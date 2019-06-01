Вредные привычки знаков Зодиака: Топ-12

Вы замечали, что ваши вредные привычки разнятся с вредными наклонностями ваших друзей? Хотите верьте, а хотите – нет, но наши пагубные пристрастия зависят от зодиакального созвездия, под которым мы родились. И именно эти плохие привычки не дают всем, рождённым под определённым зодиакальным знаком, добиваться поставленных целей, поэтому их нужно изучить и постараться как можно скорее от них избавиться. Астрологи выделили для каждого знака пять вредных привычек, которые не самым лучшим образом влияют на жизнь.

Вредные привычки знаков Зодиака

Овен

1. Выяснение отношений. Этот знак каждый день с кем-то ругается, доказывая свою правоту. Притом часто скандалы возникают на пустом месте, но зато как Овен умеет их раздувать до гигантских размеров! Этой его способности можно позавидовать.

2. Сначала действует – потом думает. Не раз такой подход подводил Овна, особенно в критической ситуации. Но по-другому он не может.

3. Перебивание собеседника. Если Овну есть что сказать, он просто обязан это сделать, притом сию же минуту, не обращая внимания на говорящего.

4. Накручивание волос. Думает, печалится, волнуется или же радуется – Овен постоянно крутит свои волосы. Так можно и без пышной шевелюры остаться.

5. Пьёт много кофе. Вроде бы, что тут такого – выпить кофе, но не в таких же количествах!!!

Интересно, что Овен с лёгкостью может избавиться от этих привычек, если на них укажет человек, которого он очень любит и уважает.

Телец

1. Неумение отказывать. Ему очень тяжело сказать «нет», если его попросили об одолжении. Этим часто пользуются окружающие, тем самым зля Тельца.

2. Шопоголизм. Они обожают ходить по магазинам и покупать ненужные вещи, а потом сильно об этом жалеть. Ведь это так бьёт по карману – больному месту Тельцов.

3. Сжимание челюстей и скрипение зубами. Особенно, когда они нервничают или волнуются, чем сильно себя и выдают противнику.

4. Жёсткость. Другого способа достижения цели Телец даже не представляет. В борьбе за свою идею он не просто жёсткий, он жестокий.

5. Страх перемен. Ему очень тяжело что-то менять в своей жизни, поэтому он и старается избежать перемен любой ценой.

Избавиться от вредных привычек Тельцу очень сложно, ведь для этого требуются перемены в жизни, а к ним он никогда не будет готов.

Близнецы

1. Сплетни. Они прекрасные рассказчики, поэтому их всегда слушают с наслаждением. Увидев благодарную аудиторию, Близнец может взболтнуть и лишнего.

2. Привязанность к телефону. С ним они никогда не расстаются. А вдруг пропустят важный звонок или же какое-то событие, о котором нужно будет всем после рассказать и желательно первым.

3. Невнимательность. Близнецы часто теряют нить разговора, отвлекаясь на свои мысли, чем могут сильно нервировать рассказчика.

4. Рассеянность. Могут долго искать ключи от квартиры, забыв, куда их положили, или же читать объявление на подъезде, из-за чего часто опаздывают.

5. Скука. Они часто скучают даже в шумной и весёлой компании, если приходится сидеть без движения за столом. Им интереснее, когда они куда-то идут – двигаются к цели.

С вредными привычками Близнец с лёгкостью прощается, если в его жизни произойдут кардинальные перемены.

Рак

1. Зависимость от интернета и телевидения. Они любят побыть в одиночестве, а уединиться им помогает хороший фильм или передача.

2. Жалобы. Они постоянно чем-то недовольны, из-за чего-то вечно жалуются.

3. Сдерживание эмоций. Он может долго обижаться, не показывая этого, из-за чего обиды будут только накапливаться. В итоге чаша переполнится и он выскажет всё, о чём так долго молчал.

4. Сверхчувствительность. Раку нужен утешитель, который выслушает, пожалеет и возьмёт на себя все проблемы. Сам же Рак редко действует.

5. Накопительство. Раку тяжело расставаться со старыми вещами, поэтому в его доме всегда много хлама.

Избавиться от вредных привычек Раку может помочь либо верный друг, либо хороший психотерапевт.

Лев

1. Перемены. Для них они страшны и доводят до крайности, поэтому Лев всеми силами удерживает прошлое. Такой подход негативно влияет на жизнь, особенно в периоды тупиковых отношений или неудовлетворённости работой.

2. Общение в сети. Социальные сети поглощают Льва, он может забыть о близких и родных, а также о своих обязательствах и работе.

3. Зацикленность на внешности. Лев из дому не выйдет, если не будет уверен в своём очаровании и привлекательности.

4. Загар. Представители этого знака могут переборщить с посещением спа-салонов, что негативно отразится на их здоровье.

5. Обидчивость. Львы воспринимают всё буквально, поэтому им хватает всего лишь косого взгляда, чтобы обидеться.

Справиться со своими вредными привычками Льву сложно, но возможно, если рядом с ним будет человек, который вместе с ним пройдёт через весь путь отказа, во всём поддерживая.

Дева

1. Давать советы. Часто их непрошенные советы звучат как критика, что негативно отражается на отношениях с окружающими.

2. Беспокойство. Они постоянно всё контролируют, особенно близких и друзей. Часто из-за этого с ними перестают быть открытыми, постоянно увиливая от их вопросов.

3. Медлительность. Они так любят всё делать качественно, из-за чего и медлят, что негативно отражается на работе.

4. Самобичевание. Дева привыкла, что всё должно быть идеально, поэтому она слишком притязательна к себе, доводя себя, если что-то идёт не по плану, до иступления.

5. Придирчивость. Из-за этого она со многими спорит и даже скандалит.

Чтобы избавиться от вредных привычек, нужно расслабиться, например, уехав к морю или в горы.

Весы

1. Транжирство. Могут потратить все заработанные деньги, а потом сидеть на воде и хлебе.

2. Желание попасть во влиятельные круги. И, если у них вдруг нет такой возможности, могут впасть в депрессию.

3. Тяжело отказать. Они обожают доставлять удовольствие другим, из-за чего и не могут никому отказать.

4. Влюбчивость. Часто они влюбляются не в самого человека, а в созданный ими образ. Когда же лучше узнают любимого, могут разочароваться.

5. Бесконфликтность. Их неумение спорить, доказывая свою правоту, часто заставляет делать то, что им ужасно не хочется.

Избавление от вредных привычек – процесс сложный, но возможный, тем более, если рядом есть человек, ради которого нужно это сделать.

Скорпион

1. Одержимость. Ради собственного желания они готовы на любые поступки, даже ужасные.

2. Контроль. Они контролируют всю свою жизнь и своих близких, что часто приводит к проблемам в отношениях.

3. Страх неудач. Боязнь прослыть неудачником доводит Скорпионов до неимоверных вещей – они могут пойти даже против своих принципов, чтобы снова заполучить удачу.

4. Скрытность. Они никому не доверяют, что не самым лучшим образом отражается на отношениях с родными и близкими.

5. Завышенная планка. Притом Скорпионы её ставят и для себя, и для своих подопечных. И, если кто-то не справляется с поставленной целью, убивают морально.

Вредные привычки у Скорпионов не искоренить, так как это их природа.

Стрелец

1. Авантюризм. Готовы рискнуть всем и даже жизнью.

2. Игромания. Они до такой степени азартны, что не могут остановиться.

3. Покорность. Если они кого-то любят, то подчиняются ему беспрекословно, из-за чего часто жертвуют собой.

4. Уныние. Когда что-то идёт не так, они могут впасть в длительную депрессию, во время которой полностью уходят в себя.

5. Транжирство. Ради красивой или желанной вещи готовы потратить последнее и влезть в долги.

Избавлять Стрельцов от вредных привычек нужно постепенно и монотонно.

Козерог

1. Планирование. Они всю свою жизнь планируют и очень расстраиваются, если что-то идёт не так.

2. Самокритичность. Если они не достигли желаемого, то постоянно винят себя, даже если виноват кто-то другой или случай.

3. Трудоголики. Могут работать, не покладая рук, а в итоге ничего не получить.

4. Страх будущего. Они боятся, что впереди их ждёт что-то плохое. Они себя изводят этими мыслями.

5. Пьёт много кофе. Что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе.

Лучший способ избавиться от вредных привычек – договориться с самим собой.

Водолей

1. Быть в курсе всех событий. Любопытство этот знак до добра не доведёт.

2. Социальные сети. Им Водолей посвящает большую часть свободного времени.

3. Недосыпание. Сон после полуночи плохо сказывается на состоянии здоровья и внешнем виде.

4. Невнимательность. Водолеи слышат и слушают только себя, поэтому во время разговора с кем-то находятся в себе.

5. Безразличие. Им всё равно, что происходит с окружающими, главное, чтобы у них всё было хорошо.

Искоренить свои вредные привычки можно только на сеансе у психотерапевта.

Рыбы

1. Мечтательность. Они постоянно находятся в своём мире.

2. Транжирство. Они не умеют копить деньги. По этой причине вечно ходят в должниках.

3. Медлительность. Не умеют рассчитывать своё время, из-за чего у них проблемы на работе.

4. Не сдерживают обещания. Вечные нарушители собственных обещаний, они отталкивают от себя верных друзей.

5. Выпивка. Они не знают норму в распитии алкогольных напитков, поэтому утром сильно страдают от похмелья.

Ведение дневника, общение с друзьями помогут избавиться от многих вредных привычек.

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От привычек очень тяжело отказаться, но пробовать нужно, тем более, если они мешают жить полноценной жизнью. Главное этого захотеть.