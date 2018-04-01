Главные свадебные тренды 2018 с фото

Главным свадебным трендом 2018 года можно назвать натуральность и естественность. А это значит, что теперь при подготовке свадьбы на первый план выходят желания и вкусы новобрачных, их история любви, привычки и виденье своего праздника. И каким он будет, ярким и шумным, уютным и для близких людей, роскошным или минималистичным, решают главные герои, а не свадебные агенты или дизайнеры-стилисты.

А поддерживают главную тенденцию более узкие свадебные тренды 2018 в сфере оформления, нарядов, развлечений, еды и других составляющих праздника.

Свадебные тренды 2018

Чёрные акценты

Вы можете подумать, что идея добавления чёрного к классическому белому – не самая удачная идея, но на самом деле чёрные акценты создают современный и эффектный монохромный образ, а в сочетании с золотистыми и бежевыми оттенками добавляют свадебному оформлению роскошную нотку. Чёрного не должно быть много: это может быть лента на поясе, несколько акцентов в букете, декор на свадебном торте или кружевные салфетки на столе, главное, соблюсти баланс.

Подвесные цветы и растения

Такие композиции уже начали появляться на самых стильных свадьбах 2017 года, но в 2018 году ожидается ещё более творческий подход к цветочному оформлению. Подвесные цветы или зелень над праздничными столами создают большую динамику пространства, играя с высотой и углом обзора. Также этот приём даёт больше места на столах и смотрится очень необычно. Можно выбирать подвесные букеты или размещать в воздухе одиночные стебельки и бутоны.

Медь

На смену акцентам из розового золота в 2018 году приходят металлические детали из меди. Красивый тёплый оттенок медного декора выглядит тепло и эффектно – особенно в отражении свеч и фонарей. Можно порыться в старой посуде и извлечь на белый свет старый чайник или турку для кофе – из них получится отличная модная ваза. Также можно добавлять медные штрихи к чашкам, столовым приборам, стульям и лентам. Эффект особенно подходит свадьбе в тёплой цветовой палитре. Если по душе всё же холодные оттенки, можно обратить внимание на серебро и хромированные детали. Они сейчас тоже популярны.

Платья с 3D элементами

В новом свадебном сезоне мы видим много романтических цветов и других объёмных элементов, украшающих минималистичные платья и вуали. В сочетании с прозрачными материалами они смотрятся очень нежно. И в то же время такой декор делает эффектным платье даже самого простого силуэта. Для вдохновения можно посмотреть свадебные коллекции от Виктора и Рольфа или Оскара де ла Рента.

Свадебные венки

Теперь такие композиции используют не только для Рождества. Венки становятся популярным альтернативным украшением свадеб на все времена года. Травы, гибкие ветки, цветы и колоски становятся основой для такого необычного декора. Можно использовать большие венки в качестве фотозоны или качелей для гостей, а веночки поменьше развесить по стенам и разложить на столах. И не забудьте про ароматные травы и цветы, которые добавят вашей свадьбе особую нотку.

Прозрачность

После свадьбы Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса, празднование которой прошло в стеклянном шатре, всё большую популярность набирает тренд прозрачности. Свадьбы под стеклянной крышей, прозрачные пластиковые стулья, обилие воздушной прозрачной посуды и даже приглашения не на бумаге, а на стекле или прозрачном пластике. Особенно по душе этот тренд будет любителям света и простора. Он прекрасно подойдёт для свадьбы в минималистичном стиле.

Необычные приглашения

В 2018 году приглашения и карточки для гостей становятся более творческими. На смену бумаге и акварели приходят нестандартные приглашения, украшенные натуральными материалами – тканью, камнями, древесной корой. Также в ход идут объёмные элементы и сложное тиснение, вырезание из бумаги и эффект многослойности. Также популярным остаётся направление каллиграфии, особенно модным будет сочетание золотых или серебряных букв с чёрной матовой бумагой.

Жемчуг

Роскошный и элегантный жемчуг возвращается. Не только в серьгах и ожерельях, но и украшениях для волос, декоре букетов и отделке платьев. Если вы не поклонник блеска, то благородные жемчужные переливы как раз для вас. Помимо наряда невесты сейчас жемчуг можно использовать в аксессуарах жениха и для оформления праздника – например, украсить жемчужными нитками стулья и столы, перевить ими цветочные композиции и добавить в букеты на столах.

Экстравагантные накидки

Свадебные накидки проделали большой путь. Сейчас кроме традиционных кружевных пелерин и палантинов в свадебных коллекциях можно увидеть платья с необычными накидками из страусиных перьев и меха, тончайшего ажурного полотна и тяжёлого гладкого шёлка. Особенно роскошно смотрятся накидки с вышивкой и объёмным декором.

Свадьба в тесном кругу

Определённо, трендом можно назвать тенденцию к сокращению списка гостей. Всё больше пар предпочитает уютные и камерные свадьбы с 30-40 самыми близкими людьми. Молодожёны предпочитают не приглашать родственников, которых они не видели в течение многих лет, выбирая более интимные встречи с людьми, которые больше всего важны. Это также значительно сокращает бюджет на свадьбу, а значит, можно позволить себе всё, что вы действительно хотите.

Макраме в деталях

Ещё один неожиданный тренд – использование в оформлении свадеб макраме. Да, да, пора доставать из бабушкиных сундуков плетёные дорожки и кашпо для цветов. Их широко используют в декоре праздничных столов, фотозоны и украшении залов. В сочетании с цветами и сочной зеленью они придают свадьбе нотку домашнего уюта и богемного шика. Если в запасе у вас готового макраме не имеется, не беда – его можно изготовить и своими руками. Благодаря урокам из интернета можно сплести простую сетку и прикрепить на неё фотографии молодожёнов и гостей или вплести туда цветы.