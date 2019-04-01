Все родители мечтают, чтобы их ребёнок был умный, способный и удачливый, прилагая для этого немало усилий, как физических, так и материальных – кружки, секции, репетиторы. Но современные мамы и папы редко заботятся о том, чтобы воспитать доброго и отзывчивого человека, из-за чего потом сильно страдают в первую очередь сами. Возможно, их отпрыск и добьётся больших высот в карьере, но не факт, что обзаведётся хорошими приятелями и верными друзьями: с избалованной, капризной и высокомерной личностью мало кто захочет иметь близкие отношения. Чтобы данная ситуация не произошла в вашей семье, мы вам предлагаем 10 эффективных советов по воспитанию идеальных детей.

10 пунктов, чтобы ребёнок стал идеальным

Говорите «нет». Родители во избежание детских истерик ни в чём не отказывают своему капризному малышу. Не надо этого делать. Лучше ему отказать пару раз, даже если есть возможность удовлетворить его просьбу, чтобы он понял, что его прихоти – не приказ к исполнению. Очень скоро он перестанет капризничать и истерить, а научится просить и проявлять терпение. Учите благодарить. Это не должны быть дежурные слова «спасибо», «пожалуйста» и т.п., сказанные для того, чтобы взрослые отстали. Эти вежливые слова должны исходить из души, а ещё лучше научить ребёнка зрительному контакту и рукопожатию. В совокупности слова и жесты сделают своё дело – малыш станет искренне благодарить. Если у него не получится сразу, желательно вернуть подарок, объяснив ребёнку, что он ещё не готов к его принятию. Проявляйте благотворительность. Пожертвуйте игрушки и одежду нуждающимся, а не соседям, у которых дети младшего, чем ваш ребёнок, возраста, потому что это легко. Малыш должен прочувствовать ценность дара – сортируйте вещи, упаковывайте и вместе с ребёнком везите в пункт назначения – в детские дома, приюты и другие места. Он должен видеть, что сделал благородное дело. Желательно заниматься благотворительностью не только по большим праздникам. Найдите единомышленников. Если вы общаетесь с семьями, которые намеренно не хотят воспитывать в своих детях отзывчивость и доброту, то, скорее всего, вы и сами через время откажетесь от своей цели сделать ребёнка лучше. Поэтому найдите единомышленников в этом благом деле и действуйте сообща. Пишите благодарственные открытки и письма. В наши дни мало кто отправляет друг другу открытки, написанные от руки, в приоритете электронные сообщения. Но они сухие, если не сказать, безжизненные, даже с кучей смайликов. Только бумага может передать чувства и эмоции человека, возможно, ваш малыш захочет что-то дорисовать на открытке или украсить по-своему, иными словами, вложить душу. Давайте им разочаровываться. Вспомните, как разочарования и падения делали вас крепче и сильнее, ваши дети тоже должны понимать, что после того, как они упали, нужно встать и идти дальше. Если же вы будете постоянно «подстилать им соломку», то ничего хорошего из этого не выйдет – жизнь жестока, а вы не всегда будете рядом. Не поддавайтесь желанию покупать много. Пусть у вашей дочки будет одна кукла, но которую она будет любить и ценить, а у сынишки дорогой конструктор, однако в одном экземпляре. Тогда и по жизни они будут беречь то, что у них есть, а не разбрасываться друзьями, любовью и близкими, зная, что всегда найдут замену. Ведь вокруг всего так много! Действуйте сообща. Обязательно расскажите бабушкам и дедушкам, а также другим родственникам о своих намерениях вырастить доброго ребёнка. Вам очень понадобится их помощь в достижении данной цели. Ведь многие бабушки и дедушки просто обожают баловать внучат, тем самым их портя, сначала игрушками, сладостями, излишним вниманием, любовью, а после ещё и деньгами. Научите ребёнка ценить деньги. Пусть у вашего малыша будут какие-то сбережения, но он не должен их тратить только на свои прихоти. Во-первых, они должны быть фиксированные, ни в коем случае не давайте деньги по первой просьбе, а во-вторых, одна из статей расходов должна быть благотворительность, например, покупка корма для бездомных животных. Если вы начнёте делать это с раннего возраста, то заложите основу ответственного управления финансами. Расскажите о том, как вы зарабатываете деньги. Любой труд сложен и ребёнок должен понимать, что родителям деньги не дают просто так. Их нужно только заработать. Расскажите о своей работе, о её сложностях и трудностях.

Хорошими людьми не рождаются, их воспитывают ответственные родители, которые показывают своим примером, что такое доброта и отзывчивость. Поэтому лучше с малых лет вкладывать в ребёнка эти понятия, чтобы он вырос счастливым человеком, а счастье за деньги не купишь!