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Баноффи пай - рецепт английского десерта с фото

Трудно представить, но это неоднократно проверенная кулинарная истина – десерт, в состав которого входят самые сладкие на свете ингредиенты, в том числе настоящее сгущёное молоко, малиновое варенье и спелые сахарные бананы, отличается нежным, шелковистым и совершенно не сладко-приторным вкусом. В чём же секрет блюда с заманчивым названием Десерт с бананами и вареной сгущёнкой без выпечки по мотивам banoffee pie? Читайте, готовьте и наслаждайтесь!

 

Баноффи пай - рецепт английского десерта с фото

 

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Своим происхождением восхитительное блюдо banoffee pie обязано британцам Nigel Mackenzie и Ian Dowding, которые придумали десерт из бананов, сливок и сливочных ирисок в 1971 году благодаря сестре одного из них. Девушка рискнула и сварила банку молока с сахаром в течение 3-х часов, в результате получила новый продукт для любимых десертов. Её брату и другу, владельцу и шеф-повару кафе в Восточном Суссексе (графство на юге Британии), пришла в голову отличная идея – выложить слоями, ну как бутерброд! – ириски с шёлковым сливочным вкусом, сахарные бананы и густые взбитые сливки. И всё это положить на песочную основу. Десерт имел грандиозный успех, рецепт разлетелся по всей Европе, затем достиг Америки и Австралии. Вот здесь всё и началось… Да, вы верно догадались – нашлось множество кондитеров, которые посягнули на авторство замечательного десерта! Разногласия и война кондитеров длятся до сих пор, но эти обстоятельства не помешают нам приготовить новый десерт по мотивам banoffee pie!

  • Время приготовления: 15 минут + 1 час в холодильнике.
  • Категория блюд: десерты без выпечки/термической обработки.
  • По мотивам английской/американской кухни.

Ингредиенты на 2-4 порции для приготовления баноффи пай, английского десерта:

  • Печенье Юбилейное – 7-8 штук
  • варенье малиновое/клубничное – 2 ст. ложки
  • бананы спелые – 1 большой/4 мини 
  • сгущёнка вареная настоящая – 2 ст. ложки
  • сыр Маскарпоне или сливки 35-38% - 100 г / 200 мл
  • сахарная пудра – 1 ложка (только для сладкоежек!)

 

Ингредиенты для приготовления баноффи пай, английского десерта

Вариант приготовления баноффи пай - рецепта английского десерта с фото

1) Песочное печенье типа Юбилейное без глазури надо превратить в достаточно крупную крошку руками или в блендере, а также возможен бабушкин вариант – скалка и плотный бумажный пакет.

 

Печенье поломать фото 1

 

2) Крошку из печенья высыпать на дно формы, в которой будет формироваться и подаваться десерт. 

 

Крошку из печенья высыпать на дно формы фото 2

 

3) Мой вариант: печенье смешать с сиропом варенья из малины и утрамбовать большой ложкой. В оригинальном рецепте используется основа из песочного теста или крошка печенья + растопленное сливочное масло.

 

Добавить малиновый сироп фото 3

 

4) Бананы очистить от кожуры, нарезать кружочками или, если позволяет форма/миска, вдоль тонкими полосками. Банановые пластинки имеют изогнутую форму и прекрасно укладываются по кругу. Я готовила десерт в небольшой стеклянной форме и в стакане – поэтому измельчила банан на кружочки. 

 

Выложить банан фото 4

 

5) На бананы выложить вареную сгущёнку и размазать её равномерно. Этот процесс требует некоторых усилий – в первый раз сложно, во второй – сгущёнка ляжет ровным слоем!

 

Выложить вареную сгущенку фото 5

 

6) Сверху разместить ещё один банановый слой.

 

Повторить слой бананов фото 6

 

7) Следующий слой составляет мягкий сливочный сыр Маскарпоне. Мой выбор – сыр в оригинале без добавления сахарной пудры. В качестве альтернативы можно использовать хорошо взбитые с сахарной пудрой сливки жирностью от 33%. 

 

Слой сливочного сыра фото 7

 

8) Предпоследний слой – крошка из печенья Юбилейное.

 

Выложите крошку печенья слоем фото 8

 

9) Завершает наш десерт из бананов и вареной сгущёнки густое малиновое варенье. Впрочем, для приготовления десерта можно использовать другое ваше любимое варенье, но обязательно густое. 

 

Выложите слой варенья фото 9

 

10) Для украшения десерта можно сформировать маленькие розочки из сыра или сливок с помощью кондитерского мешка или другого приспособления.

 

Украсить баноффи пай - английский десерт фото 10

 

11) Готовый десерт желательно отправить в холодильник хотя бы на 1 час. Вкус свежеприготовленного и охлаждённого блюда значительно отличается – проверено! Банановый десерт подать на дегустацию, праздничный стол или романтический ужин в той же посуде, где он формировался. Я приготовила два варианта: для двоих в низкой широкой форме и в высоком стакане на ножке на одну персону. 

 

Охлаждать баноффи пай - английский десерт 1 час фото 11

 

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Десерт с бананами и вареной сгущёнкой без выпечки по мотивам banoffee pie подаётся охлаждённым, с горячим чаем/кофе. Блюдо отлично сочетается с несладкими винами и шипучими напитками. Десерт принято кушать ложкой или десертной вилкой. Приятного вам аппетита и десертного настроения!

 

Как приготовить баноффи пай рецепт английского десерта с бананом с фото

 


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Автор:
Сегодня, 08:01

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