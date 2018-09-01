2019 год обещает стать временем, богатым событиями, насыщенным эмоциями. Скучать нам в этот период однозначно не придётся. Но вот вопрос: как будут «окрашены» происходящие события и испытываемые людьми эмоции? Разумеется, это напрямую зависит от расположения звёзд и планет над каждым из созвездий Зодиака. И, если в некоторых случаях такая «окраска» будет позитивной, как говорится, 50 на 50, то есть несколько знаков, которые можно назвать настоящими избранниками Фортуны. Итак, вот они – самые счастливые знаки Зодиака в 2019 году…

Самые счастливые знаки Зодиака в 2019 году - самое подробное описание

Трижды удачливый Овен

Овен в 2019 году будет обласкан Юпитером, Сатурном и Венерой. Юпитер сможет направлять людей этого знака в нужное место в подходящее время, так что они чаще других смогут оказываться в наилучших для себя обстоятельствах. Сатурн поможет в поиске ответов на самые важные для жизни вопросы. Венера подарит Овнам огромные возможности для устройства личного счастья.

В следующем году Овны смогут при желании совершить немало интересных поездок, расширить свои перспективы, улучшить финансовую ситуацию. Причём для успеха последнего (финансов) представителям этого знака имеет смысл начать предпринимать посильные шаги уже в году нынешнем. Связана такая рекомендация с тем, что наибольшего результата Овнам удастся достичь в проектах, которые они начнут уже сейчас.

Перспективный Лев

Для Львов 2019 год ознаменуется значительным расширением горизонтов возможностей. Они смогут поставить перед собой новые, несоизмеримо большие (чем до сих пор) цели, сформулировать стратегические задачи и обозначить круг забот, актуальных уже в ближайшем будущем. Можно считать, что эти 365 дней станут для них временем качественного улучшения жизни во всех её отношениях.

Юпитер будет способствовать тому, чтобы Львы своевременно получали плоды своих усилий и заслуженное признание. Уран поможет Львам ещё больше раскрыть собственную индивидуальность, что тоже станет для них отличным подспорьем в нужные моменты. Кроме того, для Львов будущий год станет испытанием их воли и решимости в движении вперёд; причём нужно признать, что они с честью выдержат этот экзамен на жизненную прочность.

Обласканные судьбой Весы

Весы в 2019 году почувствуют себя существенно свободнее, чем раньше. Юпитер подарит им массу шансов для того, чтобы почувствовать себя истинными хозяевами жизни. Это означает, что Весам не придётся ждать благоприятных моментов; часто они будут вполне чётко осознавать, что сами вольны создавать их.

В следующие 365 дней у многих Весов изменятся базовые условия их существования. Но им достаточно будет поддерживать в себе чувство оптимизма, чтобы сложности отступали. Эту особенность обеспечит Весам Сатурн, который захочет благоприятствовать тем из них, кто удержится от демонстрации уныния и нетерпения. И ещё один немаловажный момент: в 2019 году Уран снимет с Весов «блокаду» своей оппозиции. Это позволит им испытать потрясающее чувство освобождения, которое словно бы и не имеет под собой никаких оснований, но вселяет лёгкость и большой позитив.

Везучий Стрелец

Стрельцам будет позволено рисковать, затевать новые проекты, о которых до тех пор они могли только мечтать. Люди этого знака смогут удивительно точно чувствовать обстоятельства и идти с ними в ногу, избегая неудач и досадных неожиданностей. Всё это богатство им подарит Юпитер, для которого Стрелец станет настоящим фаворитом.

В начале года судьба обернётся лицом к Стрельцам ещё и благодаря влиянию Урана. В это время им стоит рассчитывать на удачу, которая возникнет для них с совершенно неожиданной стороны. Впрочем, удача в данном случае не обязательно будет чем-то таким, что переворачивает жизнь. Более вероятно, что она обернётся небольшими приятностями; но поскольку их будет целая череда, то они, скорее всего, не пройдут незамеченными и останутся впоследствии весьма приятным воспоминанием.

Баловень Фортуны Водолей

У Водолеев появится множество возможностей испытать чувство уверенности в себе и оптимизма «без примесей». В 2019 году исполнится немало надежд представителей этого знака. Именно такой потенциал обещает Водолеям щедрый Юпитер, который из строгого астрального «воспитателя» на этот период превратится в ценного помощника.

Водолеям в грядущие 365 дней рекомендуется смело и последовательно отстаивать свои принципы и стремиться к реализации собственных идей. Те из них, кто последует этому совету, смогут рассчитывать на поддержку Урана, который однозначно будет приветствовать подобный подход к жизни. Кроме того, у Водолеев будет ещё один астрологический союзник – Сатурн. Он будет подталкивать их к созданию глубинных внутренних структур, которые позволят трансформировать свою личностную основу. А это в свою очередь сможет способствовать успешному поиску себя в этом мире, своего предназначения и понимания истинных жизненных целей.