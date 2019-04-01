Салат греческий с брынзой: рецепт с фото

Рекомендуем вам приготовить упрощённый вариант известного греческого салата. Такое блюдо отличается лёгкостью и пикантным вкусом, станет отличным вариантом завтрака или закуски. Хорошо подавать его в жаркую пору года, так как салат легко усваивается и не вызывает тяжести в желудке, а также является низкокалорийным. Рецепт приготовления простой и незатейливый.

Ингредиенты для приготовления греческого салата:

Помидоры – 2 шт.;

Болгарский перец – 1 шт.;

Оливки – 200 г;

Соль, перец;

Латук – несколько листиков;

Оливковое масло для заправки;

Зелень – небольшой пучок;

Сыр (брынза или фета) – 200 г.

Метод приготовления греческого салата:

Подготовим ингредиенты для салата. Овощи тщательно промоем под проточной водой. Если оливки с косточками, то от них необходимо избавиться. Сыр достаём из холодильника.

1. Свежие спелые помидоры нарезаем на крупные кусочки.

2. Затем нарежем кубиками сыр.

3. Смешаем в большой салатнице сыр и помидоры.

4. Перец очистим от семян и нарежем кусочками.

5. Добавим измельчённый перец в салатницу.

6. Оливки нарезаем кружочками, кладём к остальным ингредиентам. Заправляем салат оливковым маслом. Солим, перчим. Тщательно перемешиваем и выкладываем в тарелочки. Выкладываем листики латука, несколько веточек зелени и подаём к столу.

На заметку: С осторожностью используйте соль, так как брынза сама по себе уже солёненькая.

Классический рецепт греческого салата включает в состав свежие огурцы, лук-шалот и в обязательном порядке орегано. Очень часто в разных вариациях этого рецепта можно встретить такие продукты как каперсы, анчоусы и лук (как репчатый, так и зелёный). Вообще, вариантов греческого салата достаточно много, каждая хозяйка вносит в него свои изменения, встречается даже греческий салат со свеклой.

Ингредиенты для салата нарезаются крупными кусочками, не измельчаются очень сильно. Кроме того, в классическом исполнении огурцы очищаются от кожицы, вы тоже можете очистить как помидоры, так и огурцы, тем более, что шкурка у огурцов бывает достаточно горькой. Чтобы придать большую пикантность блюду, можете добавить к заправке измельчённый чеснок, а также лимонный сок и свежий базилик.

Салат можно перемешать как сразу после приготовления и дать ингредиентам немного пропитаться, так и непосредственно перед подачей на стол.

Греческий салат распространён во всём мире и, как выше уже говорилось, люди часто экспериментируют с его составом. Вы тоже можете немного поимпровизировать. Для начала попробуйте приготовить лёгкий салат по нашему рецепту, а затем вносите в него свои изменения. Например, сделать его более сытным (и калорийным одновременно) можно с помощью грибов, куриного мяса, креветок и других морепродуктов. Салат приобретёт другой вкус, станет питательней.