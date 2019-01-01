Таро-прогноз: 5 самых счастливых знаков Зодиака в 2019 году

Все мы живём примерно в одинаковых условиях. По крайней мере, в глобальном смысле. Однако судьба у каждого особенная. Нечто общее имеют только люди, родившиеся под одним и тем же созвездием. И именно это позволяет делать прогнозы на будущее. Что же говорит о будущем Таро-гороскоп на 2019 год по знакам Зодиака? Информации он даёт много, и внимательный анализ позволяет выделить 5 самых счастливых знаков Зодиака, которым повезёт явно больше, чем остальным.

Телец: саморазвитие и успех

Тельцы в 2019 году существенно продвинутся вперёд в плане улучшения собственной природы. Аркан Иерофант указывает на значительное влияние на них Венеры, что в комплексе с Повешенным (Арканом года) обещает дать замечательный эффект. Тельцы будут склонны стремиться к гармонизации своего жизненного пространства и к развитию во всех направлениях своего существования.

Позитивные изменения ждут их как в личных взаимоотношениях, так и в профессиональной сфере. Многие одинокие Тельцы смогут встретить подходящего партнёра, а некоторые из них даже успеют создать семьи. Кое-какие риски, правда, существуют для женатых и замужних Тельцов. Они будут связаны с конфликтностью. Тельцы должны постараться вступить в 2019 год в мире друг с другом. В противном случае Повешенный может усугубить проблему и сделать её гораздо продолжительнее и глубже.

Свои карьерные дела Тельцам будет удаваться решать с большим успехом. А те из них, кто будет занят поиском рабочего места, получат шанс найти такое, которое подходит им едва ли не идеально. На это указывает Аркан Звезда – нумерологическая сумма Иерофанта и Повешенного; он говорит об итогах усилий Тельцов, прилагаемых для достижения ими желаемого и задуманного.

Не доставят Тельцам существенных хлопот и финансовые проблемы. А состояние здоровья позволит прожить год, не отвлекаясь на длительные больничные.

Рак: большие перспективы и динамика

В жизни Раков в 2019 году ожидается немало перемен. В сущности, представители этого знака, как указывает Аркан Колесница, в силу характера предрасположены к изменениям и достаточно легко принимают их. Но в грядущие 365 дней для них в этом смысле будут открыты все шлюзы. Раки смогут развернуться как никогда, наполнив своё существование массой событий, эмоций и новых впечатлений.

Одинокие Раки получат немало шансов встретиться со «своим» человеком. А замужние и женатые – укрепят уже созданные союзы. При этом многие Раки – благодаря Аркану года Повешенному – научатся получать удовольствие не только от знаков внимания и заботы со стороны своих партнёров, но и от собственной отдачи себя близким.

Денежные затруднения у них вряд ли возникнут, а если у кого-то они и появятся, то разрешить их Раки сумеют вполне успешно. Их карьерный потенциал в будущем году раскроется с новой силой. И, если некоторые из Раков и не воспользуются им, то это будет означать только то, что им это не очень-то и нужно. Что же касается здоровья, то тут людям этого знака просто следует оперативно реагировать на возникающие недомогания, и тогда от любых проблем с самочувствием можно будет избавиться минимальными средствами.

Скорпион: подведение итогов и обновление

2019 год станет важной вехой для Скорпионов. Аркан Смерть (который, по сути, и описывает особенности их натуры) прямо говорит о целеустремлённости и глубине мышления людей этого знака. Но теперь у них возникнет внутреннее ощущение того, что пришло время «собирать камни». А многие из Скорпионов придут к вполне осознанному пониманию такой необходимости. К этому их будет подталкивать и Аркан года (Повешенный).

Немалые успехи могут поджидать Скорпионов в их профессиональной деятельности. Конечно, если они сами этого захотят. Представители этого знака могут свободно менять сферу своей деятельности, если интуиция будет настойчиво подталкивать их к этому. На финансовой ситуации это не слишком скажется, поэтому деньги у Скорпионов в 2019 году водиться будут. Впрочем, если в году нынешнем у них есть возможность сделать некоторые сбережения, то это окажется не лишним. Дело в том, что Скорпионам почти наверняка придётся столкнуться с какими-то незапланированными расходами, и наличие дополнительных средств позволит им не ущемлять себя в тех тратах, к которым они привыкли.

Отношения с близкими у Скорпионов станут более открытыми и искренними. Состоится несколько разговоров, в результате которых им удастся договориться о комфортных для себя правилах общения и общежития. Одиноким Скорпионам с большой долей вероятности удастся встретить свою половинку. Эту перспективу предсказывает им Колесница – ещё один Аркан, отражающий значимые астрологические аспекты 2019 года для Скорпионов. Не доставит им хлопот и состояние здоровья. Единственное, что нужно держать под постоянным контролем – это нервы.

Стрелец: богатство эмоций и получение желаемого

Прогноз для Стрельцов на 2019 год следует строить на 3 Арканах – Умеренности, Повешенном (Аркан года) и Силе как результирующей, т.е. подводящей итоги, карте. Это означает, что тяготение представителей этого знака к гармонии приобретёт для них особенный смысл и заставит с новой силой бороться за то, что является для них ценным и позволяет пребывать в желаемом равновесии.

В будущем году у Стрельцов не возникнет значительных предпосылок к тому, чтобы жаловаться на здоровье. Им не придётся из-за плохого самочувствия надолго «выпадать» из нормальной жизни и нарушать свои планы.

Хотя в личной жизни не исключены моменты трений с близкими и, в особенности, с любимыми, переживать об этом не стоит. К таким ситуациям нужно относиться спокойно, потому что все конфликты для Стрельцов окажутся разрешимыми. И при этом им не придётся жертвовать чем-то принципиально важным для себя. Одинокие люди этого знака получат немало возможностей устроить свою личную жизнь, и многие из них сумеют ими воспользоваться. В значительной степени именно поэтому их будет не очень-то интересовать карьера. Но источником проблем на рабочем месте это для них не станет. К слову, Стрельцы, которые уже обзавелись спутниками жизни, тоже в основной своей массе будут уделять профессиональной деятельности меньше времени, чем обычно.

Стрельцам, которые будут вынуждены искать работу, рекомендуется попробовать себя в чём-нибудь новом. Пусть каждый из них подумает, чего бы ему на самом деле хотелось, и действует в соответствующем направлении.

И несколько слов о деньгах… Тут дела обстоят более чем удовлетворительно. Миллионов Стрельцам заработать, пожалуй, не удастся, но на необходимое им средств хватит наверняка.

Водолей: большие планы и удачные перемены

В 2019 году перед Водолеями возникнут важные вопросы. Богатство их натур станет более проявленным для них самих, а отсюда возникнет желание перемен и постановки новых целей. На это указывает Звезда (управляющий Аркан для Водолеев). Аркан года (Повешенный) заставит представителей этого знака быть более критичными по отношению к себе, а Аркан Справедливость, который является суммой двух первых Арканов и отображает следствия и итоги их проявлений, поспособствует возникновению у Водолеев более объективного взгляда на жизнь.

Одинокие Водолеи имеют все шансы основательно влюбиться, причём человек, с которым их сведёт судьба, с большой долей вероятности окажется их второй «половинкой». Большинство замужних и женатых перейдёт в своих взаимоотношениях с супругами на новый уровень, который будет характеризоваться большей прагматикой и честностью. И это станет очень даже позитивным моментом для них.

Финансовые вопросы в 2019 году Водолеям однозначно больших проблем не доставят. Семейных доходов большинству из них будет достаточно, чтобы не влезать в долги и совершать необходимые траты своевременно и в нужном объёме. В профессиональной сфере Водолеи тоже в основном окажутся в меру успешными. И потому те из них, кто относится к карьере спокойно и без фанатизма, могут рассчитывать, что будущий год пройдёт спокойно и без эксцессов. Те же Водолеи, которые настойчиво ищут призвание, должны помнить, что в 2019 году этот вопрос должен стать для них ключевым. Найдя на него ответ именно в этот период, они могут впоследствии рассчитывать на большие успехи на оптимальном для себя поприще.

О своём здоровье Водолеям особенно переживать не придётся. Единственный потенциальный источник проблем связан в их случае с травматизмом. Поэтому им желательно придерживаться правил безопасности в зависимости от обстоятельств, в которых они будут оказываться. И только.