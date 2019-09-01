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Гунбао - пикантная курица по-китайски за 30 минут. Рецепт с фото

Китайская кухня. Белое куриное мясо с земляными орехами в кисло-сладком соусе с луком пореем. Классика китайской кухни.

Приготовить гунбао или пикантную курицу по-китайски по нашему рецепту можно за 30 минут, а из перечисленных ингредиентов получится 3 порции. Курочка получается светлая, красивая и аппетитная, и хорошими помощниками вам будут фото в рецепте.

 

Пикантная курица по-китайски рецепт с фото

 

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Ингредиенты для приготовления пикантной курицы по-китайски:

  • курица (филе) – 300 г
  • рисовое вино – 15 мл
  • крахмал картофельный – 30 г
  • яйцо – 1 шт.
  • арахис – 100 г
  • лук-порей – 100 г
  • лук-шалот – 1 шт.
  • имбирь – 20 г
  • чеснок – 3 зуб.
  • перец чили – 1 шт.
  • перец чили молотый – 3 г
  • масло растительное – 30 г
  • сахар – 5 г
  • соль

Для соуса:

  • рисовое вино – 15 мл
  • соевый соус – 15 мл
  • сахар – 5 г
  • вода – 15 мл

Способ приготовления пикантной курицы по-китайски

1) Порезать куриное филе тонкими полосками, добавить одну столовую ложку рисового вина, посолить и поставить мариноваться в холодильник на 15 минут.

 

Филе нарезать фото 1

 

2) Маринованные кусочки курицы обвалять в кукурузном крахмале. Отделить белок одного яйца. Обмакивать кусочки курицы в белок и жарить в разогретом масле небольшими порциями, так курица прожарится лучше.

 

Филе обвалять в кукурузном крахмале фото 2

 

3) После того, как вся курица пожарена, сложить её в тарелку и перейти к следующему шагу приготовления.

 

Обжарить и сложить курицу фото 3

 

4) Разогреть растительное масло. Обжарить в нём земляные орехи (арахис) до золотисто-коричневого цвета. Обжаренный арахис положить на бумажные полотенца для того, чтобы в полотенца впиталось лишнее масло.

 

Обжарить арахис фото 4

 

5) Следующий шаг - подготовка специй для гунбао. Зубчики чеснока, свежий имбирь, перец чили очистить и мелко порезать. Лук-шалот порезать дольками, лук-порей кольцами. Разогреть растительное масло и обжаривать лук со специями и молотым чили-перцем до тех пор, пока шалот не станет прозрачным. Посолить, добавить 1 чайную ложку сахара.

 

Мелко нарезаем пряности для соуса фото 5

 

6) В сковородку к специям и луку положить готовую курицу и арахис. Перемешать и обжаривать на сильном огне 2-3 минуты.

 

Обжарить все вместе фото 6

 

7) Приготовить соус. Смешать в миске соевый соус, сахар, рисовое вино и столовую ложку холодной кипячёной воды. Перемешать до полного растворения сахара.

 

Готовим соус для пикантной курицы по-китайски фото 7

 

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Гунбао едят горячим, обмакивая кусочки курицы в соус.

 

Как приготовить гунбао - пикантную курицу по китайски

 


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Автор:
Сегодня, 08:16

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