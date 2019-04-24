Бутерброды на завтрак для любимого ко дню Святого Валентина
День всех влюблённых прочно прижился у нас. Это день милых подарков и знаков внимания для всех, кто влюблён. С самого утра можно приготовить быстрые красивые бутерброды ко дню Святого Валентина, выражающие вашу любовь. Предлагаю два варианта бутербродов для завтрака. За счёт оригинального оформления в виде сердец вы удивите любимых. Такой завтрак больше подойдёт мужской половине, но и для любительниц утренних бутербродов будет кстати.
Ингредиенты для бутербродов ко дню Святого Валентина:
- хлеб для тостов - 4 штуки,
- яйцо - 1 штука,
- колбаса докторская - 100 грамм,
- сыр твёрдый - 50 грамм,
- зелень петрушки - 2 веточки,
- форма «сердце» для печенья.
Рецепт приготовления бутербродов ко дню Святого Валентина:
Бутерброд нужно запечь в духовке, включите её заранее. В тосте вырезать серединку формой для печенья, если формы нет, сделайте шаблон из бумаги и по нему вырежьте мякоть тоста.
Тост с вырезанным сердцем положить на кусок целого тоста, получится вот такой бутерброд.
Сыр натереть на тёрке и положить внутрь вырезанного бутерброда.
Тост выложить на противень с пекарской бумагой и внутрь бутерброда вбить сырое целое яйцо. Делать это нужно аккуратно, чтобы яйцо не растеклось.
Запечь в духовке до готовности.
Подавать, украсив зеленью с вкусным чаем.
Второй вариант бутерброда сделать ещё проще. Кусочек тоста обжарить в маленьком количестве масла на горячей сковороде или сделать в тостере зажаренный хлеб. Получится гренка.
Пока хлеб горячий, натереть сыр и положить на бутерброд.
Из колбасы вырезать формой сердечки. Колбасу брать любую, так, чтобы можно было вырезать сердце.
Положить колбасу сверху бутерброда с сыром.
Бутерброды ко дню Святого Валентина готовы! При подаче украсить зеленью.
Размещение ссылок в комментариях запрещено!
|Выпускной 2019
|Причёски на выпускной
|Макияж на выпускной
» Напитки
Популярные рецепты
Праздничные рецепты