Деруны картофельные с пастернаком, рецепт с фото

Предлагаю рецепт очень вкусных дерунов, с пикантным сладко-солёным вкусом, из картофеля и корня пастернака. Готовятся эти деруны очень просто и быстро. Если вы раньше не пробовали корень пастернака, то этот продукт вас приятно удивит своим нежным вкусом. Кроме того, корень пастернака очень полезен для нашего организма.

Время приготовления: 40 минут.

Ингредиенты для приготовления дерунов картофельных с пастернаком:

корень пастернака 300 г

картофель 300 г

шпинат

черемша

петрушка

куриное яйцо 1-2 шт.

кукурузная мука 2,5 ст. л.

соль 1,5 ч. л.

тимьян щепотка

прованские травы щепотка

смесь молотых перцев щепотка

сметана для подачи

руккола для украшения

растительное масло 100 мл.

Приготовление дерунов картофельных с пастернаком

1) Корень пастернака покупайте желательно крупный, чтобы работать с ним было проще. Если же у вас оказался мелкий и немного подвявший корень пастернака, просто подготовьте электрическую овощерезку для измельчения ингредиентов.

2) Для приготовления используйте пастернак и картофель в равных пропорциях. Очистите от кожуры картофель и пастернак.

3) Натрите овощи на крупной тёрке или облегчите себе работу и воспользуйтесь электрической овощерезкой.

4) Зелень для таких дерунов может быть разнообразной, она только обогатит готовое блюдо своим вкусом. Я обычно использую сезонную пряную и ароматную зелень. В этом рецепте будет присутствовать шпинат, черемша и петрушка. Вы добавляйте её по своему вкусу. Мелко нарежьте зелень и бросьте в миску к остальным ингредиентам. Если у вас нет черемши, советую добавить несколько долек чеснока, мелко нарезанных.

Вбейте одно крупное или несколько маленьких яиц.

5) Всыпьте две столовых ложки кукурузной или пшеничной муки, добавьте сухих травок и соль.

6) Тщательно перемешайте массу и сразу поставьте сковороду с растительным маслом нагреваться.

7) Набирайте столовой ложкой массу и выкладывайте на горячую сковороду, слегка придавите сверху. Уменьшайте огонь до среднего и обжаривайте деруны до золотистого цвета. При большом огне ваши деруны не успеют полностью приготовиться внутри.

8) Готовые деруны промокните бумажными полотенцами. Перекладывайте готовое блюдо на тарелку для подачи.

Подавайте деруны из картофеля и пастернака горячими со сметаной и рукколой.