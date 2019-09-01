Баноффи пай - рецепт английского десерта с фото

Трудно представить, но это неоднократно проверенная кулинарная истина – десерт, в состав которого входят самые сладкие на свете ингредиенты, в том числе настоящее сгущёное молоко, малиновое варенье и спелые сахарные бананы, отличается нежным, шелковистым и совершенно не сладко-приторным вкусом. В чём же секрет блюда с заманчивым названием Десерт с бананами и вареной сгущёнкой без выпечки по мотивам banoffee pie? Читайте, готовьте и наслаждайтесь!

Своим происхождением восхитительное блюдо banoffee pie обязано британцам Nigel Mackenzie и Ian Dowding, которые придумали десерт из бананов, сливок и сливочных ирисок в 1971 году благодаря сестре одного из них. Девушка рискнула и сварила банку молока с сахаром в течение 3-х часов, в результате получила новый продукт для любимых десертов. Её брату и другу, владельцу и шеф-повару кафе в Восточном Суссексе (графство на юге Британии), пришла в голову отличная идея – выложить слоями, ну как бутерброд! – ириски с шёлковым сливочным вкусом, сахарные бананы и густые взбитые сливки. И всё это положить на песочную основу. Десерт имел грандиозный успех, рецепт разлетелся по всей Европе, затем достиг Америки и Австралии. Вот здесь всё и началось… Да, вы верно догадались – нашлось множество кондитеров, которые посягнули на авторство замечательного десерта! Разногласия и война кондитеров длятся до сих пор, но эти обстоятельства не помешают нам приготовить новый десерт по мотивам banoffee pie!

Время приготовления: 15 минут + 1 час в холодильнике.

Категория блюд: десерты без выпечки/термической обработки.

По мотивам английской/американской кухни.

Ингредиенты на 2-4 порции для приготовления баноффи пай, английского десерта:

Печенье Юбилейное – 7-8 штук

варенье малиновое/клубничное – 2 ст. ложки

бананы спелые – 1 большой/4 мини

сгущёнка вареная настоящая – 2 ст. ложки

сыр Маскарпоне или сливки 35-38% - 100 г / 200 мл

сахарная пудра – 1 ложка (только для сладкоежек!)

Вариант приготовления баноффи пай - рецепта английского десерта с фото

1) Песочное печенье типа Юбилейное без глазури надо превратить в достаточно крупную крошку руками или в блендере, а также возможен бабушкин вариант – скалка и плотный бумажный пакет.

2) Крошку из печенья высыпать на дно формы, в которой будет формироваться и подаваться десерт.

3) Мой вариант: печенье смешать с сиропом варенья из малины и утрамбовать большой ложкой. В оригинальном рецепте используется основа из песочного теста или крошка печенья + растопленное сливочное масло.

4) Бананы очистить от кожуры, нарезать кружочками или, если позволяет форма/миска, вдоль тонкими полосками. Банановые пластинки имеют изогнутую форму и прекрасно укладываются по кругу. Я готовила десерт в небольшой стеклянной форме и в стакане – поэтому измельчила банан на кружочки.

5) На бананы выложить вареную сгущёнку и размазать её равномерно. Этот процесс требует некоторых усилий – в первый раз сложно, во второй – сгущёнка ляжет ровным слоем!

6) Сверху разместить ещё один банановый слой.

7) Следующий слой составляет мягкий сливочный сыр Маскарпоне. Мой выбор – сыр в оригинале без добавления сахарной пудры. В качестве альтернативы можно использовать хорошо взбитые с сахарной пудрой сливки жирностью от 33%.

8) Предпоследний слой – крошка из печенья Юбилейное.

9) Завершает наш десерт из бананов и вареной сгущёнки густое малиновое варенье. Впрочем, для приготовления десерта можно использовать другое ваше любимое варенье, но обязательно густое.

10) Для украшения десерта можно сформировать маленькие розочки из сыра или сливок с помощью кондитерского мешка или другого приспособления.

11) Готовый десерт желательно отправить в холодильник хотя бы на 1 час. Вкус свежеприготовленного и охлаждённого блюда значительно отличается – проверено! Банановый десерт подать на дегустацию, праздничный стол или романтический ужин в той же посуде, где он формировался. Я приготовила два варианта: для двоих в низкой широкой форме и в высоком стакане на ножке на одну персону.

Десерт с бананами и вареной сгущёнкой без выпечки по мотивам banoffee pie подаётся охлаждённым, с горячим чаем/кофе. Блюдо отлично сочетается с несладкими винами и шипучими напитками. Десерт принято кушать ложкой или десертной вилкой. Приятного вам аппетита и десертного настроения!