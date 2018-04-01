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Главные свадебные тренды 2018 с фото

Главным свадебным трендом 2018 года можно назвать натуральность и естественность. А это значит, что теперь при подготовке свадьбы на первый план выходят желания и вкусы новобрачных, их история любви, привычки и виденье своего праздника. И каким он будет, ярким и шумным, уютным и для близких людей, роскошным или минималистичным, решают главные герои, а не свадебные агенты или дизайнеры-стилисты.

 

Главные свадебные тренды 2018 с фото

 

А поддерживают главную тенденцию более узкие свадебные тренды 2018 в сфере оформления, нарядов, развлечений, еды и других составляющих праздника.

Свадебные тренды 2018

Чёрные акценты

Черные акценты в свадебных трендах фото 1

 

Вы можете подумать, что идея добавления чёрного к классическому белому – не самая удачная идея, но на самом деле чёрные акценты создают современный и эффектный монохромный образ, а в сочетании с золотистыми и бежевыми оттенками добавляют свадебному оформлению роскошную нотку. Чёрного не должно быть много: это может быть лента на поясе, несколько акцентов в букете, декор на свадебном торте или кружевные салфетки на столе, главное, соблюсти баланс. 

Подвесные цветы и растения

 

Подвесные цветы и растения свадебный тренд 2018

 

Такие композиции уже начали появляться на самых стильных свадьбах 2017 года, но в 2018 году ожидается ещё более творческий подход к цветочному оформлению. Подвесные цветы или зелень над праздничными столами создают большую динамику пространства, играя с высотой и углом обзора. Также этот приём даёт больше места на столах и смотрится очень необычно. Можно выбирать подвесные букеты или размещать в воздухе одиночные стебельки и бутоны.

Медь 

Свадебная мода - медные елементы

 

На смену акцентам из розового золота в 2018 году приходят металлические детали из меди. Красивый тёплый оттенок медного декора выглядит тепло и эффектно – особенно в отражении свеч и фонарей. Можно порыться в старой посуде и извлечь на белый свет старый чайник или турку для кофе – из них получится отличная модная ваза. Также можно добавлять медные штрихи к чашкам, столовым приборам, стульям и лентам. Эффект особенно подходит свадьбе в тёплой цветовой палитре. Если по душе всё же холодные оттенки, можно обратить внимание на серебро и хромированные детали. Они сейчас тоже популярны.

Платья с 3D элементами 

Платья с 3D элементами на свадьбу

 

В новом свадебном сезоне мы видим много романтических цветов и других объёмных элементов, украшающих минималистичные платья и вуали. В сочетании с прозрачными материалами они смотрятся очень нежно. И в то же время такой декор делает эффектным платье даже самого простого силуэта. Для вдохновения можно посмотреть свадебные коллекции от Виктора и Рольфа или Оскара де ла Рента. 

Свадебные венки

Свадебные венки модный тренд 2018

 

Теперь такие композиции используют не только для Рождества. Венки становятся популярным альтернативным украшением свадеб на все времена года. Травы, гибкие ветки, цветы и колоски становятся основой для такого необычного декора. Можно использовать большие венки в качестве фотозоны или качелей для гостей, а веночки поменьше развесить по стенам и разложить на столах. И не забудьте про ароматные травы и цветы, которые добавят вашей свадьбе особую нотку.

Прозрачность

Прозрачные детали на свадьбе

 

После свадьбы Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюса, празднование которой прошло в стеклянном шатре, всё большую популярность набирает тренд прозрачности. Свадьбы под стеклянной крышей, прозрачные пластиковые стулья, обилие воздушной прозрачной посуды и даже приглашения не на бумаге, а на стекле или прозрачном пластике. Особенно по душе этот тренд будет любителям света и простора. Он прекрасно подойдёт для свадьбы в минималистичном стиле.

Необычные приглашения

Необычные приглашения на свадьбу в 2018

 

В 2018 году приглашения и карточки для гостей становятся более творческими. На смену бумаге и акварели приходят нестандартные приглашения, украшенные натуральными материалами – тканью, камнями, древесной корой. Также в ход идут объёмные элементы и сложное тиснение, вырезание из бумаги и эффект многослойности. Также популярным остаётся направление каллиграфии, особенно модным будет сочетание золотых или серебряных букв с чёрной матовой бумагой.

Жемчуг

Жемчуг с свадебном декоре 2018

 

Роскошный и элегантный жемчуг возвращается. Не только в серьгах и ожерельях, но и украшениях для волос, декоре букетов и отделке платьев. Если вы не поклонник блеска, то благородные жемчужные переливы как раз для вас. Помимо наряда невесты сейчас жемчуг можно использовать в аксессуарах жениха и для оформления праздника – например, украсить жемчужными нитками стулья и столы, перевить ими цветочные композиции и добавить в букеты на столах.

Экстравагантные накидки

Экстравагантные свадебные накидки

 

Свадебные накидки проделали большой путь. Сейчас кроме традиционных кружевных пелерин и палантинов в свадебных коллекциях можно увидеть платья с необычными накидками из страусиных перьев и меха, тончайшего ажурного полотна и тяжёлого гладкого шёлка. Особенно роскошно смотрятся накидки с вышивкой и объёмным декором. 

Свадьба в тесном кругу

Определённо, трендом можно назвать тенденцию к сокращению списка гостей. Всё больше пар предпочитает уютные и камерные свадьбы с 30-40 самыми близкими людьми. Молодожёны предпочитают не приглашать родственников, которых они не видели в течение многих лет, выбирая более интимные встречи с людьми, которые больше всего важны. Это также значительно сокращает бюджет на свадьбу, а значит, можно позволить себе всё, что вы действительно хотите. 

Макраме в деталях

Макраме в деталях на свадьбе 2018

 

Ещё один неожиданный тренд – использование в оформлении свадеб макраме. Да, да, пора доставать из бабушкиных сундуков плетёные дорожки и кашпо для цветов. Их широко используют в декоре праздничных столов, фотозоны и украшении залов. В сочетании с цветами и сочной зеленью они придают свадьбе нотку домашнего уюта и богемного шика. Если в запасе у вас готового макраме не имеется, не беда – его можно изготовить и своими руками. Благодаря урокам из интернета можно сплести простую сетку и прикрепить на неё фотографии молодожёнов и гостей или вплести туда цветы. 

 (голосов: 1)
Автор: Ирина Еремина
Сегодня, 07:52

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