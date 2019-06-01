Макияж с ратушёванной стрелкой в натуральных тонах для блондинок. Урок пошагово с фото

Для блондинок подходит макияж абсолютно в любых оттенках. Но иногда хочется выделиться и чтобы это выглядело максимально естественно. Как раз в этом пошаговом уроке в качестве макияжа для блондинок мы выберем эффектную растушёванную стрелку в натуральных тонах.

Чтобы сделать макияж для блондинок в натуральных тонах, вам понадобится:

палитра натуральных коричневых оттенков теней;

хайлайтер;

чёрная подводка;

чёрные тени;

тушь;

молочный каял;

праймер или основа под тени;

кисти для макияжа.

Урок макияжа для блондинок с растушёванной стрелкой в натуральных тонах

Чтобы макияж был более стойким и тени полностью передавали пигмент, несмотря на то, что они в натуральных тонах, покроем кожу век праймером или стойким кремовым хайлайтером. Такие текстуры имеют липкую поверхность, но в то же время на них отлично тушуются тени.

Натуральные тени будем создавать при помощи одной пушистой кисти. Она имеет слегка плоскую форму, но ворс очень мягкий, за счёт чего можно выполнить безупречную тушёвку без особых усилий.

Так как мы будем работать в натуральной палитре для блондинок, подберите коричневый цвет, который больше всего вам подходит. Заполняем им внешний уголок по верхнему ресничному ряду.

Этим же оттенком заполняем верхнюю складку между неподвижным и подвижным веком. Доходим до внутреннего уголка и так же прокрашиваем верхний ресничный ряд. Получается, что область яблочка на подвижном верхнем веке останется без коричневых теней.

Проработаем хайлайтером все оставшиеся зоны, которые как раз нужно высветлить. Наносим его во внутренний уголок, под бровь и на яблочко подвижного века. При этом тушуем границы хайлайтера и коричневый оттенок, чтобы получить плавный переход из цвета в цвет. Для получения наилучшего эффекта подберите для этого макияжа сухой хайлайтер с деликатным золотистым сиянием (в мастер-классе используется от фирмы Becca в оттенке Moonstone).

Нижнее веко полностью подводим коричневыми тенями и растушёвываем нижнюю границу хайлайтером.

Если вам недостаточно сияния и вы хотите сделать макияж более выразительным, то нанесите дополнительно во внутренний уголок и в зону яблочка более сияющие перламутровые тени.

Теперь создадим самый главный элемент в этом макияже. Выводим из внешнего уголка тонкий хвостик стрелки. Ведём красивую изящную линию из внутреннего уголка. Стрелка должна иметь плавные переходы по всей своей длине.

Пока подводка не высохла, тушуем край стрелки.

На этом этапе подберём более тёмные оттенки теней. Тёмно-коричневым заполняем край только что растушёванной стрелки по всей её длине.

Дублируем чёрную подводку чёрными тенями. Выводим дымку на тёмно-коричневый. В процессе работы соблюдаем форму и направление стрелки.

Слегка подведите внешний уголок тёмно-коричневым оттенком.

Чтобы немного высветлить глаз и сделать его визуально больше, наносим на нижнюю слизистую молочный каял.

Окрашиваем ресницы и получаем макияж в натуральных тонах.

Макияж с растушёванной стрелкой для блондинок готов!