусочек сливочного масла размягчите. Отрежьте кусок нужного размера и отправьте его в микроволновую печь, выберите режим минимальной мощности и через минуту-другую масло будет той консистенции, которая нам нужна.

Банку варёного сгущёного молока перемешайте с размягчённым сливочным маслом.

2) Делать это можно сразу в ёмкости, удобной для взбивания. Потому что сейчас мы прибегнем к помощи миксера – тщательно взбейте эти два ингредиента до образования однородной нежной массы. Крем для десерта готов.

3) Кукурузные палочки положите в глубокую чашку и залейте их получившимся кремом. Хорошо перемешайте. Крем быстро обволакивает кукурузные палочки, щедро делясь с ними своим нежным вкусом.

4) Банан очистите и нарежьте тонкими кружочками

5) На тарелку для подачи выложите слой кукурузных палочек в креме, а затем выложите слой банановых колечек.

6) Повторяйте слои, пока не закончатся кукурузные палочки. Верхний слой формируем из палочек.

7) Посыпьте верх тёртым шоколадом или какао, смешанным с сахаром.

Настаиваться такому десерту нужно не более 2 часов в прохладном месте.

Вкусный и простой десерт из кукурузных палочек и сгущёнки с бананом без выпечки готов. Его рецепт настолько простой, что приготовить его могут даже школьники младших классов.