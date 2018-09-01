Соус Бешамель в микроволновке: рецепт с фото
Этот изумительный соус можно подать абсолютно к любому блюду, будь то аппетитные зажаристые котлетки, стейк из красной рыбки, поджаренный ломтик ржаного хлеба для сэндвича. А также соус является основным компонентом многих блюд, например, лазанья, жульен или суфле.
По классической технологии соус Бешамель готовится в несколько этапов, сначала нужно сделать базовый соус ру, а затем развести его тёплым молоком или сливками, добавить необходимые специи и уварить до густого состояния.
А вот по этому пошаговому рецепту приготовить такой соус Бешамель в микроволновке можно в считанные минуты и его вкус будет таким же нежным и пикантным! Всего три основных ингредиента – мука пшеничная, молоко (можно сливки) и сливочное масло, дополняются по вкусу специями и получается любимый соус к обеденному столу.
Ингредиенты для соуса Бешамель в микроволновке:
- мука пшеничная в.с. – 2 ст.л.
- масло сливочное (жирность 82,5%) – 20 г
- молоко цельное или сливки – 250 мл
- соль морская мелкая
- мускатный орех – на кончике ножа
Приготовление соуса Бешамель в микроволновке:
Первым делом готовим основу для соуса бешамель – соус ру. А для этого в стеклянную ёмкость кладём масло и ставим её в микроволновую печь на максимальную мощность примерно на 30-40 секунд. Нужно, чтобы масло растопилось, но не пригорело.
Теперь в эту основу кладём муку и вымешиваем массу до однородности.
Добавляем соль и мускатный орех.
Отдельно нагреваем в микроволновой печи молоко в течение 2-х минут, важно, чтобы молоко было очень горячим, тогда соус получится более густым и пышным.
Подливаем в основу горячее молоко.
Тщательно мешаем венчиком.
Последний этап – ставим ёмкость с соусом в микроволновую печь на самую высокую мощность примерно на 1 минуту (если нужно добиться большей густоты, то на 1,5 минуты), после этого быстро его остужаем и подаём к столу.
Соус Бешамель в микроволновке готов. Приятного аппетита!
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