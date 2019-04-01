Бутерброды с сыром и грушами в микроволновке: рецепт с фото

Бутерброды с сыром и грушами в микроволновке – быстрая и вкусная закуска, которую можно приготовить буквально за 2 минуты. Кому-то может показаться, что сочетать сыр и груши нельзя, но это совсем не так. Стоит вам только попробовать бутерброды и все сомнения отойдут на второй план. К тому же, стоимость ингредиентов не столь велика и, даже если вкус бутербродов вам не понравится, вы потеряете немного. А так как пошаговый рецепт крайне прост, времени уйдёт совсем немного.

Сочетание расплавленного сыра со сладкими грушами дополнит мягкий хлеб (лучше батон) и укроп. В конце ещё можно притрусить бутерброды семенами льна и кунжутом. Получится не только вкусно, но и полезно.

Ингредиенты для бутербродов с сыром и грушами

белый хлеб – 2 кусочка,

груша – ½ шт.,

сыр твёрдый – 4-6 кусочков,

укроп – 1 веточка.

Рецепт приготовления

1) Белый хлеб нарежьте на кусочки. Толщина хлеба – как для бутербродов, не толсто и не тонко. Выложите хлеб на тарелку, в которой можно готовить в микроволновой печи.

2) Грушу помойте и тонко нарежьте на пласты. Выложите по несколько пластов на хлеб, чтобы заполнить всё пространство. Если любите более сладкое, то кладите больше груш.

3) Сыр тоже нарежьте на пласты, но потолще, чем груши. Выложите сыр сверху на груши.

4) Поставьте тарелку с бутербродами в микроволновую печь и включите её буквально на 30 секунд, чтобы сыр немного расплавился.

5) Перед подачей к столу украсьте бутерброды с грушей и сыром мелкорубленым укропом.

6) Бутерброды получаются очень вкусными, и приготовить их сможет любая хозяйка. Подавать бутерброды можно с кисло-молочными напитками, чаем, кофе или компотом.