Гунбао - пикантная курица по-китайски за 30 минут. Рецепт с фото

Китайская кухня. Белое куриное мясо с земляными орехами в кисло-сладком соусе с луком пореем. Классика китайской кухни.

Приготовить гунбао или пикантную курицу по-китайски по нашему рецепту можно за 30 минут, а из перечисленных ингредиентов получится 3 порции. Курочка получается светлая, красивая и аппетитная, и хорошими помощниками вам будут фото в рецепте.

Ингредиенты для приготовления пикантной курицы по-китайски:

курица (филе) – 300 г

рисовое вино – 15 мл

крахмал картофельный – 30 г

яйцо – 1 шт.

арахис – 100 г

лук-порей – 100 г

лук-шалот – 1 шт.

имбирь – 20 г

чеснок – 3 зуб.

перец чили – 1 шт.

перец чили молотый – 3 г

масло растительное – 30 г

сахар – 5 г

соль

Для соуса:

рисовое вино – 15 мл

соевый соус – 15 мл

сахар – 5 г

вода – 15 мл

Способ приготовления пикантной курицы по-китайски

1) Порезать куриное филе тонкими полосками, добавить одну столовую ложку рисового вина, посолить и поставить мариноваться в холодильник на 15 минут.

2) Маринованные кусочки курицы обвалять в кукурузном крахмале. Отделить белок одного яйца. Обмакивать кусочки курицы в белок и жарить в разогретом масле небольшими порциями, так курица прожарится лучше.

3) После того, как вся курица пожарена, сложить её в тарелку и перейти к следующему шагу приготовления.

4) Разогреть растительное масло. Обжарить в нём земляные орехи (арахис) до золотисто-коричневого цвета. Обжаренный арахис положить на бумажные полотенца для того, чтобы в полотенца впиталось лишнее масло.

5) Следующий шаг - подготовка специй для гунбао. Зубчики чеснока, свежий имбирь, перец чили очистить и мелко порезать. Лук-шалот порезать дольками, лук-порей кольцами. Разогреть растительное масло и обжаривать лук со специями и молотым чили-перцем до тех пор, пока шалот не станет прозрачным. Посолить, добавить 1 чайную ложку сахара.

6) В сковородку к специям и луку положить готовую курицу и арахис. Перемешать и обжаривать на сильном огне 2-3 минуты.

7) Приготовить соус. Смешать в миске соевый соус, сахар, рисовое вино и столовую ложку холодной кипячёной воды. Перемешать до полного растворения сахара.

Гунбао едят горячим, обмакивая кусочки курицы в соус.