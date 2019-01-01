Почему вы всё ещё одиноки по знаку Зодиака? Звёзды укажут причину!

Вы обладательница прекрасной внешности, вы стильная и модная девушка с престижной работой? Или же юная дева с идеальными внешними данными? А может быть вы просты собой, но у вас весёлый характер, вы хорошо готовите, шикарно вяжете, да к тому же и крестиком вышиваете? Одним словом, вроде и придраться ни к чему нельзя, однако до сих пор вы не встретили свою вторую половинку, о которой так давно мечтаете. Вы даже прикладываете для этого немалые усилия и соглашаетесь на различные эксперименты – смена имиджа, яркий макияж и одежда. Возможно, вы зарегистрировались на сайте знакомств, где нашли парочку достойных кандидатур. Но всё тщетно. Напрашивается вопрос, почему вы всё ещё одиноки? Звёзды укажут причину! Астрология редко когда ошибается.

Почему вы одиноки? Расскажет знак Зодиака

Овен

По своей натуре девушки, рождённые под этим огненным знаком, обладают боевым характером. Они всегда впереди – на работе, среди друзей, дома, а также и в любовных отношениях: не считают зазорным подойти к понравившемуся мужчине и признаться в своих чувствах к нему. Увы, не всем парням это нравится, всё-таки так уж повелось, что первый шаг должен сделать он. И, даже если кто-то и ответит женщине-Овну взаимностью, то не факт, что связь будет сохранена, так как в постели эти девушки тоже лидеры, из-за чего близость начнёт напоминать боксёрский ринг.

Совет. Станьте мягче, дайте возможность мужчине оставаться мужчиной. Привлеките его своей ласковостью и нежностью. Возможно, такое поведение поможет вам наконец-то избавиться от одиночества.

Телец

Этот знак очень меркантильный, поэтому девушки не смогут счастливо жить с мужчиной, который не может обеспечить ей достойную жизнь. Притом нельзя сказать, что женщины-Тельцы слишком требовательные. Вовсе нет, они согласны будут и на рай в шалаше, в котором комфортные условия проживания – тепло, уютно и есть продукты для того, чтобы не голодать. Хотя в идеале её мужчина должен быть успешным и влиятельным, поэтому, если перед ней встанет выбор между небогатым красавчиком, который будет её безумно любить, и обеспеченным непривлекательным парнем, уважающим её как личность (любви этому знаку не надо), то она, конечно же, выберет второго. Притом оба при этом будут счастливы – женщины-Тельцы умеют не мешать своему мужчине жить спокойно, не нервничая.

Совет. Постарайтесь первоначально смотреть не в кошелёк понравившегося парня, а в его душу. Ведь в будущем он может стать и богатым, а вы рядом с ним счастливой.

Близнецы

Девушки этого знака часто сталкиваются с проблемой, что никогда не готовы к серьёзным отношениям. Пока молоды, они хотят веселиться и радоваться жизни, не обременяя себя никакими обязательствами. А в зрелом возрасте у них появляется чувство, что время любить ушло, а значит и не стоит ждать встречи с тем единственным и неповторимым. К тому же, Близнецы – это знак воздушный, который не терпит рамок, поэтому их и невозможно заковать в брачные узы, ограничив семейными традициями и правилами. Им постоянно нужны перемены, в том числе и в любовных отношениях, им очень быстро наскучат семейные будни.

Совет. Вам нужно найти компромисс – брак на расстоянии. Поэтому в первую очередь ищите партнёра, профессия которого связана с частыми отъездами.

Рак

Женщины-Раки душат в отношениях своей заботой и опекой, что сильно отпугивает мужчин. Возможно, кто-то из парней и готов на длительную связь, но у него есть страх, что он окажется на коротком поводке у своей женщины. Ко всему прочему, Раки отличаются сильной обидчивостью, они часто расстраиваются и плачут от огорчения. Поэтому им нужен тот, с кем они будут себя чувствовать защищёнными, но, увы, таких мужчин очень мало. Ведь в современном мире царит равноправие, и сильный пол с удовольствием перекладывает многие заботы на женские плечи.

Совет. Отрастите крепкий панцирь, с ним вам легче будет найти мужчину, и постарайтесь быть ненавязчивой со своей любовью. Во всём должна быть мера.

Лев

Львицы обладают очень высоким мнением о себе, они - само совершенство. Поэтому найти достойного их сиятельства партнёра им очень тяжело. Они требовательны в отношениях – ими должны постоянно восхищаться, осыпая комплиментами, цветами и подарками. К тому же они не терпят, когда рядом с их мужчиной есть другие женщины, часто устраивают сцены ревности. Такое поведение напрягает сильный пол.

Совет. Уймите свою спесь или найдите того, кто будет готов ради вас пойти на жертвы. Только так вы перестанете быть одиноки.

Дева

У этих девушек высокие стандарты мужского идеала, к тому же они настолько педантичны, что с ними очень сложно. Девы обожают порядок во всём, поэтому их партнёр должен быть в первую очередь аккуратным, а также пунктуальным, воспитанным и дальше по длинному списку. Если они видят какие-то недостатки, тут же об этом говорят. Постоянные упрёки сильно раздражают мужчин, ведь тех, кто готов жить в постоянно стерильных условиях, очень мало.

Совет. Чтобы не засидеться в девках, вам нужно снизить планку при выборе мужчины. Ведь вы тоже неидеальны.

Весы

Девушки этого знака очень милы и привлекательны, поэтому у них всегда есть пара-тройка верных поклонников, которые готовы стать их мужьями при первом же зове Весов. Но этот знак постоянно что-то оценивает и взвешивает, поэтому и сомневается, кого выбрать – умного, красивого, успешного или же того, кто ради неё готов на всё. И, что интересно, обычно её выбор падает на самую худшую кандидатуру. В итоге разочарование и одиночество.

Совет. Не бойтесь сказать «да» тому, кого считаете самым лучшим из лучших, ваш страх, что вы не достойны настоящей любви, безоснователен. Запомните, вы заслуживаете того, кто вас искренне любит.

Скорпион

Эти девушки любят так, что прямо пугают своей страстью. В их душе кипят ревность, похоть, любовь и ненависть, а также непреодолимое желание, чтобы партнёр был только её. Такой коктейль эмоций тяжело выдержать. К тому же, Скорпионы видят людей насквозь, поэтому их невозможно обмануть или что-то скрыть. Они тяжело переносят разочарования в любимом человеке, обязательно отомстят за предательство.

Совет. Больше доверяйте мужчинам, не ищите в них только негативные стороны и не бойтесь быть разочарованы. Ведь все знают: чего мы боимся, то и получаем. Просто любите и вам ответят взаимностью.

Стрелец

Этот знак боится брака, потому что знает, что в моногамных отношениях ему будет некомфортно. Но, с другой стороны, у них есть страх, что если они будут постоянно отшивать от себя поклонников, то останутся ни с чем. Вот и мечутся между крайностями, то привлекая к себе мужчину, то снова отталкивая. Такие качели не всем по душе. В итоге – одиночество.

Совет. Возьмите себя в руки и решите для себя, что вам важнее – чувства или же страсть, флирт и ревность. Когда выберете первый вариант, тогда и сможете создать любовные отношения, в которых будет комфортно и вам, и вашей второй половинке.

Козерог

Девушки-Козероги по жизни начальники, поэтому они либо выбирают карьеру, а значит, им просто некогда заводить романы, ведь у них собрания, отчёты и переговоры, либо слабохарактерного мужчину, который будет беспрекословно выполнять их команды дома. К тому же ему ещё придётся мириться с эмоциональной холодностью Козерога, а это не всем по душе.

Совет. Хотя бы иногда выключайте шефиню, только тогда вы сможете избавиться от одиночества. Мужчины любит нежные создания, а не Гитлера в юбке.

Водолей

Этому знаку очень нравится проводить время в одиночестве. Только сам на сам они чувствуют себя комфортно. Присутствие мужчины в жизни Водолеев их сильно напрягает, притом и на эмоциональном уровне. К тому же, женщина этого знака не обладает необходимой для семьи практичностью, поэтому её партнёру придётся смириться с тем, что все бытовые проблемы лягут на его плечи.

Совет. Вам нужно найти того, кто будет готов быть вашей гранитной стеной, с тонкой душой и большим сердцем. С другим мужчиной вы будете несчастливы, что и приведёт к разрыву и одиночеству.

Рыбы

Этот знак настолько озабочен счастьем друзей, родных и близких, что часто игнорирует собственные интересы. Если Рыбы и находят своего мужчину, то тут же окутывают его сетью заботы, притом в ущерб себе. Девушки, любя партнёра, занимаются самоуничтожением как эмоциональным, так и физическим.

Совет. Вам нужно больше думать о себе. Поэтому ответьте любовью тому мужчине, который будет готов ради вас пойти на любые жертвы.

Верить ли или нет астрологическим советам, дело каждого, но прислушаться однозначно стоит.