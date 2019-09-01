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Деруны картофельные с сельдереем, рецепт с фото

Всем с детства известны картофельные деруны, они ароматные и хрустящие. Сегодня мне хочется предложить приготовить необычные деруны - картофельные с сельдереем. Корень сельдерея наверное есть на кухне у каждой хозяйки. Между прочим, это очень интересный корнеплод или овощ. К примеру, ещё сам Казанова предпочитал часто употреблять в пищу сельдерей, потому как он очень хорошо влияет на мужскую силу и женское либидо. Этот корень называют сильнейшим афродизиаком. 

 

Деруны картофельные с сельдереем, рецепт с фото

 

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Помимо сказанного, сельдерей используется для снижения артериального давления. Ну, и главное, лично для меня - это то, что сельдерей активно помогает человеку бороться с лишним весом. В общем, употребляйте этот корень в любом виде, сырым в салатах, коренья добавляйте в бульоны, оладьи делайте или деруны, а наш рецепт с фото вам в этом поможет.

  • Время подготовки: 10 минут. 
  • Время приготовления: 25 минут. 
  • Количество порций: 2-3 порции.

Ингредиенты для приготовления дерунов картофельных с сельдереем:

  • корень сельдерея 350 г
  • картофель 1-2 шт.
  • морковка 1 шт.
  • луковица 1 шт.
  • чеснок 1 зубок
  • свежее яйцо 1 шт.
  • тёртая тыква по желанию
  • сушёная зелень по вкусу
  • молотый перец щепотка
  • мускатный орех щепотка
  • куркума по вкусу
  • соль щепотка
  • растительное масло 30 мл
  • сметана 3-5 ст. л.
  • французская горчица по желанию
  • белковая (чёрная) икра 3 ч. л.

Ингредиенты для приготовления дерунов картофельных с сельдереем

Приготовление дерунов картофельных с сельдереем

1) Первым делом хочется отметить, что, готовя такие деруны, вы можете добавлять в их состав разнообразные овощи по своему вкусу, но сельдерея кладите больше всего. Очистите овощи, а затем тщательно сполосните водой.

 

Очистить овощи фото 1

 

2) Чтобы ускорить процесс, подготовьте электрическую овощерезку, либо по старинке натрите овощи на средней тёрке в одну ёмкость.

 

Овощи натереть фото 2

 

3) Вбейте одно яйцо и добавьте разных специй, которые замечательно обогатят блюдо. Всыпьте щепотку соли.

 

Вбейте одно яйцо и добавьте разных специй фото 3

 

4) Перемешайте овощной фарш. Если вы замечаете, что выступает много жидкости, всыпьте столовую ложку муки.

 

Перемешайте овощной фарш фото 4

 

5) На разогретую сковороду налейте масла и столовой ложкой выкладывайте жариться деруны на небольшом огне.

 

Обжарьте картофельные деруны с сельдереем фото 5

 

6) Промокните лишний жир с дерунов и складывайте горкой на тарелку для подачи.

 

Промокните лишний жир с дерунов фото 6

 

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Положите на деруны немного сметаны и горкой белковую икру для украшения и дополнения готового блюда.

 

Как приготовить деруны картофельные с сельдереем

 

Приятного аппетита!


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:31

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