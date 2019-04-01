Быстрый шоколадный торт c джемом и шоколадной глазурью: рецепт с фото

Быстрый шоколадный торт c джемом и шоколадной глазурью станет любимым рецептом в вашей домашней кулинарной книге. Преимущества этого лакомства не только в скорости приготовления – на всё уходит около часа – а также в восхитительном нежно-шоколадном вкусе, оттеняемом фруктовой кислинкой. Хотя кажется, что приготовить такой десерт сложно, просмотрев пошаговый рецепт с фото, вы поймёте как всё просто.

Ингредиенты для приготовления быстрого шоколадного торта c джемом и шоколадной глазурью:

Для коржей

150 г тёмного, можно горького, шоколада

120 г сливочного маргарина или масла

Полстакана сахарного песка

Стакан муки без горки

6 шт. яиц

Столовая ложа сахарной пудры

Столовая ложка разрыхрытеля, но можно заменить гашёной содой

300 г любого варенья или джема

Для глазури

200 г шоколада (как для коржей)

2 ст.л. масла или маргарина

Стакан сахарной пудры

Несколько капель сока лимона

8 ч.л. горячей кипячёной воды

Приготовление быстрого шоколадного торта c джемом и шоколадной глазурью:

1) Сначала в миске растопим шоколад. Сделать это можно на водяной бане или поставив в микроволновку на 2-3 минуты. Чтобы шоколад быстрее таял, его можно сначала натереть на крупной тёрке или просто поломав на мелкие кусочки. В данном рецепте использовались шоколадные чипсы, что удобней и дешевле, чем шоколад в плитке.

2) Когда шоколад растаял, добавляем в него 120 г слив. масла, мешаем, не переставая нагревать шоколад.

3) Всыпаем полстакана сахара. Всё быстро и тщательно перемешиваем до однородной массы.

4) Желтки отделяем от белков. К шоколадной массе добавляем по одному желтку и каждый раз хорошенько вымешиваем.

5) Пока идёт работа над шоколадом, белки лучше поставить в холодильник, чтобы быстрее и лучше взбивались. Охлаждённые белки взбить любым удобным способом до хорошей пены.

6) Затем, очень осторожно, чтобы пена не слишком осела, добавляем белки и разрыхрытель (или гашёную соду) в основную шоколадную массу и аккуратно перемешиваем снизу вверх. Добавляем постепенно муку, смешиваем до однородной консистенции.

7) Пришло время выпекать коржи. Позаботьтесь заранее, чтобы к этому моменту духовка уже разогрелась приблизительно до 200 градусов. Можно испечь один корж и потом разделить его пополам, а можно распределить тесто на две части. Один большой корж печётся около 40 мин., два тонких - минут по 10.

8) Готовые коржи вынимаем из формы и укладываем первый на плоское блюдо. Промазываем корж вареньем (джемом, повидлом) и накрываем вторым коржом. Можно чуть придавить верхний корж для лучшего «сцепления».

9) Тортик отставляем в сторону и займёмся глазурью. С помощью водяной бани топим шоколад и добавляем две столовые ложки масла. Когда масло «распустится» полностью, всыпаем сахарную пудру струйкой, постоянно помешивая и не прекращая нагревать шоколад. Добавляем несколько капель лимонного сока и горячую воду (8 ч.л.)

10) Тёплой, почти горячей глазурью обмазываем коржи со всех сторон. Пока глазурь не застыла, можно нанести фантазийный рисунок лопаточкой или ножом. Оставить быстрый шоколадный торт остыть минут на 5-10.

Быстрый шоколадный торт c джемом и глазурью готов! Давайте пить чай!