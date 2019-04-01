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Бутерброды с сыром и грушами в микроволновке: рецепт с фото

Бутерброды с сыром и грушами в микроволновке – быстрая и вкусная закуска, которую можно приготовить буквально за 2 минуты. Кому-то может показаться, что сочетать сыр и груши нельзя, но это совсем не так. Стоит вам только попробовать бутерброды и все сомнения отойдут на второй план. К тому же, стоимость ингредиентов не столь велика и, даже если вкус бутербродов вам не понравится, вы потеряете немного. А так как пошаговый рецепт крайне прост, времени уйдёт совсем немного.

 

Бутерброды с сыром и грушами в микроволновке рецепт с фото

 

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Сочетание расплавленного сыра со сладкими грушами дополнит мягкий хлеб (лучше батон) и укроп. В конце ещё можно притрусить бутерброды семенами льна и кунжутом. Получится не только вкусно, но и полезно.

Ингредиенты для бутербродов с сыром и грушами

  • белый хлеб – 2 кусочка,
  • груша – ½ шт.,
  • сыр твёрдый – 4-6 кусочков,
  • укроп – 1 веточка. 

Рецепт приготовления

1) Белый хлеб нарежьте на кусочки. Толщина хлеба – как для бутербродов, не толсто и не тонко. Выложите хлеб на тарелку, в которой можно готовить в микроволновой печи.

 

Хлеб нарежьте на кусочки фото 1

 

2) Грушу помойте и тонко нарежьте на пласты. Выложите по несколько пластов на хлеб, чтобы заполнить всё пространство. Если любите более сладкое, то кладите больше груш.

 

Выложите нарезанную грушу фото 2

 

3) Сыр тоже нарежьте на пласты, но потолще, чем груши. Выложите сыр сверху на груши.

 

Выложите сыр фото 3

 

4) Поставьте тарелку с бутербродами в микроволновую печь и включите её буквально на 30 секунд, чтобы сыр немного расплавился.

 

Поставьте тарелку с бутербродами в микроволновую печь фото 4

 

5) Перед подачей к столу украсьте бутерброды с грушей и сыром мелкорубленым укропом.

 

Посыпьте укропом фото 5

 

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6) Бутерброды получаются очень вкусными, и приготовить их сможет любая хозяйка. Подавать бутерброды можно с кисло-молочными напитками, чаем, кофе или компотом.

 

Бутерброды с сыром и грушами в микроволновке


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:26

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