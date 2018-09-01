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Соус Бешамель в микроволновке: рецепт с фото

Этот изумительный соус можно подать абсолютно к любому блюду, будь то аппетитные зажаристые котлетки, стейк из красной рыбки, поджаренный ломтик ржаного хлеба для сэндвича. А также соус является основным компонентом многих блюд, например, лазанья, жульен или суфле.

 

Соус Бешамель в микроволновке

 

По классической технологии соус Бешамель готовится в несколько этапов, сначала нужно сделать базовый соус ру, а затем развести его тёплым молоком или сливками, добавить необходимые специи и уварить до густого состояния.

 

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А вот по этому пошаговому рецепту приготовить такой соус Бешамель в микроволновке можно в считанные минуты и его вкус будет таким же нежным и пикантным! Всего три основных ингредиента – мука пшеничная, молоко (можно сливки) и сливочное масло, дополняются по вкусу специями и получается любимый соус к обеденному столу.

Ингредиенты для соуса Бешамель в микроволновке:

  • мука пшеничная в.с. – 2 ст.л.
  • масло сливочное (жирность 82,5%) – 20 г
  • молоко цельное или сливки – 250 мл
  • соль морская мелкая
  • мускатный орех – на кончике ножа

Ингредиенты для соуса Бешамель в микроволновке

Приготовление соуса Бешамель в микроволновке:

Первым делом готовим основу для соуса бешамель – соус ру. А для этого в стеклянную ёмкость кладём масло и ставим её в микроволновую печь на максимальную мощность примерно на 30-40 секунд. Нужно, чтобы масло растопилось, но не пригорело.

 

В стеклянную ёмкость кладём масло фото 1

 

Растапливаем масло фото 2

 

Теперь в эту основу кладём муку и вымешиваем массу до однородности.

 

В соус Бешамель кладём муку фото 3

 

Перемешиваем массу фото 4

 

Добавляем соль и мускатный орех.

 

Добавляем соль и мускатный орех фото 5

 

Отдельно нагреваем в микроволновой печи молоко в течение 2-х минут, важно, чтобы молоко было очень горячим, тогда соус получится более густым и пышным.

Подливаем в основу горячее молоко.

 

Вливаем молоко фото 6

 

Тщательно мешаем венчиком.

 

Прогреваем в микроволновке 1 минуту фото 7

 

Последний этап – ставим ёмкость с соусом в микроволновую печь на самую высокую мощность примерно на 1 минуту (если нужно добиться большей густоты, то на 1,5 минуты), после этого быстро его остужаем и подаём к столу.

 

Соус Бешамель в микроволновке остужаем фото 8

 

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Соус Бешамель в микроволновке готов. Приятного аппетита!

 

Соус Бешамель в микроволновке рецепт фото

 

Как приготовить соус Бешамель в микроволновке

 


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Автор:
Сегодня, 07:57

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