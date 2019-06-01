Сколько детей у вас будет по знаку зодиака и какая вы будете мама

Какие только жизненные подробности не выясняют в гороскопе. Например, юные девушки часто интересуются, сколько детей будет по знаку зодиака, и какими они будут мамами. Астрологи внушают, что вездесущие звёзды знают даже такие секреты. Скептики спорят, нельзя, мол, всех «под одну гребёнку». Посмотрим, соответствуют ли предсказания реалиям.

Сколько же у вас будет детей по знаку зодиака и какая вы для них будете мама

1. Овен: энергичная мама-героиня

Звёзды сулят представительницам этого знака троих или даже четверых детишек. Женщины-Овны – мамочки, которые безупречно контролируют все аспекты. Их огненной энергии и честолюбия хватает и на образование, и на воспитание, и на безукоризненное ведение хозяйства.

2. Телец: надёжная защитница

Магическое число – 2. Оптимальный вариант – родить двойню или близнецов. Жаль, такая возможность бывает лишь у некоторых. Женщины-Тельцы не критикуют, а умело направляют и поддерживают ребятишек в любых делах. Дипломатично создают доверительные тёплые отношения с маленькими и взрослыми отпрысками.

3. Близнецы: непредсказуемая ветреница

Один ребёнок, двое или трое… Этот знак слишком противоречив, а потому гороскоп воздерживается от конкретных прогнозов. Зато мамочка-Близнецы - великолепная подружка. Она без замечаний выслушает секреты, идеально организует семейный отдых или совместное путешествие. А вот хозяйственным вопросам не мешает уделять больше внимания.

4. Рак: заботливая собственница

Двое детей – как раз то, что нужно. Всю жизнь они будут окружены вниманием и заботой. Одно плохо: чрезмерная эмоциональная привязанность. Раки не осознают, что малыши таки растут, приходит пора выпускать их из семейного гнёздышка, не напрягать опекой. Астрологи говорят, что самые вредные тёщи-свекрови – представительницы именно этого знака зодиака.

5. Лев: деятельная интеллектуалка

Львицы запросто справляются с многочисленным потомством, но, как правило, останавливаются уже после первых родов. Родительским обязанностям посвящают и душу, и время. Делают всё, чтобы гордиться своими отпрысками, и у них это отлично получается. Правда, некоторые мамы требуют от малышей слишком уж многого.

6. Дева: трепетная наседка

Представительницы этого знака – идеалистки, но семейные отношения воспринимают по-разному. Одни создают образцовую ячейку общества по схеме «он + она + ребёнок», другие нацелены на солидную династию. Как бы ни сложилась жизнь, женщины-Девы слишком уж трясутся над детьми. И куда только девается свойственная им самокритичность?!

7. Весы: заботливая мама-помощница

Четверо или двое ребятишек – астрологи делают акцент на чётных числах. Материнство помогает Весам достичь наконец жизненной гармонии. И они сделают всё, чтобы её сберечь. Их детишки всегда ухоженны, красиво одеты и вкусно накормлены. Малыши знают, что в нужный момент мамочка рядом, поможет и подскажет.

8. Скорпион: властная реалистка

Гороскопы загадочно молчат о том, сколько детей будет у женщины-Скорпиона. Астрологи уклончиво комментируют: «Всё, как сами захотят». Точно известно только то, что представительницы этого знака – не просто родительницы, они великолепные матери! Пусть не самые добрые и нежные, более того, авторитарные, но их малыши вырастают талантливыми и приспособленными к жизни.

9. Стрелец: требовательная либералистка

Представительницы этого знака редко рожают более двоих малышей. Женщины-Стрельцы трепетно относятся к своей независимости, постоянство материнства их попросту пугает. Зато, когда чудо случается, они неплохо справляются с новой ролью. Детишкам дают много свободы, но требуют успехов в учёбе и помощи в быту.

10. Козерог: строгая супермама

Приземлённым материалисткам звёзды пророчат троих детишек. В такой компании Козероги смогут полностью реализовать женское начало. Идеальные хозяйки, они и малышей воспитывают классически-безукоризненно, только чересчур уж строго.

11. Водолей: эксцентричная подружка

Астрологи рекомендуют ограничиться одним ребёнком. Объясняют: свободолюбие мешает Водолеям заниматься большой семьёй и домом. Зато единственное чадушко получит лучшее образование, и в других сферах обделённым не останется. Оно всегда сможет доверить родительнице самое сокровенное, но как подружке, а не как наставнице.

12. Рыбы: добродушная многодетная мамочка

Чем больше, тем лучше! Материнский инстинкт у женщин-Рыб развит чрезвычайно, они с любовью и неимоверной лёгкостью воспитывают и троих, и четверых детишек. Их внутренней энергии хватает и на похвалу, и на поддержку, и на то, чтобы побаловать иногда.

В восьми из десяти случаев откровения астрологов верны. Вопрос в другом: логично ли подсматривать в гороскоп, пытаясь узнать, сколько детей у вас будет по знаку зодиака? Кто за то, чтобы принимать такие решения самостоятельно?