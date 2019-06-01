6 знаков Зодиака, не умеющих хранить секреты

У всех людей есть тайны, о которых они стараются не распространяться, разве только поделиться с близкими людьми. Однако даже самые верные друзья не всегда могут удержать язык за зубами и делятся с другими полученной информацией. Причин на это множество – кто-то по своей природе сплетник, кто-то таким образом хочет привлечь к себе внимание, а кто-то просто родился под зодиакальным созвездием болтунов.

Знаки Зодиака, не умеющие хранить секреты

Дева. Главная любительница рассказать всем обо всём. Представители этого знака часто, начиная с обсуждения чужих секретов, переходят на личность, поделившуюся с ними своей тайной, - указывают на её недостатки. К тому же, Девы обожают вешать ярлыки на всех. Часто Деву воспринимают как верного и надёжного друга, о котором и не подумаешь как о предателе или же сплетнике, но это ошибочное мнение. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваша тайна перестала быть ею, просто не делитесь сокровенным с Девами.

Стрелец. Представители этого знака не могут хранить секреты, ведь иначе как они будут выглядеть лучше на фоне других? Притом Стрельцы так умело приукрашивают информацию, что она разрастается до колоссальных размеров. И, что самое неприятное, обычно секрет доходит именно до того человека, которому лучше бы его не знать. Поэтому, если вы не желаете нажить себе врагов, то просто держите язык за зубами, находясь рядом со Стрельцом. Кстати, обвинять его в болтливости нет смысла, он не видит в этом ничего зазорного.

Весы. Даже если Весов попросить о том, чтобы они никому ничего не говорили, они всё равно не смогут этого сделать. Информация просто разрывает Весов изнутри, поэтому её нужно срочно кому-то рассказать. Однако делают это Весы не из вредности или ради того, чтобы насолить. Они самые верные и преданные друзья, но просто не умеют хранить тайны. И, если вы желаете с ними сохранить дружеские отношения, держите свои секреты при себе, чтобы потом не обвинять в разбалтывании их ни в чём не повинных Весов (они себя точно не будут чувствовать виноватыми).

Близнецы. Представители этого знака обожают быть в курсе всех событий, поэтому с любопытством выслушивают откровения людей, впитывая информацию в себя, как губка, чтобы потом её донести окружающим. Дело в том, что Близнецы не любят хранить чужие секреты, ведь сплетни – это прекрасный повод разбавить скучный разговор. Часто эти люди даже не осознают, что их длинный язык стал причиной проблем близких людей. Хотя, если они поймут, что им перестали доверять, то тут же прекратят разбалтывать чужие секреты. Правда, хватит их ненадолго – при первой же возможности выложат всё, что накопилось за весь период вынужденного молчания.

Водолей. Этому знаку не интересна чужая жизнь, поэтому они и не запоминают сказанное человеком в период откровения. Однако, если Водолей поймёт, что услышанное может быть полезно ему, то молчать не станет. Хотя, если их попросить сохранить секрет в тайне, он обязательно так и сделает. Нарушить своё слово он может лишь по двум причинам – поругавшись с просителем или же для того, чтобы спасти репутацию другого человека.

Овен. Этот знак не имеет личных секретов, но тщательно хранит чужие до тех пор, пока человек, доверившийся Овну, не перейдёт ему дорогу. В этом случае рот Овну уже не закрыть – полученная информация будет использована самым подлым образом. К тому же, представители этого знака всех делят на две категории – близкие и враги, а с неприятелями Овен жесток и беспощаден, поэтому лучше с ними дружить и поменьше откровенничать.

Все мы имеем какие-то недостатки, от которых хотели бы избавиться, и от излишней болтливости тоже. Но не у всех это получается, так как против звезд не пойдёшь. Поэтому просто будьте внимательны во время общения с этими 6 знаками Зодиака, не умеющими хранить чужие секреты, и тогда никаких проблем не возникнет.