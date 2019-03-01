3 самых недоступных знака Зодиака для завоевания

В любви, как на войне, во имя победы все средства хороши. В борьбе за сердце желанного человечка никто не мешает воспользоваться мудрыми подсказками звёзд. Мы расскажем, какие самые недоступные знаки Зодиака для завоевания. Поделимся проверенными веками стратегиями, которые работают наверняка. Читайте, осмысливайте, пробуйте. Счастье не сможет долго сопротивляться.

Самые недоступные знаки Зодиака, рейтинг

1. Овны

Этим независимым упрямцам покровительствует Марс, а значит, они стремятся побеждать. Любовному завоеванию противятся всеми фибрами души.

Для начала подумайте, действительно ли вы так заинтересованы в отношениях с представителем этого знака Зодиака, что готовы сильно постараться ради их развития? Если да, действуйте!

Стратегия завоевания Овна проста, но успех требует хорошей актёрской игры.

На первом этапе проявите максимум внимания, очарования и капельку заинтересованности. Клюнул? Теперь поиграйте в дружелюбную, но неприступную крепость. Периодически отвечайте на знаки внимания, но без особого энтузиазма. В этот период Овен сделает всё, чтобы получить уже привычную дозу ласки и взаимности. Медлить нельзя, нужно брать «тёпленьким».

Учтите, эту игру придётся вести постоянно. Стоит чуть ослабить контроль, показать Овну все грани большой и чистой любви, и он сбежит. Сохранить отношения помогут только постоянные поводы для новых больших и маленьких побед.

2. Козероги

Циники и скептики ни за что не станут плясать под чужую дудку. По крайней мере, таково их жизненное кредо. Соблазнить Козерога несложно, а вот привязать к себе, завоевав сердце, - заковыристая задачка.

Астрологи подсказывают несколько слабых точек подопечных Сатурна:

уважение к сильным и успешным личностям;

практичность;

целеустремлённость.

Их привлекают амбициозные партнёры, с которыми комфортно не только в любви, но и в бизнесе. Вы видите в себе такой потенциал? Если да, ненавязчиво продемонстрируйте обожаемому Козерогу радужные перспективы совместного будущего, поманите яркой морковкой.

Но не забывайте, сладкие обещания должны подкреплять реальные шаги к достижению общей цели. Как только таковые прекратятся, рациональный Козерог разорвёт отношения.

3. Весы

Любимчики Венеры – весёлые и общительные очаровашки! Свободно говорят о любви во всех её проявлениях, на первый взгляд кажутся лёгкой добычей. Увы, это не так. Весы нравятся всем, потому как делают вид, что им нравится каждый.

На самом деле они тщательно анализируют все достоинства и недостатки потенциального партнёра, выбирают того единственного, с кем могут достигнуть гармонии в отношениях.

Первый шаг в завоевании Весов – ваш идеальный внешний вид. Учтите, будет подмечен малейший дефект и самая незначительная неопрятность, в критический момент это станет поводом для разрыва.

Второй момент – безграничное терпение. Приготовьтесь не обращать внимания на занудство и бесчисленные колебания партнёра, а уверенно внушать ему, что именно вы – то самое чудо, с которым ему необыкновенно повезло.

Как видите, нет неприступных крепостей. При желании можно одержать победу даже над самыми недоступными для завоевания знаками Зодиака. Главное, вооружиться терпением и смекалкой, а ещё не забывать о советах астрологов.