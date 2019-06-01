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Летний маникюр гель-лаком «Цветы и божьи коровки». Урок пошагово с фото

Цветочный дизайн ногтей смотрится всегда нежно и женственно, и не только летом, но вполне уместен и осенью. Особенно, если использовать не яркие тона, а заменить их приглушёнными или светлыми оттенками. Именно такой простой и милый летний маникюр гель-лаком мы сегодня сделаем в домашних условиях. 

 

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Урок летнего маникюра гель-лаком с пошаговыми фото

обезжирьте ногти, нанесите праймер фото 1

 

До того, как приступить к рисунку, обезжирьте ногти, нанесите праймер и базу. 

 

Нанесите комуфляж фото 3

 

В качестве фона выбираем телесный оттенок. Лучше всего использовать камуфляжный гель-лак, цвет которого сочетается с вашей кожей. У него есть один неоспоримый плюс - отрастание ногтей с таким цветом менее заметно, а значит можно носить гель-лак дольше. В зависимости от плотности можно нанести камуфляж в один или два слоя.

 

Рисуем сначала набросок самих цветков фото 4

 

Рисуем сначала набросок самих цветков, располагаем их равномерно по ногтям.

 

Добавляем листочки фото 5

 

Добавляем листочки - по 2-3 на один цветок зелёным цветом. Не забываем полимеризовать в лампе промежуточные этапы. 

В серединку каждого цветка добавляем чёрные круги.

 

Рисуем небольшие красные овалы фото 6

 

Сразу же нарисуем и наброски божьих коровок - небольшие красные овалы, и снова сушим в лампе. 

 

Божьих коровок тоже нужно прорисовать фото 7

 

Теперь приступаем к прорисовке деталей. Используйте тонкую кисть-волосок 0 или 00. 

В серединках цветков ставим точки. Божьих коровок тоже нужно прорисовать, чёрным цветом - добавляем им головы, усики и рисуем тонкую полосу вдоль спинки. Ставим точечки на крыльях и сушим в лампе.

 

Обводим цветы белой гель-краской фото 8

 

Обводим цветы белой гель-краской, она более густая и не растекается, а значит наши тонкие линии не будут расплываться. Каждый лепесток обводим от кончика к середине цветка.

Листики тоже обводим и соединяем их веточками с цветком. Листики начинаем обводить от основания к концу. Если вы делали промежуточные просушивания по 5-10 секунд, то теперь вам нужно отправить ногти в лампу на полное время.

 

Покрыть топом и полимеризовать в лампе фото 9

 

Теперь можно всё покрыть топом и полимеризовать в лампе. Рисунки лучше покрывать двумя слоями. 

 

Летний маникюр гель лаком «Цветы и божьи коровки». Урок пошагово с фото

 

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Божьим коровкам можно добавить объёма, поставив на спинку капельки гелем, но они смотрятся хорошо и так, создавая яркие контрастные пятна на светлом фоне.

 

летний маникюр гель лаком цветы божьи коровки урок пошагово

 

Как сделать гель лаком летний маникюр пошагово с фото


 (голосов: 1)
Автор: Екатерина Егорова
Сегодня, 07:50

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