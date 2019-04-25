Как похудеть после 40 лет? 9 вещей, которые нужно сделать

С возрастом приходит мудрость, опыт и лишние кило. Поэтому большинство дам мучает один и тот же вопрос, как похудеть после 40 лет? Ведь с возрастом набрать вес легко, а вот избавиться от него совсем не просто, так как замедляется обмен веществ, падает уровень эстрогенов во время менопаузы и постоянно колеблется уровень сахара в крови, потому что появляется нестерпимое желание перекусить высокоуглеводной пищей. Но не стоит вешать нос, если вы мечтаете иметь подтянутое и красивое тело, то прислушайтесь к советам опытных диетологов и фитнес-тренеров, которые считают, что нужно сделать лишь 9 шагов, чтобы похудеть после 40 лет.

Вот, что нужно сделать, чтобы похудеть после 40 лет

Задумайтесь, почему вы решили похудеть именно сейчас? На самом деле большинство женщин спокойно реагирует на набранные кило после сорокалетнего возраста, поэтому худеть начинают только те, кто делает это осознанно. Возможно, вас раздражает, что вы ежегодно набираете один-два килограмма при прежнем питании, или же начались проблемы со здоровьем, связанные с лишним весом. То есть был толчок, приведший к желанию меняться. Это очень важно для достижения желаемого.

Помните золотые правила похудения. Прежде чем приступать к процессу сбрасывания веса, надо утвердить свой план диеты.

Меньше ешьте, сокращая порции, так как даже низкокалорийная еда, съеденная в большом количестве, станет препятствием к похудению. Желательно стремиться к сокращению на 400-500 калорий в сравнении с привычными, например, 2000.

Не торопитесь. Резкий сброс веса ни к чему хорошему не приведёт, а вот 500 грамм в неделю - то, что нужно. И ни в коем случае не худейте за счёт пропусков приёма пищи, так вы не сможете похудеть. Организм, напротив, примет это как сигнал к запасу пищи на потом, отложив его в теле в виде жира. К тому же, с таким режимом питания уровень сахара может упасть настолько, что вы будете чувствовать себя вечно голодным. Голод же вы захотите утолить сладкими углеводами, быстро притупляющими это чувство, но не надолго.

Контроль за поглощаемой пищей. Особенно это касается углеводов. А вот добавление в большом количестве белка в питание может помочь. Он поможет предотвратить возрастную потерю мышц и наладить метаболизм. Немаловажно и количество и качество употреблённой пищи за один раз.

Ваш единоразовый рацион:

половина овощей и фруктов, так как в них много клетчатки и воды, а значит они с лёгкостью наполняют желудок, но при этом они низкокалорийные;

греческий йогурт, яйца, курица, рыба на тарелке с ладонь;

сложные углеводы: цельное зерно, бобы, крахмалистые овощи (картофель) на тарелке с кулак;

здоровые жиры: 7-10 г (1/2 чайной ложки оливкового масла, четверть авокадо или две столовые ложки орехов, семян).

Держите под контролем углеводы. От них ни в коем случае нельзя отказываться, но и целыми днями употреблять белый хлеб, макароны и сахар тоже не стоит, лучше их заменить на цельные зёрна и фрукты.

Меньше, да чаще. Пусть у вас будет три умеренных приёма пищи в день и два небольших перекуса. Это обеспечит постоянный уровень сахара в крови и поборет желание есть вредные продукты.

Будьте разборчивы с «вкусняшками». Если раньше вы могли выпивать множество шоколадных коктейлей и заедать их кучей гамбургеров, а после «заполировать» пачкой чипсов, то сейчас вы не можете себе это позволить. Нет, вам не запрещается их иногда употреблять в небольших количествах. Поэтому, если сильно хочется, просто приготовьте небольшую порцию и наслаждайтесь каждым глотком или кусочком.

Следите за потреблением алкоголя. Подберите для себя низкокалорийные спиртные напитки, например, бокал белого сухого вина в день. А на праздниках не более 200 г вина, но ни в коем случае не заедайте его сыром, шоколадом и виноградом одновременно. Во всём должна быть мера.

Больше движения. Трудно похудеть после 40 лет только с помощью диеты, так как тестостерон имеет тенденцию к этому возрасту снижаться. Из-за чего мышечная масса вместе с низким количеством калорий начинает резко падать. Поэтому так важна ежедневная 30-минутная прогулка, во время которой нужно сделать не менее 10 тыс. шагов. Ну и, конечно, если позволяет время и возможность, силовые тренировки хотя бы два раза в неделю, но только не перегружайте свои кости. К этому возрасту в них становится меньше кальция.

Будьте честными с собой. Если вам исполнилось 40, то это не означает, что вы должны отказаться от многих продуктов. Просто будьте честны с собой – если вы знаете, что съеденный кусочек шоколада приведёт к поеданию килограмма конфет, то желательно отказаться от него полностью. Сначала будет тяжело, но после вы привыкнете, тем более заметив положительный результат.

Надеемся, что данные советы, как похудеть после 40 лет, помогут вам выглядеть подтянутыми, бодрыми и, главное, счастливыми.

Позитивный настрой – самое главное в достижении цели, с ним вы сможете всё!