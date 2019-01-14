В начале отношений влюблённые стараются показывать только лучшие качества, не пугать странностями (они есть у каждого) своего характера и нормально реагировать на недостатки любимого человека. Но со временем скрывать свою сущность становится довольно тяжело, поэтому и начинаются разногласия в парах, однако есть 7 неожиданных признаков того, что ваши отношения будут длиться вечно, несмотря ни на какие трудности. Об этих признаках подробнее.

7 знаков вечных отношений

Смешные прозвища. Если влюблённые дают друг другу прозвища, которые, кстати, могут не знать даже родные и близкие, то это безусловное признание в любви. Конечно, бывает, что они связаны с каким-то промахом (например, мужчина постоянно забывает вынести мусор, за что его прозвали Любимый Забываха) или с неприятным случаем (женщина постоянно нарушает правила дорожного движения, за что её парень и прозвал «Любительница мужчин в погонах»), но сказано это с любовью, а значит и не обидно.

Вы несовершенны. Бывает и так, что если пара знакома недавно, то женщина просыпается намного раньше любимого, чтобы успеть привести себя в порядок. Мужчины, кстати, тоже могут поначалу бриться и надевать новые носки. Однако со временем любимая встаёт с кровати лохматая и опухшая ото сна, но при этом остаётся такой же желанной, а парень перестаёт ежедневно надевать новые носочки, зная, что вторая половинка любит его и со старыми.

Болезни. Когда у человека простуда, насморк и температура, выглядеть как с обложки журнала (ну, если это, конечно, не статья про простудные заболевания) ему тяжело. В такие как раз моменты и проверяются чувства: любимый рядом, носит чай, укрывает, меряет температуру, меняет полотенца на лбу и бегает за лекарствами в аптеку... Это однозначно настоящая любовь.

Молчание. Кто сказал, что молчание – знак того, что людям не о чем поговорить? Нет, нет и ещё раз нет. Если обоим в этот момент комфортно, например, девушка красит ногти, а её парень при этом читает книгу, то это просто круто! И это означает, что им хорошо и в безмолвии, и в разговорах, соответственно, они подходят друг другу.

Веселье даже там, где скучно. Некоторые семейные встречи похожи на кошмар – бабушка, никого не спрашивая, всем накладывает на тарелки горы еды, тётя рассказывает без умолку о своих приключениях в продуктовом, а мама не может дождаться, пока не покажет свадебный альбом или фотографии с крестин… хочется бежать оттуда. Но ваша вторая половинка сохраняет спокойствие и вовремя улыбается, значит, этот человек - супергерой, с которым вам очень повезло!

Смех во время интима. Пара, которая совсем недавно познакомилась, воспринимает близость как нечто страстное, они подходят друг к другу с осторожностью и некоторым напряжением, боясь сделать больно или неприятно партнёру. Но, если через несколько месяцев знакомства парень и девушка смеются над невероятными позициями друг друга или же щекочутся, то это бесспорно любовь.

Любая покупка – не проблема. В начале отношений девушке стыдно попросить у парня, чтобы он купил ей гигиенические тампоны, он у неё тоже не попросит, чтобы она, идя на свидание мимо аптеки, купила обезболивающее, так как у него сильно болит живот. Но со временем в любящей паре не возникают проблемы такого характера. Он спокойно покупает гель для интимной гигиены и знает фирму её любимых гигиенических прокладок, она же всегда за собой носит лекарства против изжоги, диареи и запора, зная о его проблематичном желудочно-кишечном тракте.

Даже если в вашей паре пока не все пункты присутствуют, не стоит расстраиваться, ведь всё ещё впереди, главное, знайте, что вы любите друг друга. И тому подтверждение – ваше поведение!