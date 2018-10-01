Топ-10 модных трендов осень-зима 2018-2019

Главные модные тренды осень-зима 2018-2019 в одежде нельзя назвать новаторскими, но зато их можно как использовать отдельно, так и сочетать между собой и получать стильные и оригинальные образы. Радует и то, что дизайнеры модных домов подумали об удобстве нарядов и позволили модницам этой осенней порой выглядеть красиво и чувствовать себя комфортно. Итак, что же приготовила нам модная осень 2018?

Главные модные тренды осень-зима 2018-2019

1. Многослойность

Пожалуй, можно даже назвать этот тренд гиперслойностью. На подиумах модных показов Милана, Парижа и Лондона можно было увидеть сложные многослойные наряды, которые отличало небанальное сочетание текстур – гладкая кожа и пушистый мех, тонкий шифон и фактурный твид. Можно пойти по стандартному пути и сочетать рубашки с пуловерами и блейзерами, а куртки-косухи с пальто, а можно и рискнуть и создать нестандартный текстильный «пирог», оглядываясь на гармоничное соединение оттенков и кроя.

2. Искусственный мех

Движение защитников природы внесло весомый вклад в развитие модной индустрии. Сейчас натуральный мех перестал быть атрибутом роскоши и стиля, теперь скорее это признак дурного вкуса и пустого тщеславия. Но скучать за пушистым чудом не приходится, ведь производители искусственного меха предлагают самые разные варианты – от очень натуральной имитации соболиного или лисьего меха до нарочито игрушечных вариантов, в народе называемых «мехом чебурашки». Поэтому смело покупайте для этой осени яркую шубку из цветного синтетического меха и носите её с одеждой любого стиля.

3. Пончо и накидки

Этот элемент одежды уже был популярен пару лет назад и вот они снова вернулись. Пончо, кейпы и накидки самого разного фасона и размера появлялись практически в каждом показе модных флагманов. Уютные и просторные, эти вещи словно созданы для прохладных осенних дней, причём носить их можно по-разному: накидывая сверху, как плащ, подвязывая поясом или драпируя на плечах как палантин. Обратите внимание, что в этом сезоне кейпы и пончо можно использовать даже в спортивных образах.

4. Принты Savile Row

Стильные клетчатые мотивы, так популярные в прошлом сезоне, никуда не исчезли. Наоборот, эта тенденция только набирает обороты. Узоры в стиле Savile Row заполнили модные подиумы, украшая костюмы, пальто и даже платья. Savile Row – это известная лондонская улица с самыми известными и роскошными ателье по пошиву мужской одежды. И именно они подарили миру стильные аристократические узоры по типу ёлочки, гленчека или клетки. Нарочитая маскулинность таких тканей отлично дополняется женственными фасонами и броскими аксессуарами.

5. Этнические мотивы

И, как обычно, многие дизайнеры обратились к истокам, добавляя своим творениям этно-ноту. Безусловными фаворитами этого осеннего сезона будут этнические принты – турецкие «огурцы», северо-американские геометрические мотивы, азиатские цветы и индийские орнаменты. Для создания броского образа можно комбинировать разные народные узоры в одном ансамбле, а для более спокойных комбинаций яркие и пёстрые этно-узоры хорошо сочетаются с одеждой и аксессуарами природной гаммы – коричневыми, бежевыми, зелёными, бордовыми оттенками. Беспроигрышное приобретение для модного гардероба осени-2018 – пончо или накидка в этническом стиле.

6. Футуризм

Покорение Марса, путешествия в космос и достижения современных технологий вдохновили дизайнеров на создание модных образов в футуристическом стиле. К популярным серебристым тканям и глянцевым материалам добавились стекло и пластик, прозрачный целлофан и невероятные асимметричные фасоны. Шелестящие накидки, плащи и куртки цвета металлик, сумки и обувь из прозрачного пластика, крупная бижутерия геометрических форм – всё это составляющие образа смелой и современной девушки, ну а более скромные модницы могут примерить на каждый день обувь или сумку цвета металла или прозрачную пластиковую бижутерию.

7. Возвращение 80-х

А самой цитируемой модной эпохой стали бурные 80-е с их кислотными цветами, анималистичными принтами, обилием блеска и пайеток и гипертрофированными линями в силуэте. Конечно, многие приходят в ужас. Вспоминая неоновые лосины и ультракороткие блестящие платья. Но при ближайшем рассмотрении элементы восьмидесятых в современных образах могут быть вполне носибельными. Например, пиджаки с широкими плечами отлично сочетаются с «мом»-джинсами, а мини-платье из блестящей ткани станет отличным вариантом для вечеринки.

8. Оверсайз

И снова объём и большие размеры приходят к нам в холодное время года. Дутые куртки и просторные плащи, широкие джинсовые куртки, косухи и пальто, вроде как с чужого плеча, помогают создавать уютные тёплые образы. Объёмные свитера и кардиганы, широкие брюки и просторные платья-балахоны отлично подходят на каждый день, а широкие куртки и большие пуховики позволяют создавать многослойные образы для холодных осенних дней.

9. Балаклавы

Ещё один заметный тренд, на этот раз в сфере аксессуаров – это балаклавы. Вязаные и трикотажные шлемы были замечены на показах таких модных домов, как Chanel, Calvin Klein и Balenciaga. Смотрятся они немного необычно, зато отлично подходят для холодной поры. К тому же, модную балаклаву нейтрального оттенка можно сочетать и со спортивной курткой, и с объёмным пуховиком, и с классическим пальто.

10. Логомания

Любовь к логотипам не утихает, а становится всё более популярной. Даже самые стойкие к лого бренды дополнили свои наряды поясами, очками и сумками с крупными изображениями своих символов. И, если раньше название бренда на свитшоте на всю спину или сумка с фурнитурой в форме букв считалась безвкусицей, то сейчас это модное заявление. Сейчас такие вещи – это скорее демонстрация лёгкого и ироничного отношение к брендам, чем желание похвастаться дорогой одеждой. Так что смело покупайте одежду и аксессуары с крупными логотипами и умело комбинируйте их с более нейтральными вещами.