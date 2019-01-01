Таро-прогноз: 3 самых несчастных знака Зодиака в 2019 году

Перед каждым из знаков зодиакального пантеона в будущем году будут стоять свои задачи. И влияние со стороны звёзд и планет они будут испытывать разное. Таро-гороскоп подробно описывает их, позволяя выделить как позитивные, так и негативные аспекты такого влияния, и определить, таким образом, 3 самых несчастных знака Зодиака в 2019 году. Впрочем, несчастными эти знаки можно называть лишь условно, поскольку в этот период их ждёт немало позитива. Просто для них будет существовать ряд рисков. И сейчас вы узнаете, в чём именно они заключаются. А также получите информацию о том, как их избежать. Основана она, разумеется, на рекомендациях, которые даёт система Таро.

Овен: учимся правильно реагировать и уступать

У Овнов в 2019 году будет 2 основные проблемы. Первая заключается в том, что допущенные в этот период ошибки могут иметь большие последствия. А вторая будет связана с нетерпеливостью людей, родившихся под созвездием Овна, и склонностью к резким движениям (во всех смыслах, т.е. как в поступках, так и в словах). Это может сыграть с ними злую шутку. Об этом недвусмысленно говорит Аркан года (Повешенный).

В профессиональной деятельности для Овнов будет важно правильно вести себя с окружающими. Не нужно разоблачений, острых характеристик и т.д. Крайне желательно придерживаться требований корпоративной дисциплины. При этом стимулирующим моментом для них должно стать понимание того, что, если они смогут удержать себя в рамках правильного поведения, то им удастся не просто избежать сложностей, но и сделать уверенный шаг вперёд к карьерным вершинам. К слову, примерно те же правила в 2019 году Овнам следует распространить и на свои отношения с близкими и любимыми. Тут желательно уметь договариваться, искать компромиссы, учитывать не только собственные интересы.

Финансовые дела Овны должны держать в большом порядке. Свои траты нужно планировать, некоторую сумму им рекомендуется всё время держать про запас. К здоровью представителям этого знака стоит отнестись повнимательнее, поскольку в будущие 365 дней могут проявиться симптомы, на которые важно своевременно отреагировать.

Близнецы: избавляемся от эгоизма и сомнений

Об опасности, которую может нести в себе эгоизм, Близнецов предупреждает Повешенный (Аркан года). А о том, что их периодически могут одолевать необоснованные сомнения, – Луна. Этот Аркан является суммой Влюблённых (управляющего Близнецами Аркана) и Повешенного и раскрывает важные аспекты, влияющие на жизнь представителей этого знака в 2019 году.

В обращении с любимыми (да и со своим окружением в целом) Близнецам рекомендуется быть поскромнее и поделикатнее. Демонстрация личностного превосходства может дорого им стоить. В профессиональной сфере нужно стараться заручиться поддержкой людей более авторитетных, чем сами Близнецы. Если они этого не сделают, то рискуют оказаться в ситуации, когда в их головах самонадеянность будет сменяться тревогами и большой неуверенностью в себе, что в свою очередь чревато просчётами и ошибками.

С деньгами Близнецам следует обращаться предельно аккуратно. 2019 год – это период, когда потенциально возможны самые разные неожиданности. И в первую очередь они будут связаны с непредвиденными издержками. А потому иметь средства на «чёрный» день будет отнюдь не лишним.

Отдельно нужно сказать несколько слов о самочувствии. В будущем году Близнецам в этом смысле опасаться нечего. Однако переживать они, судя по всему, о своём здоровье будут, напротив, больше, чем обычно. А потому им уже с начала года желательно настроить себя на позитивное восприятие жизни и стараться не зацикливаться на возникающих тревогах по поводу состояния своего организма.

Рыбы: преодолеваем негатив и радуемся жизни

Не секрет, что Рыбы – это в некоторой степени люди «без кожи», т.е. натуры тонко чувствующие и много рефлексирующие. Повешенный в качестве Аркана года обострит их проявления такого рода. И потому эмоций в душе представителей этого знака будет бушевать ещё больше, чем в другие времена. А между тем, реальных оснований для этого в 2019 году окажется, напротив, меньше, чем всегда, на что указывает Императрица, которая прогнозирует Рыбам немало успехов, если они сумеют совладать со своими страхами и тревогами.

В грядущий период Рыбы должны больше доверять своим любимым. Ревность рекомендуется проявлять исключительно дозированно. Иначе можно создавать конфликтные ситуации «на ровном месте», которые, помимо проблем в момент их возникновения, могут иметь ещё и долгосрочные последствия.

Внимательно и серьёзно Рыбам в 2019 году нужно отнестись к своему здоровью. В плане самочувствия их действительно могут поджидать различного рода неприятности, а потому быстрое реагирование на появляющиеся симптомы недомогания окажется и уместным и полезным. Как именно реагировать, пусть каждый представитель знака Рыб решает для себя сам. Но оптимальным в будущем году следует считать использование для лечения болезней и профилактики каких-то новых для себя средств и методов.

Что же касается денег, то тут у большинства Рыб проблем точно не возникнет. Хотя им и придётся нести непредвиденные издержки, но справиться со своими финансовыми делами им наверняка удастся. Примерно так же будут у них обстоять дела и в профессиональной сфере. Сложности, с которыми Рыбы столкнутся, окажутся некритичными и вполне преодолимыми.