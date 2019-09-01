Деруны картофельные с сельдереем, рецепт с фото

Всем с детства известны картофельные деруны, они ароматные и хрустящие. Сегодня мне хочется предложить приготовить необычные деруны - картофельные с сельдереем. Корень сельдерея наверное есть на кухне у каждой хозяйки. Между прочим, это очень интересный корнеплод или овощ. К примеру, ещё сам Казанова предпочитал часто употреблять в пищу сельдерей, потому как он очень хорошо влияет на мужскую силу и женское либидо. Этот корень называют сильнейшим афродизиаком.

Помимо сказанного, сельдерей используется для снижения артериального давления. Ну, и главное, лично для меня - это то, что сельдерей активно помогает человеку бороться с лишним весом. В общем, употребляйте этот корень в любом виде, сырым в салатах, коренья добавляйте в бульоны, оладьи делайте или деруны, а наш рецепт с фото вам в этом поможет.

Время подготовки: 10 минут.

Время приготовления: 25 минут.

Количество порций: 2-3 порции.

Ингредиенты для приготовления дерунов картофельных с сельдереем:

корень сельдерея 350 г

картофель 1-2 шт.

морковка 1 шт.

луковица 1 шт.

чеснок 1 зубок

свежее яйцо 1 шт.

тёртая тыква по желанию

сушёная зелень по вкусу

молотый перец щепотка

мускатный орех щепотка

куркума по вкусу

соль щепотка

растительное масло 30 мл

сметана 3-5 ст. л.

французская горчица по желанию

белковая (чёрная) икра 3 ч. л.

Приготовление дерунов картофельных с сельдереем

1) Первым делом хочется отметить, что, готовя такие деруны, вы можете добавлять в их состав разнообразные овощи по своему вкусу, но сельдерея кладите больше всего. Очистите овощи, а затем тщательно сполосните водой.

2) Чтобы ускорить процесс, подготовьте электрическую овощерезку, либо по старинке натрите овощи на средней тёрке в одну ёмкость.

3) Вбейте одно яйцо и добавьте разных специй, которые замечательно обогатят блюдо. Всыпьте щепотку соли.

4) Перемешайте овощной фарш. Если вы замечаете, что выступает много жидкости, всыпьте столовую ложку муки.

5) На разогретую сковороду налейте масла и столовой ложкой выкладывайте жариться деруны на небольшом огне.

6) Промокните лишний жир с дерунов и складывайте горкой на тарелку для подачи.

Положите на деруны немного сметаны и горкой белковую икру для украшения и дополнения готового блюда.

Приятного аппетита!