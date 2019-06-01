Идеальная работа по знаку Зодиака: Топ-12

Работающий человек большую часть своей жизни проводит на работе, можно даже сказать, что она - его второй дом. А в нём должно быть комфортно и уютно, поэтому к выбору профессии нужно относиться взвешенно. Как считают астрологи, можно найти «свою» работу, исходя из зодиакального знака, под которым родился человек. Вот идеальная работа, которая подходит именно вам.

Идеальная работа по знаку Зодиака

1. Овен. Это импульсивный и страстный знак, он с лёгкостью справится с любой сложной ситуацией. Поэтому Овен идеален в роли пожарного, полицейского, врача «скорой помощи», а также в качестве профессионального спортсмена. Однако самая подходящая работа для этого знака – политик. Они прекрасные ораторы, хитрые, выкрутятся из любой ситуации, а борьба и соперничество – любимая среда Овнов.

2. Телец. У этого знака получается хорошо петь, поэтому им подойдёт профессия певца. Кстати, актёры из них тоже великолепные. Но лучше всего они себя смогут реализовать в финансовой сфере, так как умеют правильно расставлять приоритеты, всегда идут к намеченной цели и не страшатся препятствий. Хотя среди Тельцов масса прекрасных журналистов, которые пишут о еде и вине, декораторов и архитекторов, так как пища и дом – главные ценности этого знака.

3. Близнецы. Они не могут сидеть на месте, поэтому им подойдёт оживленная работа, и лучше, чтобы она была связана с торговлей. В этой сфере они чувствуют себя идеально – они умело выставляют товар лучшими сторонами. Умеют заговорить и покорить покупателя. Также Близнецы обожают сплетничать, так что будут себя комфортно чувствовать и в шкуре журналиста – найдут самые горячие новости. Одним словом, по ним плачет «жёлтая» пресса.

4. Рак. Они любят всех опекать и выслушивать чужие беды, часто выступают в роли «жилетки», поэтому им подойдёт работа педагога, психолога и воспитателя. Кроме этого, Раки с лёгкостью управляют отелями и гостиницами, также им комфортно будет и на месте продавца мебели. Немаловажно для этого знака при выборе профессии, чтобы они смогли выделять время и для своей семьи – для них она стоит на первом месте.

5. Лев. Ночь – любимое время суток этого знака, поэтому ему понравится управлять ночным клубом, быть диджеем или же барменом. Лев всегда следит за новинками моды, в том числе и среди визажа и причёсок, поэтому ему можно открыть свой салон красоты – принесёт большой успех. В шоу-бизнесе и политике этот знак тоже будет чувствовать себя как рыба в воде.

6. Дева. Она славится своей способностью рассуждать и анализировать, у неё сильное чувство долга, поэтому ей подойдёт роль нотариуса, бухгалтера, административного работника. Однако не стоит забывать и о творческой жилке Дев, из них получаются прекрасные ремесленники, плотники, а также модельеры и стилисты.

7. Весы. Это знак баланса, поэтому Весам нужно выбирать профессию судьи, юриста. Также они обладают развитым чувством прекрасного: мода и искусство – это их конёк. Хорошие дипломаты, они всегда найдут компромисс. А вот в медицине им не место – они не могут спокойно смотреть на страдания людей.

8. Скорпион. Они будут прекрасными психоаналитиками, авторами книг ужасов, следователями – тут им нужно будет думать, запугивать (это они делают умело) и выводить на чистую воду. К тому же, этот знак нечеловеколюбивый, поэтому им нужно выбирать профессию, где им не придётся жалеть кого-то, так что из Скорпионов получаются хорошие хирурги и криминалисты.

9. Стрелец. Этому авантюристу можно выбрать либо профессию блогера о путешествиях, либо работника турагенства, чтобы не сидеть на месте. Тем более Стрельцам с лёгкостью даётся изучение иностранных языков. Им нравится история. Они прекрасно ладят и с животными, из них получаются толковые ветеринары.

10. Козерог. Деловой знак, обожающий власть. Он решительный и целеустремлённый. Лидер по жизни. Поэтому из Козерогов получаются успешные бизнесмены, политики и менеджеры по торговле. Им нужно выбирать профессию, где есть возможность карьерного роста. Они не могут быть пассивными обывателями.

11. Водолей. Этот знак не любит одиночества, поэтому ему нужна командная работа. Он прекрасно будет себя чувствовать в роли организатора концертов или театральных туров. Водолей любит скорость, поэтому ему можно выбрать профессию мотоциклиста, пилота. Также он обожает всё новое, старается развиваться, часто совмещает несколько профессий одновременно – фотохудожник, психотерапевт и т.п.

12. Рыбы. Это творческие личности, поэтому им нужно выбирать профессию художника, поэта или писателя. Хотя финансисты тоже из них получаются неплохие, так как этот знак знает цену денег и умело ими распоряжается. Рыбам нужно научиться принимать собственные решения, чтобы быть счастливыми в своей профессии, так как часто они идут на поводу у близких.

Если настоящая работа вам не приносит удовольствия, возможно, стоит заглянуть в гороскоп и найти свою идеальную работу по знаку Зодиака. Смена сферы деятельности может даться тяжело, но не нужно забывать о собственном душевном состоянии.