Соус Бешамель в микроволновке: рецепт с фото

Этот изумительный соус можно подать абсолютно к любому блюду, будь то аппетитные зажаристые котлетки, стейк из красной рыбки, поджаренный ломтик ржаного хлеба для сэндвича. А также соус является основным компонентом многих блюд, например, лазанья, жульен или суфле.

По классической технологии соус Бешамель готовится в несколько этапов, сначала нужно сделать базовый соус ру, а затем развести его тёплым молоком или сливками, добавить необходимые специи и уварить до густого состояния.

А вот по этому пошаговому рецепту приготовить такой соус Бешамель в микроволновке можно в считанные минуты и его вкус будет таким же нежным и пикантным! Всего три основных ингредиента – мука пшеничная, молоко (можно сливки) и сливочное масло, дополняются по вкусу специями и получается любимый соус к обеденному столу.

Ингредиенты для соуса Бешамель в микроволновке:

мука пшеничная в.с. – 2 ст.л.

масло сливочное (жирность 82,5%) – 20 г

молоко цельное или сливки – 250 мл

соль морская мелкая

мускатный орех – на кончике ножа

Приготовление соуса Бешамель в микроволновке:

Первым делом готовим основу для соуса бешамель – соус ру. А для этого в стеклянную ёмкость кладём масло и ставим её в микроволновую печь на максимальную мощность примерно на 30-40 секунд. Нужно, чтобы масло растопилось, но не пригорело.

Теперь в эту основу кладём муку и вымешиваем массу до однородности.

Добавляем соль и мускатный орех.

Отдельно нагреваем в микроволновой печи молоко в течение 2-х минут, важно, чтобы молоко было очень горячим, тогда соус получится более густым и пышным.

Подливаем в основу горячее молоко.

Тщательно мешаем венчиком.

Последний этап – ставим ёмкость с соусом в микроволновую печь на самую высокую мощность примерно на 1 минуту (если нужно добиться большей густоты, то на 1,5 минуты), после этого быстро его остужаем и подаём к столу.

Соус Бешамель в микроволновке готов. Приятного аппетита!