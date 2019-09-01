Гунбао - пикантная курица по-китайски за 30 минут. Рецепт с фото
Китайская кухня. Белое куриное мясо с земляными орехами в кисло-сладком соусе с луком пореем. Классика китайской кухни.
Приготовить гунбао или пикантную курицу по-китайски по нашему рецепту можно за 30 минут, а из перечисленных ингредиентов получится 3 порции. Курочка получается светлая, красивая и аппетитная, и хорошими помощниками вам будут фото в рецепте.
Ингредиенты для приготовления пикантной курицы по-китайски:
- курица (филе) – 300 г
- рисовое вино – 15 мл
- крахмал картофельный – 30 г
- яйцо – 1 шт.
- арахис – 100 г
- лук-порей – 100 г
- лук-шалот – 1 шт.
- имбирь – 20 г
- чеснок – 3 зуб.
- перец чили – 1 шт.
- перец чили молотый – 3 г
- масло растительное – 30 г
- сахар – 5 г
- соль
Для соуса:
- рисовое вино – 15 мл
- соевый соус – 15 мл
- сахар – 5 г
- вода – 15 мл
Способ приготовления пикантной курицы по-китайски
1) Порезать куриное филе тонкими полосками, добавить одну столовую ложку рисового вина, посолить и поставить мариноваться в холодильник на 15 минут.
2) Маринованные кусочки курицы обвалять в кукурузном крахмале. Отделить белок одного яйца. Обмакивать кусочки курицы в белок и жарить в разогретом масле небольшими порциями, так курица прожарится лучше.
3) После того, как вся курица пожарена, сложить её в тарелку и перейти к следующему шагу приготовления.
4) Разогреть растительное масло. Обжарить в нём земляные орехи (арахис) до золотисто-коричневого цвета. Обжаренный арахис положить на бумажные полотенца для того, чтобы в полотенца впиталось лишнее масло.
5) Следующий шаг - подготовка специй для гунбао. Зубчики чеснока, свежий имбирь, перец чили очистить и мелко порезать. Лук-шалот порезать дольками, лук-порей кольцами. Разогреть растительное масло и обжаривать лук со специями и молотым чили-перцем до тех пор, пока шалот не станет прозрачным. Посолить, добавить 1 чайную ложку сахара.
6) В сковородку к специям и луку положить готовую курицу и арахис. Перемешать и обжаривать на сильном огне 2-3 минуты.
7) Приготовить соус. Смешать в миске соевый соус, сахар, рисовое вино и столовую ложку холодной кипячёной воды. Перемешать до полного растворения сахара.
Гунбао едят горячим, обмакивая кусочки курицы в соус.
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