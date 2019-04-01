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Быстрый шоколадный торт c джемом и шоколадной глазурью: рецепт с фото

Быстрый шоколадный торт c джемом и шоколадной глазурью станет любимым рецептом в вашей домашней кулинарной книге. Преимущества этого лакомства не только в скорости приготовления – на всё уходит около часа – а также в восхитительном нежно-шоколадном вкусе, оттеняемом фруктовой кислинкой. Хотя кажется, что приготовить такой десерт сложно, просмотрев пошаговый рецепт с фото, вы поймёте как всё просто.

 

Быстрый шоколадный торт c джемом и шоколадной глазурью рецепт фото

 

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Ингредиенты для приготовления быстрого шоколадного торта c джемом и шоколадной глазурью:

Для коржей

  • 150 г тёмного, можно горького, шоколада
  • 120 г сливочного маргарина или масла
  • Полстакана сахарного песка
  • Стакан муки без горки
  • 6 шт. яиц
  • Столовая ложа сахарной пудры
  • Столовая ложка разрыхрытеля, но можно заменить гашёной содой
  • 300 г любого варенья или джема

Для глазури

  • 200 г шоколада (как для коржей)
  • 2 ст.л. масла или маргарина
  • Стакан сахарной пудры
  • Несколько капель сока лимона
  • 8 ч.л. горячей кипячёной воды

Приготовление быстрого шоколадного торта c джемом и шоколадной глазурью:

1) Сначала в миске растопим шоколад. Сделать это можно на водяной бане или поставив в микроволновку на 2-3 минуты. Чтобы шоколад быстрее таял, его можно сначала натереть на крупной тёрке или просто поломав на мелкие кусочки. В данном рецепте использовались шоколадные чипсы, что удобней и дешевле, чем шоколад в плитке.

 

Растопить шоколад фото 1

 

2) Когда шоколад растаял, добавляем в него 120 г слив. масла, мешаем, не переставая нагревать шоколад.

 

Добавить сливочное масло фото 2

 

3) Всыпаем полстакана сахара. Всё быстро и тщательно перемешиваем до однородной массы. 

 

Добавить сахар фото 3

 

4) Желтки отделяем от белков. К шоколадной массе добавляем по одному желтку и каждый раз хорошенько вымешиваем. 

 

Добавляем желтки фото 4

 

5) Пока идёт работа над шоколадом, белки лучше поставить в холодильник, чтобы быстрее и лучше взбивались. Охлаждённые белки взбить любым удобным способом до хорошей пены. 

 

Взбиваем белки фото 5

 

6) Затем, очень осторожно, чтобы пена не слишком осела, добавляем белки и разрыхрытель (или гашёную соду) в основную шоколадную массу и аккуратно перемешиваем снизу вверх. Добавляем постепенно муку, смешиваем до однородной консистенции.

 

Добавляем остальные продукты фото 6

 

7) Пришло время выпекать коржи. Позаботьтесь заранее, чтобы к этому моменту духовка уже разогрелась приблизительно до 200 градусов. Можно испечь один корж и потом разделить его пополам, а можно распределить тесто на две части. Один большой корж печётся около 40 мин., два тонких - минут по 10. 

 

Выпекаем коржи фото 7

 

8) Готовые коржи вынимаем из формы и укладываем первый на плоское блюдо. Промазываем корж вареньем (джемом, повидлом) и накрываем вторым коржом. Можно чуть придавить верхний корж для лучшего «сцепления». 

 

Промазываем корж джемом фото 8

 

9) Тортик отставляем в сторону и займёмся глазурью. С помощью водяной бани топим шоколад и добавляем две столовые ложки масла. Когда масло «распустится» полностью, всыпаем сахарную пудру струйкой, постоянно помешивая и не прекращая нагревать шоколад. Добавляем несколько капель лимонного сока и горячую воду (8 ч.л.)

 

Готовим глазурь фото 9

 

10) Тёплой, почти горячей глазурью обмазываем коржи со всех сторон. Пока глазурь не застыла, можно нанести фантазийный рисунок лопаточкой или ножом. Оставить быстрый шоколадный торт остыть минут на 5-10. 

 

Покрываем глазурью торт фото 10

 

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Быстрый шоколадный торт c джемом и глазурью готов! Давайте пить чай!

 

Как приготовить быстрый шоколадный торт c джемом и шоколадной глазурью


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Автор:
Сегодня, 07:49

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