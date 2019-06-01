Вечерний макияж золотыми тенями для голубых глаз. Урок пошагово с фото

Если вам хочется создать что-то сногсшибательное, обратите внимание на этот вечерний макияж золотыми тенями для голубых глаз. В этом уроке мы пошагово выполним красивый мейк-ап, в котором подвижное веко украсим золотым перламутром среднего помола. Такой вариант подойдёт для вечернего выхода и в качестве макияжа для выступлений на сцене. Особенно это касается бальных и восточных танцев. Следуйте за фотографиями.

Для создания вечернего макияжа золотыми тенями вам понадобятся:

палитра коричневых оттенков теней;

золотистые перламутровые тени;

средство для создания стрелок или стойкий праймер;

чёрная подводка;

тушь;

кисти.

Урок вечернего макияжа золотыми тенями для голубых глаз

Перед нанесением теней приводим в порядок кожу век и бровь. Очистите кожу при помощи тоника и нанесите как на верхнее, так и на нижнее веко базу под тени. После её полного впитывания покройте кожу тонким слоем тональной основы и хорошо припудрите, или покройте тенями под цвет кожи. Прорисуйте чёткую и красивую бровь.

Выполнять макияж глаз начнём с прорисовки верхней детали. Она будет начинаться от верхней складки, а тушёвка направлена к брови и виску. Сначала прорисуйте коричневым оттенком зону складки, чтобы определить границы. За основу возьмите тёмный коричневый оттенок теней.

Начните растушевывать тёмный оттенок более светлым, смешивая их между собой. Таким образом мы нейтрализуем переход с тёмного на светлый и получим красивую тушёвку. Снова повторите нижний слой коричневым оттенком, чтобы сделать деталь более насыщенной. Старайтесь, чтобы тушёвка повторяла изгиб нижней линии брови. Изгиб этой детали будет в том месте, где заканчивается внешний край складки. Если всё правильно сделать, то хвостик этой детали будет направлен к виску и продолжать изгиб нижней слизистой.

Более светлый оттенок теней наносим на зону под бровью.

Далее мы будем работать с сыпучим пигментом, который требует стойкости. Если его не закрепить, он будет осыпаться на лицо. Задача в том, чтобы создать липкую подложку, на которой перламутровые тени любого помола будут лежать железобетонно. Для этого можно использовать стойкий праймер, кремовые тени или специальные средства для создания водостойких стрелок, которые можно найти в профессиональных марках косметики.

Подчищаем веко от коричневых теней, наносим выбранное средство равномерным слоем и сразу же крепим по всему веку перламутровые тени.

Придадим контраст макияжу при помощи чёрной стрелки. Ведём её от внутреннего уголка глаза. Задаём направление от внешнего уголка. Этот хвостик будет смыкаться с хвостиком верхней детали.

Соединяем хвостик и начало стрелки. Если у вас нависшее веко, то стрелка должна быть тонкой, чтобы не заполнить всё видимое пространство подвижного века.

Нижнее веко также подводим коричневыми тенями, чтобы придать объём.

Красим ресницы тушью. Осыпавшиеся тени убираем и приводим кожу лица в порядок.

Вечерний макияж золотыми тенями для голубых глаз готов!