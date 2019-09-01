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Деруны картофельные с пастернаком, рецепт с фото

Предлагаю рецепт очень вкусных дерунов, с пикантным сладко-солёным вкусом, из картофеля и корня пастернака. Готовятся эти деруны очень просто и быстро. Если вы раньше не пробовали корень пастернака, то этот продукт вас приятно удивит своим нежным вкусом. Кроме того, корень пастернака очень полезен для нашего организма.

Время приготовления: 40 минут.

 

Деруны картофельные с пастернаком рецепт с фото

 

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Ингредиенты для приготовления дерунов картофельных с пастернаком:

  • корень пастернака 300 г
  • картофель 300 г
  • шпинат 
  • черемша
  • петрушка
  • куриное яйцо 1-2 шт.
  • кукурузная мука 2,5 ст. л.
  • соль 1,5 ч. л.
  • тимьян щепотка
  • прованские травы щепотка
  • смесь молотых перцев щепотка
  • сметана для подачи
  • руккола для украшения
  • растительное масло 100 мл.

Ингредиенты для приготовления дерунов картофельных с пастернаком

Приготовление дерунов картофельных с пастернаком

1) Корень пастернака покупайте желательно крупный, чтобы работать с ним было проще. Если же у вас оказался мелкий и немного подвявший корень пастернака, просто подготовьте электрическую овощерезку для измельчения ингредиентов.

 

Выберите крупный корень пастернака фото 1

 

2) Для приготовления используйте пастернак и картофель в равных пропорциях. Очистите от кожуры картофель и пастернак.

 

Очистить овощи фото 2

 

3) Натрите овощи на крупной тёрке или облегчите себе работу и воспользуйтесь электрической овощерезкой.

 

Овощи натереть фото 3

 

4) Зелень для таких дерунов может быть разнообразной, она только обогатит готовое блюдо своим вкусом. Я обычно использую сезонную пряную и ароматную зелень. В этом рецепте будет присутствовать шпинат, черемша и петрушка. Вы добавляйте её по своему вкусу. Мелко нарежьте зелень и бросьте в миску к остальным ингредиентам. Если у вас нет черемши, советую добавить несколько долек чеснока, мелко нарезанных.

Вбейте одно крупное или несколько маленьких яиц.

 

Добавить зелень и яйцо фото 4

 

5) Всыпьте две столовых ложки кукурузной или пшеничной муки, добавьте сухих травок и соль.

 

Добавить муки и специй фото 5

 

6) Тщательно перемешайте массу и сразу поставьте сковороду с растительным маслом нагреваться.

 

Тщательно перемешайте массу фото 6

 

7) Набирайте столовой ложкой массу и выкладывайте на горячую сковороду, слегка придавите сверху. Уменьшайте огонь до среднего и обжаривайте деруны до золотистого цвета. При большом огне ваши деруны не успеют полностью приготовиться внутри.

 

Выложите массу для дерунов с пастернаком на сковороду фото 7

 

8) Готовые деруны промокните бумажными полотенцами. Перекладывайте готовое блюдо на тарелку для подачи.

 

Обжарить деруны до готовности фото 8

 

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Подавайте деруны из картофеля и пастернака горячими со сметаной и рукколой.

 

Как приготовить деруны с пастернаком

 


 (голосов: 4)
Автор:
Вчера, 08:09

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