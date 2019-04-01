Почему ты до сих пор не замужем? Ответ по знаку Зодиака

Тебя давно мучает один вопрос, почему ты до сих пор не замужем? Оказывается, основная причина твоего одиночества – это знак Зодиака, под которым ты родилась. Это он мешает тебе найти идеальную вторую половинку, постоянно ища недостатки в ней или же устраивая различные помехи для воссоединения с мужчиной. Но не стоит расстраиваться. Если ты будешь знать, где твой зодиакальный знак «вставляет палки в колёса», то у тебя появится возможность всё исправить и наконец-то найти и связаться брачными узами со своим избранником.

Ответ по знаку Зодиака, почему ты до сих пор не замужем



1. Овен. Если тебе нравится мужчина, то ты даже готова сделать первый шаг. Но когда дело дойдёт до свидания, то, скорее всего, найти время для избранника тебе будет очень сложно. И дело даже не в том, что ты не сможешь прийти на свидание. Ты просто будешь настолько занята своими мыслями, что парень тут же почувствует, что ты далека от него.

Совет. Если ты решила всё-таки встретиться с молодым человеком, то прояви внимание по отношению к нему. Возможно, это и есть твоя судьба.

2. Телец. Ты постоянно всё держишь под контролем, поэтому и к выбору второй половинки относишься очень серьёзно – не можешь простить ни одной оплошности ему. Но задумайся, у тебя же тоже масса недостатков. Так, возможно, стоит закрыть глаза и на ошибки, допущенные парнем.

Совет. Попробуй нарушить свои правила и постарайся упростить свою жизнь хотя бы на время. Поверь, с чужими недостатками можно ужиться.

3. Близнецы. Запомни, нет идеального возраста для вступления в брак. Ты никогда не будешь готова к замужеству, первоначально прикрываясь молодостью и желанием повеселиться, после - зрелостью и придирчивостью к мужскому полу, ведь твоя вторая половинка должна быть идеальна. Иначе, зачем ты столько её ждала?

Совет. Стремись к равновесию, и только в таком уравновешенном состоянии решай, хочешь ли ты быть рядом с этим мужчиной. По-другому ответить на этот вопрос ты просто не сможешь, вечные сомнения не дадут найти верное решение.

4. Рак. Ты никак не можешь отпустить прошлое. Твоя главная проблема в том, что ты одержима своим первым партнёром, с которым ты сравниваешь остальных. И все они не столь прекрасны, как он. Объяснить этот феномен можно тем, что ты его просто идеализируешь.

Совет. Время идёт, и пора забыть то, что было когда-то. Нужно жить будущим, в котором могут быть и другие мужчины, и у них есть свои достоинства. Главное, их разглядеть.

5. Лев. Ты очаровательная девушка и у тебя нет проблем в общении с противоположным полом. Они тебя не обделяют своим вниманием. Но твоё нежелание быть открытой с ними, ведь ты постоянно играешь какую-то роль, просто отталкивает, а некоторых даже пугает.

Совет. Выходи из-за созданной тобой ширмы. Начни с малого – доверь свою маленькую тайну своему избраннику, обидься, если тебя обидели, и порадуйся, если счастлива. Позже покажи себя во всей красе.

6. Дева. У тебя есть свои стандарты, каким должен быть твой мужчина. Но давай посмотрим правде в глаза: даже идеальный принц на белом коне не сможет их удовлетворить. Ни в коем случае не стоит снижать до минимума планку. Но нужно быть реалистом – у каждого есть что-то хорошее.

Совет. Выясни, что прекрасно в мужчине, обратившем на тебя внимание. А у него явно есть какие-то достоинства. Возможно, он не настолько плох, как тебе сразу показалось.

7. Весы. Глубоко в душе ты считаешь, что не достойна большой любви. Причин для этого может быть множество, начиная с того, что ты общалась с мужчиной, сильно обидевшим тебя, и заканчивая низкой самооценкой.

Совет. Перестань ставить себя на второй план. Дай себе шанс быть любимой. Ты это заслуживаешь. Тому доказательство - мужчина, который не отходит от тебя, желая сделать тебя счастливой.

8. Скорпион. Тебе нравится проводить время в одиночестве. Но заметь, именно в такие минуты ты становишься пессимистична, придумывая печальные и разочаровывающие сценарии твоих отношений с мужчиной.

Совет. Помни, что все наши мысли материальны. «Придумай» себе счастливый роман, и он обязательно произойдёт в твоей жизни.

9. Стрелец. Ты боишься, что серьёзные отношения являются синонимом скуки и привычки? Для некоторых пар это верно. Но, если рядом с мужчиной будешь ты, то скучать вам точно не придётся. Есть люди, которые всю свою супружескую жизнь удивляют и очаровывают друг друга. Ты одна из них.

Совет. Будь с мужчиной открытой и, поверь, ты сможешь сделать вашу жизнь сказочно увлекательной и фееричной.

10. Козерог. Ты сосредоточена на своей карьере и на своём будущем. И это прекрасное оправдание, чтобы не влюбляться. Но, поверь, на вершине служебной лестницы ты всё равно захочешь быть любимой и любить.

Совет. Карьера ещё никому не мешала любить. Главное, найти такого любимого человека, который сможет разделить твоё желание достичь успеха на работе.

11. Водолей. Ты любишь людей и тусовки, но всё же комфорт тебе дарит одиночество. Поэтому ты и пытаешься самоустраниться от мужчины, если он начинает занимать слишком много твоего личного пространства.

Совет. Отыщи единомышленника. Он точно есть. С ним ты разделишь своё хобби, взгляды на жизнь и желание иногда побыть сам на сам.

12. Рыбы. Ты слишком обеспокоена счастьем других – семьи, друзей и подруг, чтобы подумать о себе. Ты лишь позволяешь себе мечтать о романтических отношениях, но найти свою вторую половинку тебе просто некогда.

Совет. Перестань заботиться о других. Займись собой. Твой мужчина совсем рядом. Тебе лишь нужно протянуть руку к нему. Поверь, ты можешь быть счастлива, если начнёшь жить для себя.

Теперь вы поняли, прекрасные представительницы разных знаков Зодиака, в чём причина вашего одиночества? Последуйте советам для каждого зодиакального знака, и уже завтра в вашей жизни появится настоящая любовь, о которой вы, возможно, даже и не мечтали.