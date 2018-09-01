Вкусная закуска из жареных баклажанов: рецепт с фото

Рулеты из баклажанов с морковью – холодная закуска, которая готовится довольно быстро из самых доступных ингредиентов, особенно, в сезон свежих овощей. Ароматные баклажановые рулетики украсят любой праздничный стол, дополнят домашний обед или ужин. Их удобно взять с собой на пикник в качестве сытной и вкусной закуски, которая улетит мгновенно. Приготовьте рулетики по простому рецепту с фото, они будут особенно актуальны, если вы вегетарианец или придерживаетесь поста.

Необходимые ингредиенты для приготовления рулетов из баклажанов с морковью:

Баклажаны 350 г

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное

Начинка:

Морковь 150 г

Петрушка 20 г

Чеснок 3-5 зубков

Майонез по вкусу

Приготовление вкусной закуски из жареных баклажанов

Для приготовления нам понадобятся свежие баклажаны хорошего качества. Они не должны быть мягкими. Желательно использовать овощи ровненькой формы, чтобы их удобно было нарезать. Синенькие промойте проточной водой, обсушите полотенцем. Обрежьте хвостики с обеих сторон. Вооружитесь острым ножом и нарежьте тонкими слайсами по всей длине овоща. Немножко приправьте солью и молотым перцем. Подготовьте противень с пергаментной бумагой. Слегка смажьте растительным маслом. Уложите баклажановые язычки. Сверху сбрызните растительным маслом. Разогрейте духовой шкаф до 190-200 градусов. Отправьте баклажаны в духовку на 15-20 минут до мягкости, чтобы в конечном результате слайсы легко сворачивались в трубочку.

А теперь давайте займёмся морковной начинкой. Возьмите морковь, очистите и ополосните. Измельчите на средней тёрке. В сковородке разогрейте немного растительного масла. Добавьте натёртую морковь и обжарьте на умеренном огне до мягкости. Обжаренную морковку немного остудите.

Из зелени возьмите петрушку, укроп, базилик, сельдерей, кинзу или всего по чуть-чуть. Промойте, обсушите салфеткой, нарежьте мелко. Добавьте к моркови.

Очистите зубочки чеснока. Пропустите через чеснокодавку. Добавьте к остальным ингредиентам. Начинку приправьте солью и молотым чёрным перцем и хорошо перемешайте.

Слайсы баклажанов смажьте тонким слоем майонеза или смешайте сметану и майонез.

Сверху распределите начинку из моркови. Слегка придавите вилочкой, чтобы начинка прикрепилась к майонезному слою.

Заверните в рулетики.

Рулетики из баклажанов с морковью готовы. По желанию, их можно сразу подать к столу, а если позволяет время, лучше охладить в холодильнике в течение 20-30 минут.

За этот период они ещё лучше пропитаются. Приятного Вам аппетита!