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Бутерброды на завтрак для любимого ко дню Святого Валентина

День всех влюблённых прочно прижился у нас. Это день милых подарков и знаков внимания для всех, кто влюблён. С самого утра можно приготовить быстрые красивые бутерброды ко дню Святого Валентина, выражающие вашу любовь. Предлагаю два варианта бутербродов для завтрака. За счёт оригинального оформления в виде сердец вы удивите любимых. Такой завтрак больше подойдёт мужской половине, но и для любительниц утренних бутербродов будет кстати.

 

бутерброды ко дню Святого Валентина для любимого

 

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Ингредиенты для бутербродов ко дню Святого Валентина:

  • хлеб для тостов - 4 штуки,
  • яйцо - 1 штука,
  • колбаса докторская - 100 грамм,
  • сыр твёрдый - 50 грамм,
  • зелень петрушки - 2 веточки,
  • форма «сердце» для печенья.

Ингредиенты для приготовления бутербродов ко дню Святого Валентина

Рецепт приготовления бутербродов ко дню Святого Валентина:

Бутерброд нужно запечь в духовке, включите её заранее. В тосте вырезать серединку формой для печенья, если формы нет, сделайте шаблон из бумаги и по нему вырежьте мякоть тоста.

 

В тосте вырезать серединку формой для печенья фото 1

 

Тост с вырезанным сердцем положить на кусок целого тоста, получится вот такой бутерброд.

 

Тост с вырезанным сердцем положить на кусок целого тоста фото 2

 

Сыр натереть на тёрке и положить внутрь вырезанного бутерброда.

 

Натереть сыр фото 3

 

Тост выложить на противень с пекарской бумагой и внутрь бутерброда вбить сырое целое яйцо. Делать это нужно аккуратно, чтобы яйцо не растеклось.

 

вбить сырое целое яйцо фото 4

 

Запечь в духовке до готовности. 

Подавать, украсив зеленью с вкусным чаем.

 

Запечь в духовке до готовности фото 5

 

Второй вариант бутерброда сделать ещё проще. Кусочек тоста обжарить в маленьком количестве масла на горячей сковороде или сделать в тостере зажаренный хлеб. Получится гренка.

 

Кусочек тоста обжарить фото 6

 

Пока хлеб горячий, натереть сыр и положить на бутерброд.

 

Натереть сыр, и положить на бутерброд фото 7

 

Из колбасы вырезать формой сердечки. Колбасу брать любую, так, чтобы можно было вырезать сердце.

 

Из колбасы вырезать формой сердечки фото 8

 

Из колбасы вырезать формой сердечки фото 9

 

Положить колбасу сверху бутерброда с сыром.

 

Положить колбасу сверху бутерброда с сыром фото 10

 

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Бутерброды ко дню Святого Валентина готовы! При подаче украсить зеленью.

 

Бутерброды на завтрак для любимого ко дню Святого Валентина

 


 (голосов: 1)
Автор:
24 апреля 2019

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