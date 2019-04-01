Рецепты блюд » Салаты и закуски » Полезный перекус: греческий дакос, рецепт с фото

Полезный перекус: греческий дакос, рецепт с фото

Даже не знаю, как правильно сказать про греческий дакос. Салат, полезный перекус, холодная закуска, лёгкий обед в жаркий летний день? Знаю, что вы обязательно должны это попробовать и именно с оливковым маслом и свежими спелыми помидорами. Я впервые его попробовала на острове Крит и влюбилась в эту закуску, которая готовится мгновенно. Он относится к национальной критской кухне и вместо феты используется сыр другого вида – мизитра. Не обязательно ехать на Крит, чтобы его попробовать, давайте приготовим его дома. Быстро, вкусно и экономно.

 

Полезный перекус: Греческий дакос рецепт с фото

 

Смотрите также: Греческий соус «Дзадзики», классический рецепт с фото.

Для приготовления полезного перекуса - греческого дакоса, нам понадобится:

  • сухари - 3-4 штуки,
  • помидор свежий - 1-2 штуки,
  • сыр фета - 200 грамм,
  • оливковое масло - 100-150 грамм,
  • орегано, 
  • маслины.

Для приготовлени полезного перекуса - греческого дакоса нам понадобится:

Приготовление полезного перекуса - греческого дакоса 

1. Для приготовления этого рецепта лучше всего подходят круглые сухари, имеющие широкую поверхность, удобную для заполнения начинкой. Не беда, если вы их не найдёте. Смело берите и продолговатые, более маленькие сухари (их, кстати, удобнее кушать). Обычно в Греции используются сухари из ржаной муки.

 

Подготовим сухарик фото 1

 

2. Наши сухари твёрдые и толстые, можно зубки поломать. Чтобы этого не произошло – смочим их водой. Я просто подношу сухарь к крану с водой и поливаю тонкой струйкой его одну широкую сторону в течение 5-7 секунд, нижнюю сторону не увлажняйте, а то сухарь быстро развалится. Даём воде стечь, встряхивая сухарь. Кладём на тарелку, в которой будем сервировать, увлажнённой стороной вверх. Поливаем слегка оливковым маслом, оно впитается в хлеб и придаст ему изумительный вкус. Вы, наверное, помните, как в детстве мы убегали на улицу, держа в руке ломоть чёрного хлеба, смоченный маслом и посыпанный солью.

 

Полить сухарь водой и маслом фото 2

 

3. Натираем на крупной тёрке спелую сочную помидорину. 

 

Натереть морковь фото 3

 

4. Обильно поливаем наш сухарь мякотью помидора.

 

Обильно поливаем наш сухарь мякотью помидорами фото 4

 

5. Фету мелко крошим прямо руками.

 

Фету мелко крошим фото 5

 

6. Выкладываем сыр сверху на помидорную массу.

 

Выкладываем фету фото 6

 

7. Поверху фету поливаем оливковым маслом и посыпаем орегано. Украшаем тарелочку оливками. Даём постоять 5 минут, чтобы сухарь пропитался, и подаём. Если сухари большие - ломаем их ложкой и кушаем, если они маленькие – кладём по одному сухарику в свою тарелку и опять используем ложку.

 

Поливаем оливковым маслом и посыпаем орегано фото 7

 

Смотрите также: Чипсы из лаваша в духовке, рецепт с фото.

 

Вот так выглядит дакос из небольших продолговатых сухарей.

 

Полезный перекус: Греческий дакос

 

Вкусный перекус с помидорами и фетой


 (голосов: 2)
Автор:
Вчера, 08:20

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Выпускной 2019 Выпускной 2019
Причёски на выпускной Причёски на выпускной
Макияж на выпускной Макияж на выпускной

Рецепты блюд:

» Первые блюда

» Вторые блюда

» Салаты и закуски

» Выпечка и десерты

» Напитки

 

Популярные рецепты

» Рецепты из кабачков

» Рецепты из баклажанов

» Рецепты из печени

» Рецепты с творогом

» Постные рецепты

 

Праздничные рецепты

» День Святого Валентина

» Рецепты на Масленицу

» Рецепты на Пасху