Десерт из кукурузных палочек и сгущёнки с бананом без выпечки, рецепт с фото
Очень просто и очень вкусно. Дети в восторге от десерта из кукурузных палочек и бананов. Палочки, на удивление, остаются хрустящими. Вдобавок они приобретают нежный вкус крема. А бананы – они всегда превосходны в качестве начинки. Попробуйте приготовить десерт из кукурузных палочек и сгущёнки с бананом без выпечки, детям понравится.
Ингредиенты для приготовления десерта из кукурузных палочек и сгущёнки с бананом без выпечки:
- Кукурузные палочки – 1 упаковка
- Банан – 2-3 шт.
- Варёное сгущёное молоко – 1 банка
- Сливочное масло – 60 гр.
Способ приготовления десерта из кукурузных палочек и сгущёнки с бананом без выпечки:
1) Десерт из кукурузных палочек и бананов начинается с крема. Он получается нежный, ароматный и вкусный. Ему под силу соединить все ингредиенты блюда в единое гармоничное целое. Итак, кусочек сливочного масла размягчите. Отрежьте кусок нужного размера и отправьте его в микроволновую печь, выберите режим минимальной мощности и через минуту-другую масло будет той консистенции, которая нам нужна.
Банку варёного сгущёного молока перемешайте с размягчённым сливочным маслом.
2) Делать это можно сразу в ёмкости, удобной для взбивания. Потому что сейчас мы прибегнем к помощи миксера – тщательно взбейте эти два ингредиента до образования однородной нежной массы. Крем для десерта готов.
3) Кукурузные палочки положите в глубокую чашку и залейте их получившимся кремом. Хорошо перемешайте. Крем быстро обволакивает кукурузные палочки, щедро делясь с ними своим нежным вкусом.
4) Банан очистите и нарежьте тонкими кружочками
5) На тарелку для подачи выложите слой кукурузных палочек в креме, а затем выложите слой банановых колечек.
6) Повторяйте слои, пока не закончатся кукурузные палочки. Верхний слой формируем из палочек.
7) Посыпьте верх тёртым шоколадом или какао, смешанным с сахаром.
Настаиваться такому десерту нужно не более 2 часов в прохладном месте.
Вкусный и простой десерт из кукурузных палочек и сгущёнки с бананом без выпечки готов. Его рецепт настолько простой, что приготовить его могут даже школьники младших классов.
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