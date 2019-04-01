Полезный перекус: греческий дакос, рецепт с фото

Даже не знаю, как правильно сказать про греческий дакос. Салат, полезный перекус, холодная закуска, лёгкий обед в жаркий летний день? Знаю, что вы обязательно должны это попробовать и именно с оливковым маслом и свежими спелыми помидорами. Я впервые его попробовала на острове Крит и влюбилась в эту закуску, которая готовится мгновенно. Он относится к национальной критской кухне и вместо феты используется сыр другого вида – мизитра. Не обязательно ехать на Крит, чтобы его попробовать, давайте приготовим его дома. Быстро, вкусно и экономно.

Для приготовления полезного перекуса - греческого дакоса, нам понадобится:

сухари - 3-4 штуки,

помидор свежий - 1-2 штуки,

сыр фета - 200 грамм,

оливковое масло - 100-150 грамм,

орегано,

маслины.

Приготовление полезного перекуса - греческого дакоса

1. Для приготовления этого рецепта лучше всего подходят круглые сухари, имеющие широкую поверхность, удобную для заполнения начинкой. Не беда, если вы их не найдёте. Смело берите и продолговатые, более маленькие сухари (их, кстати, удобнее кушать). Обычно в Греции используются сухари из ржаной муки.

2. Наши сухари твёрдые и толстые, можно зубки поломать. Чтобы этого не произошло – смочим их водой. Я просто подношу сухарь к крану с водой и поливаю тонкой струйкой его одну широкую сторону в течение 5-7 секунд, нижнюю сторону не увлажняйте, а то сухарь быстро развалится. Даём воде стечь, встряхивая сухарь. Кладём на тарелку, в которой будем сервировать, увлажнённой стороной вверх. Поливаем слегка оливковым маслом, оно впитается в хлеб и придаст ему изумительный вкус. Вы, наверное, помните, как в детстве мы убегали на улицу, держа в руке ломоть чёрного хлеба, смоченный маслом и посыпанный солью.

3. Натираем на крупной тёрке спелую сочную помидорину.

4. Обильно поливаем наш сухарь мякотью помидора.

5. Фету мелко крошим прямо руками.

6. Выкладываем сыр сверху на помидорную массу.

7. Поверху фету поливаем оливковым маслом и посыпаем орегано. Украшаем тарелочку оливками. Даём постоять 5 минут, чтобы сухарь пропитался, и подаём. Если сухари большие - ломаем их ложкой и кушаем, если они маленькие – кладём по одному сухарику в свою тарелку и опять используем ложку.

Вот так выглядит дакос из небольших продолговатых сухарей.