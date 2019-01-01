Как удачно выйти замуж? Советы психологов

Познакомиться с мужчиной своей мечты – это одно, но как его удержать – это совсем другое. Однако есть некоторые секреты психологов, как удачно выйти замуж, создав крепкую и дружную семью в будущем. Конечно, не факт, что они являются исчерпывающей инструкцией по достижению поставленной цели, но, возможно, узнав их, вы сможете развить отношения в нужном русле.

Советы психологов, как удачно выйти замуж

1. Станьте лучше. Если у вас есть какие-то недостатки, то ваш мужчина через время о них тоже узнает. Поэтому срочно меняйте то, что вам в себе не нравится. Ведь высокая самооценка – это ключ к успеху.

2. Общение. Это главная составляющая счастливых отношений. Интересуйтесь жизнью своего мужчины, узнавайте, чем он расстроен, а чему рад. Только не вздумайте навязываться со своими расспросами.

3. Естественность. Безусловно, стараться быть красивой для своего мужчины – это великолепно. Но, поверьте, если у вас силиконовая грудь и губы, наращенные ресницы, волосы и ногти, а также исправленные нос, скулы и т.п., то вы больше похожи на куклу, чем на живого человека.

4. Сексуальность. Интим в отношениях очень важен, поэтому не забывайте показывать своему любимому свою заинтересованность. Пуританство не приветствуется, ведь мужчина жениться собирается, а не соседа по квартире ищет.

5. Спокойствие. Жизнь с вами не должна напоминать американские горки, мужчины предпочитают уравновешенных леди, а не взбалмошных девиц, у которых настроение меняется со сменой направления ветра.

6. Выдержка. Если мужчина пока не готов к браку, не стоит на него давить, по крайней мере, до тех пор, пока вашей связи не будет год. Натиск его может только оттолкнуть.

7. Прикосновения. Особый взгляд, поглаживание по спине, поцелуй на лету в присутствии других людей наверняка возбудит воображение вашего мужчины и внесёт изюминку в отношения. Поведение же, когда женщина просто-таки липнет, раздражает и отталкивает.

8. Хвала. Гордитесь своим мужчиной, хвалите его постоянно, а вот критиковать его не стоит, даже если он и оплошал. Избегайте ворчания. Лучше корректно укажите на его ошибки, а при возможности - исправьте.

9. Чувство юмора. Это очевидно, что человек, с которым весело, привлекает. Поэтому будьте остроумны, но не жестоки в своих шуточках.

10. Счастье. Женщины, излучающие радость и счастье, непреодолимо притягивают к себе. А вот постоянные жалобы и недовольство всем, напротив, отталкивают.

11. Безотказность. Это не означает, что такая женщина себя недооценивает, жертвуя своими интересами. Нет, она просто готова чем-то поступиться во избежание конфликта.

12. Романтичность. Устраивайте своему любимому романтические вечера, мужчины обожают романтику, притворяясь, что им она безразлична.

13. Любовь вопреки. Вы должны показать своему мужчине, что любите его не за что-то, а вопреки. Он это оценит.

14. Флирт с другими. Ни в коем случае не флиртуйте с другими мужчинами в присутствии своего любимого, даже если и хотите вызвать ревность. Ваше поведение скорее приведёт к разрыву, а не к браку.

15. Станьте его идеалом. Обратите внимание на то, какие качества привлекают мужчину в других, и постарайтесь развить их у себя.

16. Не переусердствуйте. Как ни странно, но те женщины, которые готовы на всё ради того, чтобы получить статус замужней, оказываются не у дел. Видимо, мужчина чувствует неискренность.

17. Экспериментируйте. Человек, который идёт по накатанному пути, скучен, поэтому хотя бы иногда позволяйте себе что-то новое. Например, еду, место отдыха или хобби. Ведь, если знать, чего ждать всю оставшуюся жизнь, то недалеко и до депрессии.

18. Не обсуждайте. Откажитесь от привычки обо всём, происходящем в вашей паре, рассказывать подругам, маме или сестре. Мужчине будет неприятно об этом узнать.

19. Доверие. Вы должны полностью доверять своему любимому, иначе не стоит даже начинать такие отношения. И не забывайте, что ревность – это тоже недоверие.

Возможно, вы и сами знаете, как удачно выйти замуж, и уже находитесь на пути к достижению своей цели, а возможно, вышеперечисленные советы помогут вам поскорее отправиться в ЗАГС со своим любимым человеком. Удачи и большой любви!